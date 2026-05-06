師傅點算｜嘉寶師傅驚爆靈魂顏色！火火竟是「混沌淺灰」隨時入運？

昨晚《師傅點算》節目中，嘉寶師傅驚爆獨門「靈魂顏色論」，當場「看穿」主持火火的靈魂竟是「淺灰色」，直指其狀態混沌！身旁的Arthur則呈現正氣的藍白色，強烈對比嚇呆眾人，究竟靈魂顏色隱藏什麼玄機？灰色又是否代表運勢極差？