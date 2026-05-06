師傅點算｜嘉寶師傅驚爆靈魂顏色！火火竟是「混沌淺灰」隨時入運？
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昨晚《師傅點算》節目中，嘉寶師傅驚爆獨門「靈魂顏色論」，當場「看穿」主持火火的靈魂竟是「淺灰色」，直指其狀態混沌！身旁的Arthur則呈現正氣的藍白色，強烈對比嚇呆眾人，究竟靈魂顏色隱藏什麼玄機？灰色又是否代表運勢極差？
嘉寶師傅即場「開天眼」 火火被揭靈魂呈淺灰色
在昨晚以「等升級嘅靈魂」為主題的節目中，嘉寶師傅先從道教「三魂七魄」的觀點切入，解釋靈魂可以透過修行「升呢」。她隨即語出驚人，透露早前已用神通看過主持火火的靈魂顏色，直指：「火火係灰色狀態！」她解釋，黑色是靈魂最差、最混沌倒霉的顏色，幸好火火只是淺灰色，代表開始轉入好運。相比之下，另一位主持Arthur的靈魂則顯示為藍色與白色，嘉寶師傅稱這代表他為人正氣且思想單純，與火火的灰色狀態形成鮮明對比。
嘉寶師傅詳解顏色玄機 「橙色代表好色」
嘉寶師傅進一步詳細解釋「靈魂顏色學」，為觀眾揭開各種顏色的神秘含義。她指出，除了最差的黑色和開始轉運的灰色外，不同顏色亦對應不同特質。師傅毫不諱言地說，橙色的靈魂表示該人「好色」，而黃色則代表擁有強大的權力慾和領導能力。至於更高等級的紫色、金色甚至無色，則是非常罕見的，通常只會出現在道行高深的修行者身上，一般人難以達到此境界，令現場眾人嘖嘖稱奇。
道教三魂七魄大揭秘 抄經原來唔係越多越好
要如何提升靈魂的「級數」與顏色亮度？嘉寶師傅點出關鍵在於「心」。她以抄經為例，打破了許多人的迷思，強調修行的真諦。她直言：「好多人抄得越多越好，其實為抄而抄，無用心去悟經文，抄咗都係無用。」師傅補充，真正的修行更講究心善與品德的提升，這些內在的修為會直接反映在靈魂的顏色上，顏色越是明亮，就代表其「級數」越高，心靈狀態越好。
網民熱議靈魂顏色 「想知自己係咩色」
節目播出後，嘉寶師傅的「靈魂顏色論」隨即引爆網民熱烈討論，紛紛留言表示對自己的靈魂顏色感到好奇。有網民笑言：「火火係灰色都幾好笑，好想知自己係咩色！」、「橙色代表好色？我即刻諗起幾個人……」、「原來抄經唔係亂抄，學到嘢！」。不少觀眾更大讚師傅厲害：「嘉寶師傅好勁，一眼就睇穿！」，也有網民幽自己一默：「我應該係黑色，日日都咁黑仔……」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期