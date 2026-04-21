師傅點算｜戴祖儀驚爆曾當街捉姦 塔羅師揭前世死因竟是關鍵？

戴祖儀（Joey）在昨晚（20日）播出的節目《師傅點算》中，除了求問事業運，更被塔羅師羅泳嫻（裸泳）揭開感情世界的秘密，Joey更驚爆一段慘被「派帽」的經歷，直言曾與家人行街時，親眼目擊當時的男友拖著另一位女生，場面極度震撼！裸泳師傅竟指，這一切坎坷情路或與她的前世有關？