師傅點算｜戴祖儀驚爆曾當街捉姦 塔羅師揭前世死因竟是關鍵？
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戴祖儀（Joey）在昨晚（20日）播出的節目《師傅點算》中，除了求問事業運，更被塔羅師羅泳嫻（裸泳）揭開感情世界的秘密，Joey更驚爆一段慘被「派帽」的經歷，直言曾與家人行街時，親眼目擊當時的男友拖著另一位女生，場面極度震撼！裸泳師傅竟指，這一切坎坷情路或與她的前世有關？
塔羅師裸泳揭戴祖儀前世死因 斷言今生桃花旺但無真心
節目中，塔羅師裸泳為戴祖儀的姻緣進行深入剖析，竟語出驚人地揭示她的前世！裸泳師傅指Joey前世經歷戰亂，年紀輕輕就不幸過身，因此從未有過戀愛經驗。她直接點出關鍵：「因為係細路仔時過身未拍過拖，缺少累世戀愛經驗。」這個前世的遺憾，竟影響到今生的感情模式。師傅續指，今生的Joey擁有一個「有趣嘅靈魂」，因此桃花運極旺，很多男生會因為覺得她「得意」而被吸引，但當中卻「缺少一份真心」。
戴祖儀自揭慘痛經歷 偕家人行街驚見男友拖第二個
在師傅分析完感情狀況後，戴祖儀亦大方分享過往的慘痛經歷，印證了師傅「缺少真心」的說法。她憶述其中一段戀情，當時的另一半外形及能力兼備，卻因此吸引不少狂蜂浪蝶。Joey驚爆：「有次同媽咪、細佬一齊行緊街嘅時候，見到當時男友拖住一位女仔行入商場……」在家人面前親眼目睹男友出軌，可謂雙重打擊，而這段感情最終亦以分手收場。
師傅指點迷津預測真命天子 戴祖儀宜嫁白手興家男
雖然感情路波折重重，但裸泳師傅亦為戴祖儀的未來給出明確指引。根據牌面顯示的「成熟騎士」，師傅建議Joey的真命天子會是一名「白手興家」的男士，而非家境富裕的富二代。師傅更具體描述，對方性格會比較內斂，建議Joey可以從朋友關係開始，慢慢發展，這樣的情緣才會來得更加長久穩定。這番指點，無疑為仍在情海中尋覓的Joey打下一支強心針。
網民激讚灑脫 紛紛留言鬧爆渣男
戴祖儀的捉姦經歷引發網民熱議，大部分人都大讚她處理方式夠灑脫，並紛紛留言鬧爆前度。「Joey好型！見到即刻分，唔拖泥帶水！」、「呢啲渣男早走早著！支持你！」、「好彩有同屋企人一齊，唔係自己一個見到實崩潰。」、「個男人都好大膽，喺街都敢拖第二個！」、「心痛Joey，希望佢快啲搵到個真心錫佢嘅白手興家男。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期