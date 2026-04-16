師傅點算｜TVB破格推玄學節目！觀眾課金即睇相 火火施焯日做廟祝？

TVB Plus下周一（20日）驚爆推出全新直播互動綜藝《師傅點算》，由「資深廟祝」火火及「實習廟祝」施焯日（Arthur）破天荒主持！節目最大膽之處是引入付費會員制，觀眾安坐家中即可獲師傅即時睇掌睇相，場面極具噱頭。究竟這種「玄學加課金」的新模式，能否在電視界殺出一條血路？