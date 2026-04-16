師傅點算｜TVB破格推玄學節目！觀眾課金即睇相 火火施焯日做廟祝？
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TVB Plus下周一（20日）驚爆推出全新直播互動綜藝《師傅點算》，由「資深廟祝」火火及「實習廟祝」施焯日（Arthur）破天荒主持！節目最大膽之處是引入付費會員制，觀眾安坐家中即可獲師傅即時睇掌睇相，場面極具噱頭。究竟這種「玄學加課金」的新模式，能否在電視界殺出一條血路？
下周一直播互動即時睇相
節目將於下周一（20日）起，逢周一晚9點半及周二晚9點35分在TVB Plus（82台）直播，主打與觀眾的即時互動。據悉，節目期間將開放chatroom，讓觀眾可以直接回應留言及提問，更有機會玩遊戲贏取開運獎品。最吸引的是，節目每集會提供中西風水玄學命理貼士及開運秘訣，並以趣味玄學冷知識及靈異話題作切入點，務求讓觀眾越看越投入，家庭觀眾甚至可以被抽中，獲師傅即時睇掌、睇相、睇能量！
首創付費會員制獨享福利
《師傅點算》這次更採用了電視節目罕見的付費會員制，力求增加觀眾黏著度。成為會員後可獨享多項福利，包括每週會收到由師傅發出的開運小錦囊。最特別的是，每集將抽出三位幸運會員，他們可以發問一條玄學問題，師傅會以語音短訊親自回覆。此外，付費會員更有機會成為節目現場觀眾，獲得師傅「面對面指點迷津」的寶貴機會，福利可謂相當誘人。
火火施焯日首度合體做廟祝
這次主持組合亦充滿新鮮感，由火火擔任「資深廟祝」，施焯日（Arthur）則擔任「實習廟祝」。根據節目設定，火火會以其豐富的人生智慧，為觀眾梳理三衰六旺等人生難題。而年輕的Arthur則會充當「問題擔當」，代入觀眾的角度向師傅們發問，希望能成為觀眾與師傅之間的重要橋樑，讓深奧的玄學內容變得更貼地易明。
網民熱議電視節目玩課金
節目形式曝光後，立即引起網民熱烈討論，意見兩極！有網民表示期待：「有得即時問問題好正喎！好過自己出去搵師傅！」「施焯日做實習廟祝個設定好搞笑，想睇佢點樣問問題！」「直播睇相？咁刺激？一定要準時睇！」不過也有網民對付費制度抱持觀望態度：「電視節目都要課金？食水深咗啲喎。」「語音短訊回覆？感覺有啲hea，會唔會答得好求其？」「都係等睇免費版算，睇下好唔好睇先決定課唔課金。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期