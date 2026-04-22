師傅點算｜裸泳師傅驚爆奇遇！一副神祕塔羅牌竟揭開德國前夫家族二戰秘密

《師傅點算》最新一集爆出驚人故事！《通靈之王》冠軍級人馬裸泳師傅在節目中首次詳述一段奇特經歷，原來她曾遭德國前夫極力反對占卜，更被丟清所有工具，但最終竟靠一副偶然得到的塔羅牌，揭開前夫家族隱藏超過半世紀的二戰秘密，過程曲折離奇得令人難以置信！