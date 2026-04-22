師傅點算｜裸泳師傅驚爆奇遇！一副神祕塔羅牌竟揭開德國前夫家族二戰秘密
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《師傅點算》最新一集爆出驚人故事！《通靈之王》冠軍級人馬裸泳師傅在節目中首次詳述一段奇特經歷，原來她曾遭德國前夫極力反對占卜，更被丟清所有工具，但最終竟靠一副偶然得到的塔羅牌，揭開前夫家族隱藏超過半世紀的二戰秘密，過程曲折離奇得令人難以置信！
裸泳師傅自爆遭德國前夫打壓 占卜工具慘被丟清
裸泳師傅在節目中坦言，自己自幼已有超靈異體質，經常能感受及看見靈體，十多歲便開始學習塔羅牌及占卜。不過這種天賦卻為她帶來困擾，她笑說：「身邊人覺得我好準，但又好抗拒，好似好多嘢都畀我知晒咁。」後來她遠赴外國留學，並與德國籍前夫結婚，但對方思想傳統，非常抗拒她的占卜能力，甚至將她的塔羅牌、占卜工具及相關書籍全部丟掉，試圖完全斷絕她與靈性世界的聯繫。
前夫先祖報夢求助 裸泳師傅臨危受命意外獲神牌
正當裸泳師傅以為要放棄占卜之路時，事件卻迎來戲劇性轉折。她憶述，前夫有晚突然夢到其先祖報夢，似乎急切地想交代事情，並要求他回到祖屋。束手無策的前夫，最終竟迫於無奈，反過來請求裸泳師傅幫忙通靈，找出答案。當時正值聖誕節前夕，裸泳師傅的工具早已被毀，幾經辛苦下，她形容是「機緣巧合」，竟讓她找到一副牌，而牌的盒面圖案正是一間透光的屋，似乎早已命中注定。
一副牌揭開二戰秘密 前夫先祖望後人放下罪疚感
裸泳師傅帶著這副充滿奇緣的塔羅牌，與前夫回到其德國祖屋。她表示當開始用牌通靈發問時，「全部都答得好快」，答案清晰得驚人。原來，前夫的先祖在二戰時期曾擔任軍官，並在當時幫助過許多猶太人，先祖之所以報夢，是希望後代子孫不要再為這段歷史背負任何罪疚感。這個埋藏多年的家族秘密終於被解開，也解開了前夫的心結。裸泳師傅更透露，之後她正是憑著這副充滿故事的塔羅牌，參加《通靈之王》比賽並贏得冠軍，一戰成名。
網民激讚劇情勁過電影：可以拍成Netflix劇集
這段充滿戲劇性的經歷曝光後，網民反應極為熱烈，紛紛大讚故事精彩。不少觀眾留言表示：「呢個故仔真係聽到起雞皮！好感動！」、「前夫由反對到要求助，呢個轉折好戲劇性。」、「原來呢副牌背後有咁嘅故仔，難怪咁勁幫佢贏冠軍！」更有網民認為故事極具影視價值：「呢段拍得住《舒特拉的名單》，應該要拍做電影！」、「裸泳師傅唔只係通靈，仲係幫人解開心結，好有意義。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期