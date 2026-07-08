師傅點算｜裸泳老師拆解塔羅三大女神牌 抽到「星星牌」即將轉運？
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塔羅牌充滿神秘色彩，在節目《師傅點算》中，裸泳老師便為大家拆解當中蘊含的女神力量！他詳細介紹了三張極具代表性的女神卡牌，原來抽到其中一張牌，更代表希望即將降臨，走出黑暗迎向光明，究竟是哪一張牌有如此強大的療癒力量？
裸泳老師拆解三大女神牌 女祭司皇后星星各有寓意
裸泳老師在節目中指出，塔羅牌裡亦有很多女神形象的卡牌，他挑選了三張進行解說。首先是「女祭司（The High Priestess）」牌，這張牌代表神秘的直覺與靈性智慧。接著是「皇后（The Empress）」牌，它象徵著豐盛、創造與愛，裸泳老師特別提到這張牌的提醒：「提醒女性要好好愛自己，先可以吸引到愛。」最後，他介紹了「星星（The Star）」牌，這是一張希望女神牌，代表著療癒與新生，其寓意尤其鼓舞人心：「無論之前有多黑，見到星星牌表示光明即將來臨。」
網民大讚實用：原來抽到皇后牌係叫我愛自己
裸泳老師的講解清晰易明，引起不少對塔羅有興趣的網民共鳴。許多網民留言大讚內容實用：「好鍾意塔羅牌，呢個解釋好清晰！」「之前抽到星星牌，占卜師都係咁講，原來係希望女神！」「裸泳老師講得好簡單易明，對塔羅有興趣嘅人好啱睇。」更有網民表示從中得到啟發：「原來皇后牌係叫人愛自己先，學到嘢！」「每次遇到困難都希望抽到星星牌，俾自己一個希望。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期