師傅點算｜裸泳老師拆解塔羅三大女神牌 抽到「星星牌」即將轉運？

塔羅牌充滿神秘色彩，在節目《師傅點算》中，裸泳老師便為大家拆解當中蘊含的女神力量！他詳細介紹了三張極具代表性的女神卡牌，原來抽到其中一張牌，更代表希望即將降臨，走出黑暗迎向光明，究竟是哪一張牌有如此強大的療癒力量？