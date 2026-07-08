師傅點算｜嘉寶師傅驚爆觀音原是男兒身！拜太歲拜錯神隨時出事？

昨晚（7日）播出的節目《師傅點算》中，嘉寶師傅就「女神」主題拋出震撼彈，驚爆大眾熟悉的觀音原來是男兒身！她詳細解釋觀音性別的歷史演變，更提醒觀眾拜太歲的正確方法，原來拜錯神明隨時影響運程，究竟拜太歲前要先拜哪位大神？