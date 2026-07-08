師傅點算｜嘉寶師傅驚爆觀音原是男兒身！拜太歲拜錯神隨時出事？
廣告
昨晚（7日）播出的節目《師傅點算》中，嘉寶師傅就「女神」主題拋出震撼彈，驚爆大眾熟悉的觀音原來是男兒身！她詳細解釋觀音性別的歷史演變，更提醒觀眾拜太歲的正確方法，原來拜錯神明隨時影響運程，究竟拜太歲前要先拜哪位大神？
嘉寶師傅驚爆觀音性別之謎 原來佛道大不同
在節目中，趙嘉寶師傅首先釐清「女神」的概念，指出神明的性別主要基於其形象。她以觀音為例，揭開了一個許多人不知道的秘密：「我哋成日講女神，主要係講個神明嘅形相係女性。啲人成日講觀音娘娘，其實佛教引入嚟時，觀音係男兒身，中原觀音係女兒身，係因為佛、道 cross over 咗。」她進一步解釋，道教中的觀音其實是名為「慈航真人」的女性神明，是天尊座下的弟子。因此，觀音在佛教與道教中有著不同的性別形象，這也解釋了為何大眾對其性別一直存有疑惑。
拜太歲必拜「眾星之母」斗姆元君 拜錯隨時冇運行
除了觀音，嘉寶師傅亦介紹了道教中地位最崇高的女神之一「斗姆元君」。她表示，每逢農曆新年前後，大家都會「打搞」到這位大神，因為祂就是「眾星之母」，掌管北斗九星，主宰天地星辰、命運生死及消災解厄。嘉寶師傅強調：「沖犯太歲、事業迷惘、想轉運嘅人都可以搵佢。」她特別提醒信眾，拜太歲的正確順序應是先拜斗姆元君，然後才拜當年的太歲，次序錯誤可能會影響祈福效果。
網民震驚：拜咗咁多年都唔知 長知識了
節目播出後，不少網民對觀音的性別之謎感到非常驚訝，紛紛留言表示長知識了。有網民表示：「吓？觀音係男人？真係第一次聽！完全顛覆想像！」亦有網民感謝師傅的實用提醒：「原來拜太歲要先拜斗姆，我次次都係直接拜太歲爺，唔怪得覺得冇乜用啦！」「長知識了！多謝師傅分享，下次去廟宇會識拜！」「呢集《師傅點算》好有內容，唔係得個講字，非常實用。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期