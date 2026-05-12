師傅點算｜素人阿倔自爆天煞孤星命格！竟牽涉烹夫案 恐怖經歷震驚全場

昨晚（11日）播出的《師傅點算》中，In Lee師傅的徒弟阿倔在節目phone in，驚爆自己「天煞孤星」的恐怖命格，震撼全場。他不僅多次與死神擦身而過，更自揭身邊人頻頻離奇死亡，甚至牽涉香港兩大奇案，其經歷之離奇令人毛骨悚然。這位奇命之人究竟經歷了怎樣的人生？