師傅點算｜素人阿倔自爆天煞孤星命格！竟牽涉烹夫案 恐怖經歷震驚全場
廣告
昨晚（11日）播出的《師傅點算》中，In Lee師傅的徒弟阿倔在節目phone in，驚爆自己「天煞孤星」的恐怖命格，震撼全場。他不僅多次與死神擦身而過，更自揭身邊人頻頻離奇死亡，甚至牽涉香港兩大奇案，其經歷之離奇令人毛骨悚然。這位奇命之人究竟經歷了怎樣的人生？
阿倔自揭多次與死神擦肩 墮車車禍竟絲毫無損
節目中，阿倔透過電話分享自己的奇遇，首次跟死神擦過是在小學時期。他憶述當時與家人到台北旅行，因太疲累在的士上挨著車門睡著，豈料車門中途竟突然打開，他半邊身已跌出車外，幸好腳還勾住家人才能撿回一命。當時他只當是自己大意，但到外國讀書時再遇嚴重車禍，他乘坐的汽車副駕位遭大貨車攔腰猛撞，車身完全變形，在場所有人都以為他必死無疑，但他竟然絲毫無損，這才驚覺自己命格似乎大有「問題」。除此之外，他更經歷過「靈魂出竅」、「鬼上身」及「食香」等靈異怪事。
阿倔親述捲入兩大奇案 契爺竟是烹夫案死者
阿倔直言自己不單運氣極差，連身邊人也彷彿被他沾染上「黑氣」，更令人震驚的是，香港轟動一時的「十大奇案」中，竟有兩單與他有直接關係。他透露：「小學有一對一齊搭校車嘅孖仔同學好朋友，有一排唔見咗佢哋，直到睇電視先知佢哋俾阿媽捉咗去跳樓，好在有一個掙扎走甩咗。」據悉該母親疑因精神失常而釀成慘劇。而另一宗奇案更是駭人聽聞的「烹夫案」，阿倔語出驚人地表示，案中的男死者正是他的契爺。此外，他身邊還有不計其數的同學、朋友或合作夥伴死於非命，命格似乎真的犯了天煞。
網民聽後感心寒：真人版死神來了
阿倔的恐怖經歷在網上引起極大迴響，不少網民聽後都感到不寒而慄。有網民留言直呼：「聽到烹夫案個度嚇親，原來真人真事喺身邊發生係咁恐怖！」、「呢位師兄真係命硬，幾次大難不死。」、「佢身邊啲人真係好慘，好似真人版《死神來了》咁…」、「好想知師傅點樣幫佢改運，呢種命格太可怕。」、「聽佢講得好平淡，但經歷嘅事一啲都唔簡單，毛骨悚然。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期