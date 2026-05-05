師傅點算｜少女被鬼搞到離家出走！師傅揭心寒真相：惡靈竟與媽媽有關！

今晚《師傅點算》求助事主阿敏自細被鬼搞，更因此導致父母關係破裂！她透露自有記憶以來，家中靈異事件不斷，通靈師傅上門後竟揭出驚人內幕，指屋內的惡靈之所以難以驅趕，關鍵原因竟與阿敏媽媽有關，究竟背後隱藏著怎樣的心酸故事？