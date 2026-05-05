師傅點算｜少女被鬼搞到離家出走！師傅揭心寒真相：惡靈竟與媽媽有關！
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今晚《師傅點算》求助事主阿敏自細被鬼搞，更因此導致父母關係破裂！她透露自有記憶以來，家中靈異事件不斷，通靈師傅上門後竟揭出驚人內幕，指屋內的惡靈之所以難以驅趕，關鍵原因竟與阿敏媽媽有關，究竟背後隱藏著怎樣的心酸故事？
通靈師傅上門揭恐怖真相 惡靈盤踞陰濕屋
節目中，通靈師傅In Lee親身到阿敏家中視察，直指單位濕氣重、光線不足，是靈體最喜歡的陰濕環境。In師傅更語出驚人地表示：「見到你屋企有靈體，而且有攻擊性。仲比較調皮鍾意整蠱人，令你哋住落會有不安、唔係咁舒服。」她請示神明後，發現情況比想像中更為棘手，斷言盤踞在屋內的並非普通靈體，而是會攻擊人的惡靈，處理難度極高。
師傅驚爆惡靈難驅關鍵 全因媽媽有輕生念頭
當眾人以為找到問題根源時，In師傅卻揭露一個更令人心寒的真相。她解釋，驅靈困難的真正原因與阿敏的媽媽有關，因為家人關係長期不和，充滿負能量，才吸引了惡靈到訪。更麻煩的是，敏媽在知情下並不抗拒靈體的存在，In師傅無奈地說：「主人都歡迎我，你憑咩趕我走。」她進一步透露，敏媽因有輕生念頭，情緒極度波動，甚至覺得靈體能「幫助」她，在這種情況下，絕不能強制驅趕，否則後果不堪設想。
事主阿敏崩潰爆喊 直認母親曾服藥自殺
聽到師傅的分析，阿敏情緒瞬間崩潰，在鏡頭前哽咽承認母親過去確實曾因情緒問題而服食安眠藥自殺。她憶述，自小家中怪事連連，睡覺時常被鬼磧，又會不斷發夢中夢，無法醒來。她一直認為是這些靈異事件導致父母關係變差，更在中學時期與母親關係惡劣，最終在18歲那年選擇遠走澳洲working holiday避開一切。沒想到在澳洲期間，她竟在夢中收到警告：「會一直監視你」。面對如此複雜的狀況，In師傅坦言無計可施，最終只能為阿敏及她的屋企進行保護儀式，希望能暫時抵擋惡靈的侵擾。
網民大感心寒：心病先係最大嘅問題
節目播出後，不少網民對阿敏的遭遇表示同情，並對事件感到震驚。
「好心寒，原來情緒低落真係會惹到呢啲嘢…」
「個女好慘，由細到大都咁，阿媽仲要唔肯幫手。」
「呢啲唔係幫佢，係害緊佢！個師傅講得啱，心病還需心藥醫。」
「聽落好絕望，師傅都搞唔掂，希望佢哋一家人可以正視個問題。」
「阿敏要加油，首先要照顧好自己先！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期