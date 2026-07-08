師傅點算｜In Lee師傅獲女神「上身」教坐姿 竟自爆夠膽走堂超大膽！
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在最新一集節目《師傅點算》中，In Lee師傅分享了與九天玄女的奇妙互動，自爆曾被女神「叮囑」要上禮儀堂，學習坐姿和談吐！更令人意想不到的是，她笑言有時覺得太嚴肅，竟然會「走堂」，與神明之間的互動既有趣又貼地，引發網民熱議。
In Lee師傅揭女性必拜九天玄女 想做女強人變靚必求
節目中，In Lee師傅到訪了一間供奉九天玄女的廟宇，並介紹這位女神是不少術數家的祖師爺，相傳太乙、奇門、六壬三大術數均由祂傳授。In Lee師傅更特別指出九天玄女是女性的必拜之選：「如果作為女仔一定要揀嘅，就要搵勁爆九天玄女女神先得。因為佢有好多女仔專有要求嘅嘢，好似你想做女強人、美容啦，關於靚嘅嘢、好嘅嘢同女仔有關，九天玄女娘娘會幫得好多。」她表示想在事業上成為女強人或追求美麗的女性，都可以向九天玄女祈求。
獲女神「叮囑」上禮儀堂 In Lee師傅自爆太嚴肅會走堂
In Lee師傅分享了自己與九天玄女的獨特連結，她笑言一進廟內便收到女神的「叮囑」，要她養好身體、護膚和「上堂」。她生動地描述：「點樣上堂？有時打座咁啱同佢連接嘅話，佢都會要我上禮儀堂留意坐姿、態度、修養同談吐。」不過，她隨即鬼馬地補充，有時會覺得女神的要求太過嚴肅，竟然會偷偷「走堂」去玩，她笑說：「有時覺得太過嚴肅，就會走去玩走堂。」這種與神明如師生般的互動，讓現場眾人覺得非常有趣。
網民大讚師傅夠貼地：女神都會哦人好搞笑
In Lee師傅的分享引來網民熱烈討論，大讚她真性情、夠貼地。有網民笑言：「In Lee師傅好得意，竟然會走女神堂！」「女神叫你護膚，好似阿媽哦女咁，好有畫面感！」「呢位師傅好真性情，唔會講到啲神神怪怪好離地。」更有網民表示對九天玄女大感興趣：「原來九天玄女管埋美容，即刻想去拜！」「笑死，連神明嘅堂都敢走，師傅好波！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期