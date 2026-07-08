師傅點算｜In Lee師傅獲女神「上身」教坐姿 竟自爆夠膽走堂超大膽！

在最新一集節目《師傅點算》中，In Lee師傅分享了與九天玄女的奇妙互動，自爆曾被女神「叮囑」要上禮儀堂，學習坐姿和談吐！更令人意想不到的是，她笑言有時覺得太嚴肅，竟然會「走堂」，與神明之間的互動既有趣又貼地，引發網民熱議。