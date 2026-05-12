師傅點算｜In Lee師傅驚揭獲天后娘娘傳命！竟要收「天煞孤星」為徒 背後原因曝光

在《師傅點算》節目中，In Lee師傅驚爆收「天煞孤星」命格的徒弟阿倔，原來背後有驚人內情！In Lee師傅透露，這段師徒關係並非偶然，而是源於天后娘娘的親自叮囑與欽點，她更首次公開當中細節。為何一位命格奇差、身邊人頻頻出事的人，反會被神明選中？