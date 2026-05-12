師傅點算｜In Lee師傅驚揭獲天后娘娘傳命！竟要收「天煞孤星」為徒 背後原因曝光
廣告
在《師傅點算》節目中，In Lee師傅驚爆收「天煞孤星」命格的徒弟阿倔，原來背後有驚人內情！In Lee師傅透露，這段師徒關係並非偶然，而是源於天后娘娘的親自叮囑與欽點，她更首次公開當中細節。為何一位命格奇差、身邊人頻頻出事的人，反會被神明選中？
In Lee師傅憶述收徒始末 最初曾多番推搪
In Lee師傅在節目中表示，自己跟徒弟阿倔認識已差不多十年，但正式建立師徒關係只是近一、兩年的事，而這一切的緣起竟是來自「天后娘娘的叮囑」。師傅坦言，當初收到指示時也曾猶豫和推搪，畢竟對方命格特殊，她更直率地說：「你想收啫都要人哋肯」，道出了當時的矛盾心情。這段由神明牽線的師徒關係，從一開始就充滿了玄妙色彩，也讓人更好奇天后娘娘堅持要她收此奇人為徒的真正原因。
天后娘娘揭阿倔為天選之人 親解背後善心原因
對於為何要收阿倔為徒，In Lee師傅在節目中給出了答案，這一切都是天后娘娘的旨意。她引述娘娘的解釋：「娘娘解釋阿倔嘅善心應該值得揀，佢係神明挑選嘅奇人」。原來，儘管阿倔命格坎坷，但其內心的善良卻被神明看見，因此才被選中。In Lee師傅進一步解釋，收他為徒的目的就是為了「幫佢改變咗命格之後，等佢多啲貴人扶持，減少佢嘅意外。」這段師徒關係，旨在為這位「天選之人」的坎坷命途帶來轉機與希望。
網民大讚神奇：善心真係有回報
節目播出後，天后娘娘傳命收徒的奇妙過程引起網民熱議，紛紛表示難以置信。許多網民留言大讚：「好神奇！原來天后娘娘一直有睇住佢。」、「證明咗心地善良真係好重要，就算命唔好都有神明幫手。」、「聽完阿倔嘅經歷好心寒，但聽到呢度又覺得好溫暖。」、「希望In Lee師傅真係可以幫佢改到運，唔使再咁多災多難。」、「呢個故仔可以拍戲啦，由天煞孤星變天選之人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期