師傅點算｜通靈師In Lee遠赴台北聖地！突獲眾神點化16字真言警告世人？
In Lee直闖百年道教聖地 警告亂同玉皇大帝講笑有報應
節目中所見，In Lee師傅到訪的台北指南宮是當地著名的道教聖地，該廟建於1891年，歷史悠久，主要供奉八仙中的呂洞賓。In Lee師傅解釋，與神明溝通的過程其實相當嚴肅，她更特別提醒：「有啲神係可以講笑，但有啲要小心，好易呢頭開完玩笑，轉頭報應就會發生喺你身上，因為神明唔知你係講真定講笑。」她特別點名玉皇大帝，形容其為掌管天庭最大的「老闆」，千萬不能亂開玩笑，對方亦不會輕易作出任何承諾，言談間盡顯對神明的敬畏。
In Lee獲神明賜16字真言 呼籲世人放下執念
在莊嚴的氣氛下，In Lee師傅開始與神明進行深度交流，並成功感召到對方降下指引。她閉目凝神後，緩緩道出神明所賜的16字真言，內容發人深省。神諭內容為：
「道理難通不靈活，放下執念路路通，不明不白自煩擾，提高智慧可成功」
In Lee師傅隨即向觀眾解說，呼籲世人若能參透這番道理並以此行天下，凡事學會變通、放下無謂的執著，便可以省卻許多不必要的煩惱，尋得成功之路。
台北指南宮大有來頭 供奉八仙呂洞賓極貼地
這次In Lee師傅拜訪的指南宮背景同樣大有來頭。根據資料，該廟宇至今已有超過130年歷史，是儒、釋、道三教同體的廟宇，在當地極具地位。廟中主要供奉的孚佑帝君，正是家喻戶曉的八仙之一呂洞賓。傳說中，呂洞賓自得道成仙後，並未高高在上，反而時常來到人間普渡眾生，是一位非常有人緣且親民貼地的神仙，這也解釋了為何指南宮香火鼎盛，吸引無數信眾前往參拜。
網民睇到心慌慌：神明嘢真係唔講得笑
節目播出後，不少網民對In Lee師傅的通靈過程感到非常震撼，紛紛留言表示敬畏。討論區氣氛熱烈，有網民直言：「In Lee師傅好勁，隔住個mon都feel到個氣場！」、「聽到話同玉皇大帝講笑會有報應，即刻心都寒一寒…」、「嗰16隻字好有智慧，真係要抄低佢。」亦有網民表示對指南宮產生濃厚興趣：「指南宮好似好靈，下次去台北要去拜下！」更有網民總結道：「信則有，不信則無，但都係保持尊敬好啲。」