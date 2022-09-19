幪面超人｜淺倉唯大爆前事務所內幕 控訴經理人挪用帳號逼影寫真

於《幪面超人REVICE》飾演惡之女王而走紅的女星淺倉唯與前事務所爭執未止，她在9月16日接受日本《週刊文春》訪問中，大爆多月以來與事務所之間的內幕，更踢爆她的事務所曾經挪用她的Twitter出貼文，並逼她拍寫真集等，並親自反駁多月來的指控。