幪面超人｜淺倉唯大爆前事務所內幕 控訴經理人挪用帳號逼影寫真
遭經理人挪用Twitter
浅倉唯在接受《週刊文春》訪問時指，它與事務所之間一早已經沒有互信，她表示從2020年8月起她的Twitter就被自己事務所的副社長和經理人代為經營，但發文的內容完全違背自己的意願，例如明明自己正在休假，twitter上就顯示自己在上班，有些時候則在未經自己許可下，發布自己沒有講過的話，更為客戶帶來了麻煩，而浅倉唯也表示更因此與經理人衝突，結果矛盾越積越大，她決定今年3月向公司提出呈辭。
去年秋天開始經常出錯糧
早前日本傳媒東京sport收到電視台的知情人士爆料指淺倉唯月薪高達11萬，暗指淺倉唯本身就「貪得無厭」，浅倉唯在接受訪問時就反駁指，自去年秋天起，她的事務所就經常計錯薪水，又經常拖延支付演出費，再加上和經理人衝突，才讓她決心攤牌。
回應臨時「甩底」「遲到」 等工作不負責任指控
在《幪面超人REVICE》播放完畢之後，事務所在8月底正式解僱淺倉唯，並指對方行為不檢。事務所的高層之後續指，浅倉經常遲到，令拍攝現場的其他人要等候，更令工作人員要為她道歉，還會說謊去缺席。而淺倉唯也就著這方面作出反駁：她指有關「臨時取消《幪面超人REVICE》的拍攝」的報道，應該是今年2月的事，當時她一起床發現自己發燒，她害怕自己染上新冠病才取消拍攝，而她有就事件請經理人代為向製作部門聯繫，但卻沒有收到回覆，之後才自己直接聯繫製作部門請了一天假。而有關「浅倉唯是遲到慣犯」的指控，淺倉唯就表示自己的確在《幪面超人》的片場睡過兩次，也的確有一次遲到。而其他傳媒也曾就此問題追訪該事務所，但事務所就以「抱歉為大家造成不便，現在公司正在全心全意地應對。」打圓場。
被逼拍寫真
浅倉唯也被指控臨時取消自己推出的寫真集，而浅倉唯就反駁指。其實一路以來自己對於暴露自己的皮膚感到不快，當初答應推出寫真集，是因為經理人沒有提到「水着」二字，後來才發現要著泳衣，但後來自己真的無辦法接受，所以才突然取消。
徹底刪除IG泳裝照
因為浅倉唯已重新接管自己的社交媒體帳號，如今她IG內的水著寫真照片也全數刪除。
被跟蹤事件及同居傳聞
淺倉唯在6月至7月期間發生被跟蹤狂騷擾事件，該名犯人更闖入她的住宅範圍，並與她坐同一部升降機，淺倉唯表示，發生這件事後非常害怕，希望吿知事務所後，對方會找警察和律師幫忙，但對方遲遲沒有行動，後來甚至更得知事務所根本沒有聯繫警察。此時淺倉唯十分無助，而家人又住在青森，自己無家可歸，於是找到了和自己家很熟的朋友，同樣是演員的世古口凌幫忙。她強調，兩人是因為雙方家長關係密切才認識，並非愛情關係，被偷拍後她本人也有馬上向事務所解釋，但事務所只是膚衍了事。
淺倉唯被指月薪高達11萬港幣
電視台的知情人士早前就對日本傳媒爆料，指淺倉唯月薪早就達到200萬日圓（約11萬港幣），更認為如果以上薪水都滿足唔到淺倉唯，就真係無話可說，該知情人士更指，淺倉唯事務所一方亦一直有為淺倉唯支付日常部分支出，似乎係暗示薪水並無因為事務所中間抽佣而減少，背後更講緊係淺倉唯在人工上獅子開大口。
自行於IG宣布辭職
日本雜誌周刊FRIDAY早前報道，日本民間廣播界高層爆料《幪面超人系列》女星因行為不檢被所屬事務辭退，雜誌求證後，回應十分耐人尋味，他們並沒有否認辭退傳聞；而淺倉唯一方面就在8月31日的私人官方IG發文，發表自己從事務所脫離的消息。她指出於報道內容不真確，真相是她自己申請辭職。她續指自己在困難時期，是工作拯救了她，她非常重視她的工作。最後她感謝了這一年來支持她的人，而她之後會繼續工作，還請觀眾繼續支持。
《幪面超人系列》50周年紀念之作《幪面超人REVICE》於上年9月頭播出，劇中飾演大反派「惡之女王」阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯，因外貌出眾加上演大魔頭女王傲氣的氣質而一夜成名，日前她更乘勢推出首本水着寫真，人氣爆燈。
「史上最靚奸角」《幪面超人REVICE》
日本經典特攝劇集《幪面超人》系列今年踏入50周年，於本月頭首播「50周年紀念作」令和系列第三部的《幪面超人REVICE》大受歡迎。今集男主角「幪面超人REVI」由22歲靚仔新星前田拳太郎飾演，不過觀眾焦點卻落在飾演大反派阿基萊拉(アギレラ)的淺倉唯身上，因第一集淺倉唯出場時已憑出眾的美貌，加上大魔頭傲氣的氣質而吸引，更被網民大讚是「史上最靚奸角」，紛紛倒戈加入邪惡一方，唔再撐幪面超人了。
處女下海推出比堅尼寫真
緊接着熱潮淺倉唯亦好識做，日前乘勢推出首輯水着寫真。淺倉唯曾於《週刊Playboy》的訪問中表示，自小學游泳課之後已經沒有再着過泳衣，而今次穿着比堅尼泳衣更加是人生第一次，所以拍攝初期因爲太露肉而令她未能適應令動作有點生硬，幸好之後經心理調節後才重新投入拍攝。
2017年藝名「花川芽衣」
其實現年25歲的淺倉唯在2017年曾以藝名「花川芽衣」入行，擔任2.5次元虛擬聲優偶像團體「22/7」成員，從事聲優、偶像及Model等工作，直到2019年因健康理由宣布畢業，直至2020年12月才以「淺倉唯」之名捲土重来。