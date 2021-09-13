《幫緊你應援團》獲觀眾大讚 台長魯庭暉談ViuTV成功之道

近日播出的《幫緊你應援團》獲不少觀眾大讚非常有愛，其實ViuTV開台五年，無論是自家製電視劇、還是綜藝節目均蠃盡口碑，ViuTV掌舵人董事兼總經理魯庭暉自然功不可沒，日前他就有感而發在IG發長文分享當中成功之道。

文：東方新地 ｜圖：魯庭暉 IG、ViuTV 截圖