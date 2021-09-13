《幫緊你應援團》獲觀眾大讚 台長魯庭暉談ViuTV成功之道
文：東方新地 ｜圖：魯庭暉 IG、ViuTV 截圖
《幫緊你應援團》獲觀眾大讚
男團MIRROR、ERROR今年人氣急升，連帶ViuTV的節目也愈來愈多人留意。近日播出的《幫緊你應援團》亦獲不少觀眾關注，大讚節目幫助不同人士達成願望，非常有愛。其實ViuTV開台五年，無論是自家製電視劇、還是綜藝節目均蠃盡口碑，ViuTV掌舵人董事兼總經理魯庭暉自然功不可沒，日前他就有感而發，在IG上載一集《幫緊你應援團》的照片，並分享ViuTV節目之所以能吸引觀眾眼球的成功之道。
台長魯庭暉發長文談成功之道
魯庭暉以「ViuTV嘅同事，有無咩最大共同特質？」為開首，並說：「有人話係年輕。傻啦，我哋10幾歲到60幾都有，有一次，阿金生（金廣誠）同我去見人，前輩嚟嘅，金生識咗好多年，我第一次見。金生介紹我︰呢位係我老細。可能因為嗰度環境有啲嘈，前輩聽唔清楚，反問：呢個係你個細仔？金生尷尬到一個點，因為計一計，佢堅生得我出。係呀，佢同好多同事都唔年輕㗎（咁佢哋又係young at heart嘅）。不過年齡，應該唔係最大共同特質囉。咁係咪創意？一時時啦，我office有個list，叫『到底我當時諗緊啲乜』。陳列出一眾我當時approve咗，但做咗出嚟之後我睇完想燒片嘅節目。咁無嘅，係咁㗎啦，要得創意之果，必經創作之痛啩。」
關鍵在於員工特質
魯庭暉回憶幾星期前跟幾位不同部門的同事開會，當時大家悶悶哋就轉話題，討論《七救星》P1X3L做嘉賓一集。他說當時同事A指該集內容感動，問P1X3L何時出新歌，同事B及同事C聞言均主動提意見，並願意互相配合，魯庭暉將一切看在眼內：「我睇住佢哋講，我諗咗一下。其實單嘢唔係好關佢哋事，佢哋唔係用嗰隻旁觀心態講緊其他部門壞話，佢哋係覺得節目做得好，上咗心，戥件事心急，想盡力諗方法再幫一下件事，唔想浪費一個幫到人嘅Timing。」魯庭暉最後認為關鍵在於ViuTV員工的特質：「或者我哋有啲嘢好睇，有啲嘢好難睇。有時做得ok，有時做得好差。不過，呢班人，個底，應該好心地。」
生bear 係bear定係啤？
「生bear」一直被指是照著ViuTV董事兼總經理魯庭暉的樣子創作，日前魯庭暉更在社交網親自講述出「生bear」名字的由來。魯庭暉帖文以「生bear個名」為題，直言同事原本想叫「生bear」做「Viuson」，但被他嫌這個名太正經，所以最後由他親自起名。
魯庭暉表示：「話說，生bear起源嚟自同事同我講：『你再唔整隻吉祥物，以後同事同媒體一講我哋個台就key你個樣』，我真心驚，所以話好啦好啦你地整啦。整完之後，未知叫咩名，當日個working title叫viuson。我覺得咁叫正經得滯，唔buy。」
魯庭暉續說：「我話有冇啲無聊啲嘅名呀。跟住就梗係冇啦，一段時間後，有一日，同事係個WhatsApp同我講仲有兩個鐘就要決定個名，你再冇suggestion我哋就用viuson，咁啱，當晚我同另外一個同事飲緊啤酒，枱面上有呢支嘢，我覺得個啤酒typeface都幾靚，所以就有以上嘅對白。」最後魯庭暉表示：「一切都在混沌裏產生。」