幫緊你應援團｜Ian陳卓賢達成玻璃骨女孩心願 甜蜜遊愉景灣送驚喜

ViuTV新節目《幫緊你應援團》播出第4集，MIRROR成員Lokman與拍檔岑樂怡（阿妹）組成應援團，為一位玻璃骨女孩完成夢想，今次出動的MIRROR成員是Ian陳卓賢，他陪住從未去過外遊的玻璃骨女孩入愉景灣玩，送上驚喜，暖入心。

撰文：東方新地 圖片：《幫緊你應援團》影片截圖