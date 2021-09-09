幫緊你應援團｜Ian陳卓賢達成玻璃骨女孩心願 甜蜜遊愉景灣送驚喜
ViuTV新節目《幫緊你應援團》播出第4集，MIRROR成員Lokman與拍檔岑樂怡（阿妹）組成應援團，為一位玻璃骨女孩完成夢想，今次出動的MIRROR成員是Ian陳卓賢，他陪住從未去過外遊的玻璃骨女孩入愉景灣玩，送上驚喜，暖入心。
撰文：東方新地 圖片：《幫緊你應援團》影片截圖
撰文：東方新地 圖片：《幫緊你應援團》影片截圖
《幫緊你應援團》為鏡粉送暖
《幫緊你應援團》今晚播出的第4集，Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症（俗稱玻璃骨）的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像Ian的願望。
玻璃骨女孩一提Ian冧滋滋
斌琳在節目中講到她最愛的偶像Ian，笑得非常冧仲表現得有點怕醜，她表示最喜歡Ian的笑容夠陽光及溫暖，唱歌亦好聽。
Lokman拍心口速成約會
Lokman覺得Cami及斌琳這對好朋友很難能可貴，亦很欣賞斌琳的生命力，所以希望在能力範圍內盡力幫忙，他親自跟Ian及經理人商討，終於促成這件美事。
製造愉景灣偶遇
斌琳因為身體狀況，從未出門去過旅行，她曾向Cami透露想去愉景灣，所以製作組先安排阿妹帶住Cami與斌琳去愉景灣閒逛，而另一邊廂Lokman則與Ian準備在那裡埋伏驚喜現身。斌琳見到偶像Ian，心情非常激動，Ian亦親自寫了張心意卡送給斌琳，不過薄皮暖男Ian要斌琳返到屋企才可以閱讀心意卡的字句。