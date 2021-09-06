幫緊你應援團｜Lokman孖成員向鏡粉送暖 MIRROR成功助單親母圓夢
ViuTV新節目《幫緊你應援團》將於今晚（6/9）首播，MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，接受委託為每集主角完成夢想，亦為觀眾們送上暖意。
文：東方新地 ｜圖：《幫緊你應援團》截圖
文：東方新地 ｜圖：《幫緊你應援團》截圖
Lokman助單親母圓夢
ViuTV新節目《幫緊你應援團》將於今晚（6/9）首播，MIRROR成員Lokman、Tiger及Alton伙拍岑樂怡（阿妹）組成應援團。首集Lokman與阿妹度橋為本集主角Catherine送上驚喜。單親媽媽Catherine辛苦湊大兩名子女，最近受子女及朋友影響，開始留意ViuTV及MIRROR，全家更成為鏡粉，Catherine是Jer鐵粉，阿仔與阿女分別是AK及Jeremy的粉絲。Catherine更加入「粉絲媽媽團」，與一眾媽媽級鏡粉分享子女經外，亦一同分享追星喜悅。
MIRROR三子神秘現身
Lokman指Catherine因MIRROR拉近與仔女的距離這件事很神奇，Lokman說：「我哋嘅責任唔係咁簡單，我哋有好多存在嘅原因，原來生命真係可以影響生命」。他想出「假錄影，真驚喜」的點子，先叫媽媽團成員及其子女一齊學跳舞拍片給MIRROR，原來好戲在後頭，錄影當天MIRROR成員AK、Tiger及Alton神秘現身，令現場媽媽與小朋友們喜出望外。MIRROR三子更為Catherine仔女送上全隊親筆簽名Box Set及生啤公仔，令他們高興得哭了出來。