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年廿八白滑女星逐個數！沈殷怡 何依婷 個個白到反光

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年廿八，洗邋遢！每到農曆年廿八，除了屋企要大掃除外，大家仲要洗白白，將自己身上的霉氣通通洗走，洗到白淨又滑溜，其實娛樂圈中，有唔少女星皮膚都好白滑，仲白到反晒光！

年廿八白滑女星盤點

1）沈殷怡 ViuTV女神

現年29歲的ViuTV女神沈殷怡（Shirley）憑著逼爆身形一向深受網民喜愛，早前她在ViuTV劇集《社內相親》中飾演陳映書，更以性感露膊裝上陣，大曬白滑美肌，令網民大感驚艷。

年廿八 沈殷怡不時在社交網大派福利。
沈殷怡不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@shamshirley）
年廿八 《社內相親》中的沈殷怡。
《社內相親》中的沈殷怡。（圖片來源：ViuTV）

2）鄧月平內外調理

26歲「宅男女神」鄧月平（Larine）身形突出，同樣亦擁有一身白滑美肌，曾患有濕疹的她透露自己並非天生麗質，而是要靠勤力護膚，以及食中藥內在調理來改善膚質。

年廿八 鄧月平亦擁有一身白滑美肌。
鄧月平亦擁有一身白滑美肌。（圖片來源：IG@lllarine）
年廿八 著起黑色晚裝的鄧月平，肌膚更白到反光。
著起黑色晚裝的鄧月平，肌膚更白到反光。（圖片來源：IG@lllarine）

3）何依婷升呢做人妻

早前升呢做幸福人妻的29歲TVB小花何依婷（Regina），從選港姐時開始已因白滑肌膚而引起網民關注，著上黑色吊帶裙加黑色貓耳頭箍的何依婷，皮膚更是白到耀眼。

年廿八 何依婷是2017年港姐亞軍，早前在TVB劇集《新聞女王》中飾演徐曉薇，令她人氣急升。
何依婷是2017年港姐亞軍，早前在TVB劇集《新聞女王》中飾演徐曉薇，令她人氣急升。（圖片來源：IG@reginahyt）
年廿八 盤點 入年6年的何依婷在近兩個月內由宣布婚訊到正式行禮，極速升呢做人妻，令不少網民大感意外。
何依婷已在去年尾升呢做人妻。（圖片來源：IG@reginahyt）

4）王敏奕 似剝殼雞蛋

曾志偉新抱王敏奕（Venus）現年32歲，但皮膚仍白滑緊致，她對自己的素顏Look亦相當有自信，不時在社交網分享白裡透紅的素顏照，獲網民大讚皮膚有如剝殼雞蛋一樣零瑕疵。

年廿八 王敏奕去年只播出了一套《新聞女王》，今年則有《旁觀者》。
王敏奕去年只播出了一套《新聞女王》，今年則有《旁觀者》。（圖片來源：IG@wongmanyik）
年廿八 年過三十的王敏奕獲讚皮膚Keep得非常好。
已踏入3字頭的王敏奕獲讚皮膚Keep得非常好。（圖片來源：IG@wongmanyik）

5）林明禎 花10分鐘冥想

33歲大馬女神林明禎樣子甜美皮膚亦好白滑，她曾分享美肌心得，原來她在休息日早上起床時都會先煲一鍋湯，讓自己全日都隨時有湯喝，另外她又會每日花10分鐘時去冥想，和做20分鐘輕瑜伽，再做5分鐘核心運動，來淨化和喚醒全新的自己，保持身心靈健康。

年廿八 大馬女神 林明禎 林明禎
林明禎唔只樣靚身材正 ，皮膚亦好白滑。（圖片來源：IG＠minchen333）
年廿八 著上紅色小背心的林明禎，肌膚更顯白皙，十分誘人。
著上紅色小背心的林明禎，肌膚更顯白皙，十分誘人。（圖片來源：IG＠minchen333）
年廿八
（圖片來源：IG＠minchen333）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@shamshirley、ViuTV、IG@lllarine、IG@reginahyt、IG@wongmanyik、IG＠minchen333

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