年廿八白滑女星逐個數！沈殷怡 何依婷 個個白到反光
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年廿八，洗邋遢！每到農曆年廿八，除了屋企要大掃除外，大家仲要洗白白，將自己身上的霉氣通通洗走，洗到白淨又滑溜，其實娛樂圈中，有唔少女星皮膚都好白滑，仲白到反晒光！
年廿八白滑女星盤點
1）沈殷怡 ViuTV女神
現年29歲的ViuTV女神沈殷怡（Shirley）憑著逼爆身形一向深受網民喜愛，早前她在ViuTV劇集《社內相親》中飾演陳映書，更以性感露膊裝上陣，大曬白滑美肌，令網民大感驚艷。
2）鄧月平內外調理
26歲「宅男女神」鄧月平（Larine）身形突出，同樣亦擁有一身白滑美肌，曾患有濕疹的她透露自己並非天生麗質，而是要靠勤力護膚，以及食中藥內在調理來改善膚質。
4）王敏奕 似剝殼雞蛋
曾志偉新抱王敏奕（Venus）現年32歲，但皮膚仍白滑緊致，她對自己的素顏Look亦相當有自信，不時在社交網分享白裡透紅的素顏照，獲網民大讚皮膚有如剝殼雞蛋一樣零瑕疵。
5）林明禎 花10分鐘冥想
33歲大馬女神林明禎樣子甜美皮膚亦好白滑，她曾分享美肌心得，原來她在休息日早上起床時都會先煲一鍋湯，讓自己全日都隨時有湯喝，另外她又會每日花10分鐘時去冥想，和做20分鐘輕瑜伽，再做5分鐘核心運動，來淨化和喚醒全新的自己，保持身心靈健康。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@shamshirley、ViuTV、IG@lllarine、IG@reginahyt、IG@wongmanyik、IG＠minchen333