落選港姐庄靜璟驚變詐騙廣告主角！照片遭惡搞P走這個性感特徵 網民：變咗冠軍？
庄靜璟詐騙廣告錯漏百出 離奇變臉改名Stacey
近日網上瘋傳一張投資詐騙廣告截圖，圖中主角正是前港姐參賽者庄靜璟。然而，騙徒手法相當拙劣，不僅盜用其照片，更擅自「P圖」將她臉上的痣移除，令容貌出現些微變化。最令人啼笑皆非的是，廣告內文竟將她的英文名Vivian，錯誤標示為當屆冠軍「Stacey Chan」，明顯是將人物資料完全混淆。這種粗糙的詐騙手法，讓整個廣告顯得格外諷刺，也迅速引起網民關注及討論。
自爆投資勁賺百萬美元 庄靜璟疑因背景猛料成目標
為何庄靜璟會成為騙徒的目標？外界猜測這與她參選時自爆的驚人背景有密切關係。當時，庄靜璟曾向媒體透露自己靠投資加密貨幣，穩賺超過百萬美元，塑造出「投資女王」的形象。這個猛料背景，很可能讓詐騙集團認為她的形象極具說服力，適合用來包裝成投資專家以吸引受害者，即使製作粗糙，也試圖利用她曾經的「戰績」來增加廣告的可信度，沒想到卻因錯漏百出而弄巧成拙。
回帶港姐面試黑歷史 庄靜璟鄉音被嘲裝證件
提起庄靜璟，不少觀眾對她印象最深刻的，莫過於參選期間的表現。由於她的廣東話帶有濃厚鄉音，在問答環節時發音不準，而被網民戲謔地改了花名「裝證件」，成為當屆的話題人物之一。除了口音成為焦點，她當時以一身被形容為「岩石胸」的造型亮相，也引起不少討論。雖然最終未能晉級，但憑藉這些獨特的記憶點，至今仍讓部分網民留有印象。
網民熱議騙案手法拙劣 「冠軍個名都搞錯」
這次詐騙廣告事件曝光後，網民紛紛留言嘲笑騙徒的手法太不專業。許多留言都集中在廣告的明顯錯誤上，有網民表示：「連冠軍個名都搞錯，騙徒做下功課先啦！」、「P走粒癦差啲認唔出，但個名出賣咗佢哋。」更有網民重提她「裝證件」的舊事，笑言騙徒可能連她本人是誰都未搞清楚，只是隨便在網上找照片，結果鬧出大笑話，讓這宗詐騙案意外地充滿了娛樂性。
《2025香港小姐競選》的舞台上，總有那麼一兩位佳麗能憑藉獨特的背景或言論，在初登場時便搶盡風頭，成為全城熱話。今年的12號佳麗庄靜璟（Vivian）無疑就是這樣一位話題女王。她不僅以「畢業兩年靠投資加密貨幣賺百萬美金」的超狂背景震撼全場，更因對在港置業秒回「唔好啦！」的直率反應，引爆網民「炫富」與「真性情」的兩極激辯，令她在一夜之間成為最具爭議性的焦點人物。
《2025香港小姐競選決賽》於上月31日圓滿結束，陳詠詩勇奪冠軍成為全城焦點。然而賽前一直以「胸胸」姿態備受矚目的庄靜璟，卻意外地早早已被淘汰，連10強都未能進入，令不少人大跌眼鏡。向來敢言敢做的她似乎對結果心有不甘，終於在昨晚打破沉默，在社交平台發表回應。
庄靜璟被改花名「裝證件」上載風騷照片配長文回應質疑
庄靜璟上載了一張身穿白色露肩裝的照片，風騷地向鏡頭飛吻，展現自信一面。她在貼文中寫道：「終於知道為甚麼會有那麼多haters了，我真的是反射弧很長的人，我突然想明白，原來是很多人一旦跪久了就站不起來了。」這番話直指批評她的人已習慣屈服，無法接受她的與眾不同。她更引用港姐口號「成就無限可能」，認為具體意思是每個人都有勇氣做自己，寵辱不驚。
自認「出眾」遭受外界攻擊屬正常
庄靜璟在長文中更展現強心臟，自認因為出眾才會遭受攻擊：「正所謂心不死則道不生，木秀於林，風必摧之，人最昂貴的就是自由，我永遠代表我自己。」這番話充滿哲理，似乎在為自己的落選尋找合理解釋，同時暗示自己因為太突出而被針對。她強調自由的可貴，表明會堅持做自己，不會因外界批評而改變。
網民兩極反應批評聲浪更大
雖然庄靜璟展現了強心臟，但網民反應卻相當兩極。批評聲浪明顯更大，有網民直言：「對不起你長得真的很網紅」、「面相感覺不親切」、「她真的在所有參選人中格格不入」。更有人暗寸她的身材是後天加工而成，並非自然美，質疑她不符合港姐傳統形象。這些批評直指她的外貌和氣質問題，認為她與港姐應有的形象相距甚遠。
仍有支持者為她打氣鼓勵
儘管批評聲音不斷，但仍有部分網民力撐庄靜璟做自己。有支持者留言：「現在網絡環境就是這樣，無端的恨。希望你不會因為網上的惡意而過多影響自己的生活，加油。」這些支持聲音認為網絡欺凌問題嚴重，鼓勵她不要被負面評論影響。支持者欣賞她敢於表達自己的勇氣，認為每個人都有做自己的權利，不應該被網絡暴力壓垮。
庄靜璟的背景介紹：學霸與投資者的反差組合
年齡和學歷
現年26歲的12號佳麗庄靜璟（Vivian），擁有令人眼前一亮的學術背景。她畢業於被譽為「明星搖籃」的中央戲劇學院文學系，是圈中不少紅星的師妹。目前，她更是一名碩士在讀生，可見其對知識的追求並未因踏入社會而停止。這份學霸履歷，為她增添了幾分知性與書卷氣。
MBTI性格類型
庄靜璟的MBTI人格類型為INFP，即「調停者」。這類型的人通常被形容為理想主義者，內心世界豐富，充滿創意和同理心。他們重視個人價值觀，並傾向於以獨特的方式看待世界。這個標籤，或許能為她後來一系列「不按常理出牌」的言行提供一個有趣的註解，解釋了她為何在追求財富的同時，也鍾情於中華文化等精神層面的探索。
興趣愛好
庄靜璟的興趣愛好可謂動靜皆宜，充分展現了其多元化的一面。靜態方面，她熱愛閱讀與書法，這些傳統的文人雅好與她的文學系背景不謀而合。動態方面，她擅長中國舞，這不僅需要優雅的體態，更需深厚的文化底蘊。而最引人注目的，莫過於她將「投資」列為興趣之一，並自稱為「獨立投資者」，這份對金融世界的熱情，最終成為她最廣為人知的標籤。
庄靜璟的投資經歷：加密貨幣成就與驚人言論
加密貨幣投資成就
在首晤傳媒的記者會上，當被問及職業時，庄靜璟投下了一枚震撼彈。她淡定地表示自己是一名「加密貨幣交易員」，並分享了其驚人的創富故事：
「我畢業之後開始投資，兩年就賺到100萬美金。」
此話一出，全場嘩然。短短兩年內賺取百萬美金（約780萬港元），這份驚人的財力讓她瞬間被冠上「少年股神」、「富貴港姐」的稱號。這段經歷不僅是她個人履歷上最亮眼的一筆，也成為公眾對她所有討論的起點。
投資理念和策略
雖然庄靜璟未有詳細披露她的具體投資策略，但從她「獨立投資者」和「加密貨幣交易員」的身份來看，她的成功並非單純的運氣。這背後很可能是一套經過深思熟慮的交易系統、對市場的敏銳洞察力以及承受高風險的心理素質。她將投資視為專業而非賭博，這份自信與專業度，也體現在她面對傳媒時的從容態度上。
對香港樓市的看法
庄靜璟的驚人言論並未止於財富的披露。當記者順勢追問，擁有如此雄厚財力的她，會否考慮在樓價高企的香港置業時，她的反應再次成為焦點。她幾乎沒有任何猶豫，立即耍手兼擰頭，斬釘截鐵地說：
「唔好啦！」
這三個字配上她果斷的肢體語言，與傳統佳麗們「希望儲錢買樓孝敬家人」的標準答案形成極端對比。這份毫不掩飾的直率，迅速在網上發酵，成為她「真性情」或「看不起香港」的爭議核心。