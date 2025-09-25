落選港姐庄靜璟驚變詐騙廣告主角！照片遭惡搞P走這個性感特徵 網民：變咗冠軍？

落選港姐庄靜璟（Vivian）雖然已淡出幕前，但近日卻意外成為網絡熱話主角！有網民發現她的照片竟被詐騙集團盜用，製作成投資廣告，更離譜的是，廣告中不僅將她的樣貌惡搞，P走了臉上的痣，連名字都張冠李戴，整個廣告錯漏百出，究竟騙徒為何會看上她？事件背後似乎與她參選時驚人的背景有關。