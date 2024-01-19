床哥被聯署辭退實習風波 港專交代3大重點 網友大讚校長「算公道」
港專交代終止實習3大重點
重點1｜港專：支持佢！已經安排另一間機構完成實習
床哥對於被「聯署」要求辭退，形容「今日是他人生中受到最不公義對待的一天」。對此，香港專業進修學校（港專）召開記者會，回應社會工作（榮譽）社會科學學士課程四年級學生陳鈺麟被終止實習的事件。
港專校長陳卓禧教授及港專社會科學院院長兼系主任崔日雄教授在記者會上表示，關於大家關心問題，日內收到許多查詢，一名四年級同學在實習期間出現事情，對於事件細節，因為發生比較急，仍在全方位了解細節，期望與「床哥」再進一步見面同傾談。
陳卓禧教授表示，將全力支持同學探索，陪伴同學同行「支持佢，關心同學，給予盡可能的支援，對於同學情況，已經安排另一間機構，完成實習要求。」
重點2｜同學用新穎方法展開社會工作 值得支持
陳卓禧教授稱，形容床哥係潮流網紅，認為床哥使用新方法、新的領域，是值得探索，而面對新轉變，只要新的手法最終能夠帶出一個正確價值觀就可以，對於該校方，指出該機構係非常支持社工實習，比咗4個實習位，培育新的社會，只係因為一個領域總有唔同的意見，有一部人是開放接受的，但有部分可能未必：「如果初心係用新手法去接觸對象，帶嚟正能量，校方同意帶嚟新做法，嗰個機構係支持同學實習但香港係多元化社會，唔同人有唔同意見同學要關顧受眾感受，要學識點令人接納，所以換個環境等佢順利學習。」
重點3｜不認為床哥違反專業守則
陳卓禧校長進一步表示，該名學生之前已經參與過實習，並且沒有出現任何問題。崔日雄院長兼系主任則表示，他與該名學生有接觸了近4年的時間，相信他在專業社工方面有出色的表現。他也知道該名學生參與了YouTube的活動，但並不認為這違反了專業守則。而且亦強調不會因為今次的事件而判斷學生唔適合做社工，現階段的焦點應該係安排係更好的學習環境俾學生，同埋令床哥如何成功完成實習獲得經驗與成長。
網友大讚校長：講真，算公道
記者會完結後，不少網友大讚港專真係處理得幾好，教授同校長都好開通，公關好好，仲懷疑2人都睇開JFFT：「校長真係似會接受新事物既人」、「教授好公道」、「講真，算公道」、「建議請校長上JFFlive俾手足多謝一波先」、「老老實實 依個校長好得體 會吸引到人入讀」、「懷疑校長是手足」「公關部大部長」「準備報讀港專」「校長有 feel」「校長幾時call in上心事台」「校長好叻，佢話支持但要做好啲！」
床哥勁有心曾組Youtuber育成小組 親自援教
人氣Youtube Channel JFFT成員床哥於去年7月11日直播中提及，佢現正舉辦一項活動「YouTuber育成小組計劃」，正式招募成員參加。此計劃適合對Youtube職業充滿好奇的年青人，希望透過計劃引導、發掘他們自己的潛能，增強青少年的自信心，透過體驗活動讓小組組員間的合作和共同成長從而增強自我的認識和認同感，更嘗試去刻服尷尬。計劃最後需要共同拍攝出作品，不過床哥強調：「即使最後拍片的作品是否順利完成也不重要，活動的過程才是重點。」
「我敢肯定，參加完呢個班嘅手足，經過呢六堂，經過呢九小時，你將會對你嘅人生，揭開全新、亮麗嘅一頁！我唔能夠透露太多，有興趣嘅手足歡迎IG DM我報名⋯⋯ 睇相佬呃你十年八年，床哥係呃你一世嘅！」
床哥揚言：今生只示範一次！
床哥表示今次活動特意請來導師，也會親自教足9小時，每位只需付$100，$100只是場地的行政費用，而他本人在坊間講一個Talk身價足足幾十倍，變相今次是免費的。而關於學員方面，床哥期望課程最理想嘅學員男女比例係 「3男3女」 或 「4男2女 」，強調呢個係實習課程一部份，每堂上完都要寫報告，絕對係認真，唔係為咗吸納後生女。
最後床哥更下誓言：「有今生無來生，呢一世只會示範一次！」不過網民不斷笑言床哥，指活動將會萬人響應，0人到場。同時也有網民感到可惜，因地點及年齡限制而不能參加。
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