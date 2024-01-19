床哥被聯署辭退實習風波 港專交代3大重點 網友大讚校長「算公道」

YouTube 頻道JFFT成員床哥昨（18日）在個人IG發布一條長達9分鐘的影片，他透露在一所中學擔任實習駐校社工僅兩日，隨後收到通知被老師「聯署」要求辭退他的實習崗位，但沒有透露原因，指對事件感不公 。床哥就讀的香港專業進修學校（港專）今午召開記者會，以回應終止實習一事⋯⋯