JFFT「床哥」擔任駐校實習社工兩日遭聯署辭退 無奈稱「最不公義的一天」
開台為聽眾解人生難題 床哥27歲重投校園Full Time讀社工
逢星期一晚開直播《床哥心事台》，多年來為無數聽眾度過人生唔如意嘅時刻，作輔導之需要。同時，床哥亦尊重知識，4年前（當時27歲）重投校園報讀港專社工課程，希望透過知識同幫助更多人，在處理關係上有更大進步。
校方事前了解YouTuber身份 床哥實習兩日遇阻滯
在影片中，床哥透露在實習開始前，他的輔導老師已經了解他是一位YouTuber，平時會進行直播和拍攝影片等活動。他還諮詢了副校長的意見，而副校長在他的首個工作日稱「相信每個人有唔同一面、身份」，並相信他具備專業資格，可以作為實習社工到校服務。
床哥仲講到，自己在平日較為文靜，同直播前嘅形象好唔同，因此這兩天的實習，即使有不少同學認識「床哥」，但他亦然強調自己是以「陳鈺麟」的身分到校實習，因此希望同學可以「陳Sir」稱呼他。
無奈嘅係，床哥在實習的短短兩天內遇到了阻滯，他表示，學校根據他的身份不希望他立即處理學生個案或開展個案工作。他表示能夠理解學校對他的不同要求和顧慮，因此在這段期間他只在社工房進行一些文書工作。只有在休息時間才會與學生見面並進行交流。
床哥遭老師聯署要求辭退：遇過最唔公道事情
床哥在就讀香港專業進修學校（港專）期間，擔任駐校實習社工。然而，他在完成第二天的實習後，就接到學校電話，告知他所實習的中學有老師聯署要求將他辭退。床哥多次向學校確認該事件，但只獲得回應表示要替他找另一個實習地點，並表示「學校真係留唔住」。當刻有如晴天霹靂，床哥感到難以接受，感到無奈和憤怒。
床哥表明他對於被要求聯署辭退感到質疑，不解自己是否做了什麼錯事，為什麼需要一群老師聯署「請走」。作為一名到中學實習的駐校社工，他表示當時沒有老師願意與實習社工進行對話，坦言如果老師有不滿，為何不主動了解情況、提出問題。床哥更指出，在學校期間並沒有做出任何可引起問題的行為，並且在影片中表示：「我什麼都沒做，沒有發生任何事情，卻被要求聯署辭退實習。」
最後，床哥覺得整件事情相當「唔公道」：「老師係咪好易就去定義一個人」，指自己並無犯法，也非殺人犯、大毒梟，只是作為YouTuber，拍片亦只是「Just for fun」。無奈剖白：「今日係人生咁多年以嚟，遇過最唔公道事情嘅一日」。新Monday嘗試聯絡該校，截止截稿前下午一時仍未有回應。
港專回覆：今午將召開記者會
有傳媒已向涉事的香港專業進修學校（港專）查詢相關情況。港專將在今天午間召開記者會，以回應社會工作（榮譽）社會科學學士課程四年級學生陳鈺麟被終止實習的事件。屆時，港專校長陳卓禧和港專社會科學院院長兼系主任崔日雄將見傳媒。
大批藝人網友、YouTuber 留言打氣
影片一出，短短一日已收到逾3千個留言，大批藝人網友留言為床哥打氣！當中包括吳肇軒、「聲大哥」張建聲、保錡、Alma郭爾君、試當真游學修與多名校花校草、小薯茄眾成員、100毛-盤菜、三叔公園、歡樂馬介休等等，就連曾與JFFT合作過的Ikea，都以小編身份隔空撐「床」！
100毛-盤菜：
如果我係啲學生，我一定會覺得好絕望，自己學校居然因為嚟實習嘅社工私人時間做一啲唔犯法嘅事情趕走嚟實習嘅社工同學。
即使YouTuber唔係一種傳統職業，但相信而家好多學生想成為YouTuber、有喜歡嘅YouTuber，甚至都有拍片上網，當佢哋見到床哥，一個人生近乎於勵志嘅YouTuber 都得到咁嘅待遇時佢哋都可能會好打擊。
有時個世界真係好落後好虛偽，最希望你係一個清白乾淨唔好俾人查到任何背景嘅人，對學校嚟講就最有利用價值，但大家都知道床哥你最強大嘅嘢就係因為你係一路走來嘅床哥。
頂住 加油
小薯茄-程人富：
陳Sir 呢間中學嘅學生真係慘
Alma 郭爾君：
我撐床哥，我唔認為YouTuber嘅身份會令到床哥唔能夠做一個好嘅社工，至少私底下嘅相處，就當我拍攝嘅時候床哥作為娜姐爸爸嘅身份或者係佢本人作為演員嘅時候，任何事情佢都係一個好好嘅人，我只係希望呢個世界唔好，因為一啲表面嘅外在因素去否定一個床哥作為社工嘅資格。
「聲大哥」張建聲：
唔L駛講，你已經喺現實救左好多人，幫佢哋渡過左一些難關，你冇浪費時間讀社工，因為依家嘅你先喺年青人嘅真．社工。#Repect陳sir
試當真游學修：
唔好返去喇
曾被成員睇死讀3星期就放棄 床哥堅持：唔想畀人印象係玩玩吓
曾被成員米爺指讀3個星期就會放棄，現在已成功讀到Final Year的床哥分享讀書心路歷程：「其實最開頭year1係好想放棄，因為始終隔太耐冇讀書，個腦已經係機械式工作，唔係好頂唔順新知識⋯⋯當我出咗嚟做嘢6-7年，再重投校園係好困難，但慢慢收到好多觀眾DM，因為我而去讀返書，鼓勵到觀眾，聽到之後，我就覺得如果我咁快放棄，就做咗好壞嘅榜樣，我唔想畀人一個印象係玩玩吓。」
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