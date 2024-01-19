JFFT「床哥」擔任駐校實習社工兩日遭聯署辭退 無奈稱「最不公義的一天」

YouTube 頻道JFFT成員床哥以在個人Instagram發布一條長達9分鐘的影片，內容講昨日（18日）是他在一間中學出任實習駐校社工第2天，豈料即收到通知指該校老師透過「聯署」要求辭退其實習崗位，且沒有透露原因。床哥自言好嬲好無奈，形容「今日是他人生中受到最不公義對待的一天」，影片出街短短數小時，即獲大批藝人網友、YouTuber 留言為他打氣！