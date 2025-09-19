陳奕迅21歲女康堤新歌派台 填詞人黃偉文親揭21年奇妙緣份 與Eason不和傳聞不攻自破？
康堤新歌靈感源自朋友經歷
康堤的最新派台作品《一律建議分手》是她第一首廣東歌，歌曲的創作靈感原來非常貼地，來自於她自身的真實經歷。康堤透露，自己曾經在同一時間擔任多位朋友的愛情諮詢師，為他們的感情問題出謀獻策，但不堪其擾，最終帶著一絲憤怒的情緒寫下了一段旋律，成為了這首新歌的雛形，真實地反映了時下年輕人的情感煩惱。
黃偉文揭開與康堤21年奇妙緣份
這次合作最令人驚喜的，莫過於黃偉文與康堤之間深厚的緣份。原來，康堤的中文名字，正是21年前由Wyman所取。當年徐濠縈希望女兒的中文名能與英文名Constance同音，Wyman便從電影《魂斷威尼斯》導演維斯康提（Luchino Visconti）獲得靈感，取名「康堤」，寓意健康美麗的堤霸。Wyman形容這次合作感覺神奇，「初出世由你幫她取名字的人，霎眼長大成人，回來找你寫歌詞！」，更巧合的是，當年陳奕迅的第一首派台歌《時代曲》，同樣出自Wyman手筆，可謂是兩代人的傳承。
Wyman為康堤填詞曾有顧忌
雖然緣份深厚，但Wyman坦言接到任務時曾有顧忌，他表示：「女孩的成長過程我絕大部份時間缺席，不知道能不能代她寫出最符合她性格的作品。」幸好康堤對於新歌有非常明確的想法，讓他只需幫忙「執靚個idea」。在多重意義下，Wyman認為自己沒有理由拒絕，並溫馨地將這次合作比喻為送給康堤的「開學文具」，祝福她在音樂旅途上玩得開心，字裡行間充滿了長輩的愛護與期許。
粉碎與Eason不和傳聞
外界多次傳出Eason與Wyman不和傳聞，有網民爆料指環球唱片認為黃偉文版稅貴，提出要求對方減價，但黃偉文認為文字有價拒絕減版稅，於是雙方反面，環球唱片將EASON’S LIFE演唱會Blu-ray 碟中演唱黃偉文填詞作品的歌曲刪走，更指出吳君如為電影《12金鴨》搞慰勞宴，黃偉文見到陳奕迅即刻拍枱嗌走人，要吳君如同古天樂氹返，之後陳奕迅獲英國母校Kingston University 頒發榮譽博士，邀請30位好友去倫敦見證，但沒有黃偉文份，甚至表示環球唱片封殺黃偉文，不讓旗下歌手與黃偉文合作，黃偉文自此亦無為前老友寫過歌。而這次Wyman幫陳奕迅囡囡寫第一首廣東歌詞，令不和傳聞不攻自破！
康堤自爆錄音最大苦惱竟是廣東話
對於推出首支廣東歌，康堤也分享了錄音時的挑戰。她坦言最大的得著之一，就是要繼續努力練習廣東話。她透露：「錄音嘅時候監製Ernest最苦惱，因為當時佢剪take嘅時候我係喺佢後面，可能我由細到大都唔係話特別聽好多廣東歌……嗰啲口音就出晒嚟。」她直言監製剪輯得非常辛苦，現在聽回完成品也覺得並非最完美，並承諾未來會加倍練習廣東話發音，力求進步。