陳奕迅21歲女康堤新歌派台 填詞人黃偉文親揭21年奇妙緣份 與Eason不和傳聞不攻自破？

陳奕迅（Eason）的21歲女兒康堤（Constance）今年正式進軍樂壇，繼6月推出英文單曲後，昨日終於帶來首支廣東歌《一律建議分手》，而為她操刀填詞的竟是詞神黃偉文（Wyman）！這段合作背後原來藏著一段橫跨21年的奇妙緣份，究竟當年發生了什麼事？