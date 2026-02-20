21歲康堤分手3個月 火速被爆新戀情 秘戀香港網球一哥黃澤林 陳奕迅做媒人

陳奕迅21歲愛女陳康堤去年簽約華納唱片出道後，感情生活一直備受關注。繼去年11月與日本混血男友Shou Honda分手後，康堤火速展開新戀情，對象竟是現年21歲的香港網球一哥黃澤林！兩人不僅在社交平台頻頻互動，更被目擊私下甜蜜約會，這段體壇新星與樂壇星二代的夢幻組合瞬間成為城中熱話。