21歲康堤分手3個月 火速被爆新戀情 秘戀香港網球一哥黃澤林 陳奕迅做媒人
陳奕迅做媒人介紹認識
據知情人士透露，康堤與黃澤林由陳奕迅親自介紹認識。兩人同樣出生於2004年，年紀相若的他們一拍即合，迅速發展出戀人關係。無論是1月初舉行的中銀香港網球公開賽，還是2月初的台維斯盃，都可以見到康堤現身支持。外界原本以為康堤只是陪父親觀賞網球賽事，實情卻是在現場為新男友打氣加油。身為香港網球一哥的黃澤林經常需要四出作賽，但每當他更新Instagram動態時，幾乎都能看到康堤火速按讚支持。
康堤IG互動洩愛情蹤跡
兩人的戀情雖然尚未公開承認，但社交平台上的互動已經洩露不少端倪。黃澤林同樣密切關注康堤的動態，更不避嫌地在康堤的靚相下留言，留下火焰及愛心等曖昧表情符號。這種高調的網上互動模式，與康堤過往低調處理感情的作風截然不同，顯示她對這段新戀情相當重視。知情人士指出，兩人私下約會時表現甜蜜，經常被目擊在不同場合出雙入對，感情發展相當迅速。
去年11月與日本混血男友分手
回顧康堤的感情歷程，她去年11月突然在社交平台宣布與日本混血男友Shou Honda分手，消息震驚一眾粉絲。這位剛於10月初慶祝生日、與男友高調放閃的星二代，短短數周內感情急轉直下令人意外。康堤當時在Instagram限時動態以英文發文，表示「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持」。兩人最終以平和方式結束這段備受關注的戀情，為康堤的新戀情鋪路。
網民熱議星二代新戀情
康堤與黃澤林的戀情曝光後，網民反應相當熱烈。不少人對這對年輕情侶表示祝福：「康堤同Coleman都係同年，好襯啊」、「網球王子配音樂公主，好夢幻」。同時亦有網民關注兩人的事業發展：「希望佢哋可以互相支持，一齊進步」、「黃澤林係香港網球希望，康堤都係樂壇新星，加油」。部分網民則對康堤的感情變化感到好奇：「分手冇幾個月就有新男友，康堤真係好快復原」。整體而言，大部分網民都對這段新戀情持正面態度，期待兩位年輕人能夠在各自領域發光發熱。