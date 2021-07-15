康子妮離婚重生一週年 po喊相自勉「 喺邊度喊就喺邊度笑番」

結婚18年育有兩子的林曉峰與康子妮，去年驚爆離婚消息，林曉峰率先在社交網承認夫妻緣盡，放手讓康子妮尋找自由與快樂，康子妮亦曾在直播獻唱時感觸爆喊認離婚，表現傷感與不捨。事隔一年，離婚後轉型做保險的康子妮在社交網po了一張用紙巾抹眼淚的喊相，以幾句歌詞來自勉，看來這一年的新生活五味陳雜，點滴在心頭。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、康子妮IG