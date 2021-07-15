康子妮離婚重生一週年 po喊相自勉「 喺邊度喊就喺邊度笑番」
撰文：東方新地 圖片：東方新地、康子妮IG
康子妮展開新生活
44歲的康子妮去年離婚後展開新生活，她與林曉峰依然共同照顧兩個仔仔林寶及林熙，雖然愛情不再，但親情永在，兒子們每一個重要的人生時刻，他們都會再次「合體」。不經不覺離開已一年，康子妮加入保險業亦已一年，她突然在社交網出post，上載一張喊相及兩張返工的照片，寫上「剛好一年喇……」再配上容祖兒的〈鋼子說〉中一段歌詞。
康子妮曾有想放棄的時候
康子妮以文字去表達自己在這一年間曾經遇過挫折想放棄，不過她繼續前行，克服重重困難，仲話「喺邊度喊就喺邊度笑番」，非常勵志。
表面硬淨內心感性
康子妮曾表示02年跟林曉峰結婚後，只識照顧家庭而忽略自己需要，她承認最終離婚跟更想了解自己有關，早前她拍攝真人騷《中女唔易做》，節目中挑戰做米線店服務員，結果因壓力搞到爆喊，令她更明白勞動階層辛酸，從中她好享受有自我價值的自己。康子妮po出喊相後，不少好友與網民都留言鼓勵為她加油，無論在感情或工作上，康子妮都是外剛內柔。
康子妮下半場夜會保險界巨子
對於破鏡因由，外界有不少傳聞，當中不排除有第三者，而林曉峰與康子妮為了兩個仔一年都會合體幾次，去年他們為細仔慶祝16歲生日，上半場一家四口在餐廳幸福切蛋糕後，康子妮就趕去下半場，轉型賣保險成為Top Sales的她，這晚相約保險同業及友人消遣，玩到凌晨12時半，飲酒飲到面紅紅的她熟練地跟隨年約40歲的保險界巨子G.Chan上了波子跑車，同返何文田豪宅。感情話來就來，尤其在女人最空虛最寂寞時。
康子妮為仔放棄音樂事業
表面上難捨難離的康子妮，曾在直播唱歌時每每唱到觸動情感的歌曲，都會忍唔住爆喊，據知她最放不低是兩個仔，當年奉子成婚嫁林曉峰，三年抱兩，康子妮為湊仔甘願放下事業做全職師奶，到兩個囝囝上小學漸漸長大，她才有限度復出，近幾年開始再度活躍，其音樂才華被高度讚賞，懂多種樂器周身刀的她更是鄭伊健與容祖兒的御用和音與樂手。與囝囝感情深厚的康子妮，離婚後日日keep住同兩個仔傳短訊，去年細仔林熙16歲生日，她更相約囝囝先行街後食飯，享受母子樂，林曉峰在晚飯時候才現身。
一家四口在尖沙咀食韓燒，林曉峰與康子妮整晚交流不多，不過他們放上社交網的全家福就笑得好開心，切完蛋糕食完飯，走到街上林曉峰都是一個人行先，讓康子妮與兩個仔邊行邊傾，送到去停車場，康子妮就同囝囝講拜拜，轉身坐上過海的士前往中環。
趕下場飲酒消遣 夜會保險界巨子
同囝囝慶生後只是晚上8時半，康子妮的me time正式開始，她到達中環一幢布滿食店與夜店的大廈，上樓至凌晨12時半才離開，在囝囝的生日飯滴酒不沾的康子妮，再現身時已滿面通紅，看來飲了不少酒，原來她相約保險同業及好友去消遣，臨別前都要傾一大輪先走。現場所見，康子妮在酒精影響下表現得好high，與在場各人都好好傾，逐一說再見後，剩下她與其中一名西裝男，二人交換了一個眼色，西裝男先行，康子妮甚有默契地尾隨，一齊上了男方駕駛的黑色保時捷跑車，返回何文田豪宅。
西裝男游說Lily投身保險界
據知西裝男名叫G.Chan，從事保險多年，已升至管理階層，年薪過千萬，手持烏溪沙一私人屋苑單位（市值約700萬），為人主動進取，知情者透露：「G.Chan同Lily（康子妮）識咗好多年，不過都係近年先再有往來，近呢半年佢哋見面頻密，男方帶住Lily出席朋友嘅飯局，仲成功游說Lily投身保險界跟佢搵食，G.Chan份人好識享受，呢啲打工皇帝最叻飲飲食食，又鍾意高調同曝光，飲酒食飯都要有情調，把口仲𠺘過油，成日氹到Lily好開心，人前人後大讚佢係音樂專家，周不時一齊jam歌，Lily彈琴佢唱歌，又會請埋班保險下屬一齊玩。」
G.Chan長文po IG恭喜康子妮離婚
去年8月才開通IG帳號的G.Chan，他的IG內佔大部分的post都有康子妮蹤影，出入馬場又以歌會友，可見二人交情非淺，不過康子妮仍有所避忌，IG內一張與G.Chan的合照都沒有。回復單身後的康子妮，因為G.Chan的關係轉做保險，日前G.Chan更在IG轉載有關報道，寫了一大篇長文去恭喜康子妮可以重過新生活，字裡行間都可感受到G.Chan充滿私心。
林曉峰收拾心情重回正軌
林曉峰與康子妮18年的婚姻畫上句號，因為夫婦二人從未傳過感情亮紅燈，突然爆出分訊令外界非常驚嘆並感到可惜，有指林曉峰去年曾盡努力去磨合與挽救，最後還是決定分開對彼此都好，而17歲的大仔林寶（Bob）與16歲的細仔林熙（Jake）開始長大明白事理，亦尊重父母的決定，康子妮才能釋放自己，如今大局已定，林曉峰亦收拾心情讓生活重回正軌，因為疫情影響致停工多時的他終於有工開，去年曾北上接受十四日隔離，準備再搏殺搵銀。
與康子妮同床共枕18年的林曉峰，傳出離婚消息後雖然在社交網表明跟康子妮之間「無仇無恨就好」，暗示二人和平分手，但他怒刪IG合照，難免令外界猜測是否有第三者出現。據知林曉峰對G.Chan的存在早已有所聞，知情者說：「阿Lo（林曉峰）唔開心梗有，不過既然決定放手，佢都冇權去過問Lily嘅私生活，佢哋有共識喺對仔面前要和平，唔可以嘈，就算出到嚟都要扮開心，其實阿Lo都好辛苦，一直以嚟佢都好大男人，依家離咗婚佢更加要努力搵錢養仔，所以佢好積極咁搵job，就算返大陸要隔離都接。」逝去感情阿Lo留不住，不過上個月先正式離婚，老婆咁快有著落又好難接受嘅！