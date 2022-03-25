哈林庾澄慶開綠燈 小哈利著女裝去沙灘 辣妹獻吻鬥搶鏡

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜所生的兒子庾恩利（哈利）不時在IG大晒女性打扮，屢次成為焦點，去年小哈利正式出道，步父母後塵當上藝人。日前小哈利20歲生日，庾澄慶在社交網發文感觸留言，揚言小哈利「不顧我的反對」做自己，並衷心祝福囝囝健康快樂，被指開綠燈接受兒子的選擇，小哈利亦重出江湖，身穿女裝與友人去沙灘玩，更獲辣妹好友獻吻，二人合照非常吸睛。