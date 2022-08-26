庾澄慶仔仔20歲小哈利再曬性感女裝超妖豔 網民：男士見到都心動！

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜所生的兒子庾恩利（哈利）長得五官精緻，20歲的他不時在IG大晒女性打扮，屢次成為焦點！自從以老竇由反對到開綠燈之後，哈利仔似乎更加勇於表現自己，日前再次大曬男扮女裝的靚相，而性感打扮，竟被網民指係「最美星二代」！
（圖片來源：ig＠harlemyu_1986）
小哈利（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
小哈利女扮男裝照升級 男士見到都心動！
小哈利帥氣的外表一直受到外界關注，其女裝照一直受到不少熱議，不過近日網民似乎都開始接受小哈利呢個癖好，仲大讚佢最新的性感照好靚，簡直可以打低「最美星二代」之稱同為20歲的沈月！小哈利昨日（24日）於ig po出一張心口大開的白色馬甲於海邊的男扮女裝美照，照片還可以清晰見到小哈利的胸間紋身。唔少網民都留言「Woo cool」「美翻了」「好美」「太漂亮了吧」「很美的造型」「直男心動」「U r so hot and so beautiful」
小哈利男扮女裝照愈來愈升級（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle
小哈利男扮女裝照愈來愈升級（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
小哈利媽媽支持仔仔做自己
早前小哈利的女裝照一出勁轟動，而且小哈利的媽媽似乎亦支持小哈利「做自己」呢個舉動，直呼仔仔係佢的驕傲！
小哈利其他女裝相：
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
（圖片來源：ig＠sprinkle_my_tinkle）
不過唔少香港就好似唔多識欣賞「唔識欣賞」「You..竟然是個Boy..」「偽娘」「開始分唔到男定女」
小哈利本來係一個帥哥！
（圖片來源：weibo＠En-Li恩利）
（圖片來源：weibo＠En-Li恩利）
（圖片來源：weibo＠En-Li恩利）
（圖片來源：weibo＠En-Li恩利）
（圖片來源：weibo＠En-Li恩利）
小哈利破格打扮屢成焦點
現年61歲的庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜愛情長跑13年，於2000年結婚，並在2002年誕下一子庾恩利（哈利），但到2008年，伊能靜被爆撻著內地演員黃維德，因此二人在2009年宣布離婚，至今兩人已各自組織了新家庭，而小哈利亦被安排到美國升學。畢業後小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注，更引發網民熱烈討論，懷疑他的性向等問題，導致小哈林一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。
現年60歲的庾澄慶（哈林）。（圖片來源： [email protected] Yu 庾澄慶）
伊能靜對小哈利一直愛護有加。（圖片來源： [email protected]伊能靜）
小哈利去年8月正式出道，步父母後塵當上藝人。（圖片來源： [email protected]_my_tinkle）
小哈利過去曾經在IG上載多張大膽女裝打扮照片而備受關注。（圖片來源： [email protected]_my_tinkle）
小哈利疑因壓力一度將IG帳號轉為私人，並且刪掉部份照片。（圖片來源： [email protected]_my_tinkle） 庾澄慶：不顧我的反對！
早前小哈利20歲生日，庾澄慶及伊能靜亦雙雙在社交網發文道賀，並感觸留言。媽媽伊能靜先發文：「再1小時26分鐘，你的19歲的最後一天就過去了。正式開始了你的2字頭。生日快樂，永遠愛你！我的寶貝」。之後庾澄慶亦在Facebbok晒出和小哈利的合照，並配上哭崩emoji感性寫下：「哈利在我心裡停格在孩子的畫面！不顧我的反對！然後⋯就二十歲了！送你人生最重要的祝福就是要健康快樂！Happy Birthday ！」表達對小哈利的愛意，始乎哈林已接受了小哈利的個人取向。
小哈利日前20歲生日。（圖片來源： [email protected]_my_tinkle）
庾澄慶晒出和小哈利的合照，感性祝賀愛兒。（圖片來源： [email protected] Yu 庾澄慶）
圈中不少藝人亦接連送上祝福，同樣身為家長的S.H.E成員Ella（陳嘉樺）留言「生日快樂」。（圖片來源： [email protected] Yu 庾澄慶）