庾澄慶仔仔20歲小哈利再曬性感女裝超妖豔 網民：男士見到都心動！

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜所生的兒子庾恩利（哈利）長得五官精緻，20歲的他不時在IG大晒女性打扮，屢次成為焦點！自從以老竇由反對到開綠燈之後，哈利仔似乎更加勇於表現自己，日前再次大曬男扮女裝的靚相，而性感打扮，竟被網民指係「最美星二代」！