廉政狙擊｜41歲胡定欣中門大開上圍若隱若現 撼贏蔡思貝陳楨怡

無綫劇集《廉政狙擊》正在熱播，觀眾評價不俗，更成內地神劇！消息指《廉政狙擊》上週首播收視高開，首集平均直播收視達20.3點，較上檔的《飛狐外傳》全劇平均收視16.1點，高出4.2點。《廉政狙擊》動作場面達電影水平，微博話題閱讀量達2.8億人次，加上雲集無綫最強小生花旦，掀起坊間追劇熱潮！