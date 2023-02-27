廉政狙擊 互鬥性感

廉政狙擊｜41歲胡定欣中門大開上圍若隱若現 撼贏蔡思貝陳楨怡

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫劇集《廉政狙擊》正在熱播，觀眾評價不俗，更成內地神劇！消息指《廉政狙擊》上週首播收視高開，首集平均直播收視達20.3點，較上檔的《飛狐外傳》全劇平均收視16.1點，高出4.2點。《廉政狙擊》動作場面達電影水平，微博話題閱讀量達2.8億人次，加上雲集無綫最強小生花旦，掀起坊間追劇熱潮！

《廉政狙擊》女角陣容唔惹少，除咗集集鬥戲，上週五晚（24日）播出的一集，眾女角仲性感登場，其中主角胡定欣中門大開，撼贏蔡思貝及陳楨怡的露背和低胸裝…

廉政狙擊 互鬥性感 劇集不惜工本製作，場面逼真！
劇集不惜工本製作，話題性十足。（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 劇集開播以來評價不俗。
劇集開播以來評價不俗。（圖片來源：TVB）

41歲胡定欣寶刀未老 中門大開女人味十足

《廉政狙擊》上週五晚（24日）播出的一集，講述ICAC臥底兼各大集團重要人物聚首派對，一眾女角更性感登場，畫面吸睛！41歲的胡定欣貴為女主角，排頭自然唔輸蝕，劇中胡定欣以喱士中空透視裝赴會，而中間透空的部分，仲把胡定欣豐滿的上圍變得若隱若現，加上其白哲的肌膚，令外表帶有逆齡感覺，望落性感亮麗之餘亦相當有氣勢，完全唔覺胡定欣已達41歲！

廉政狙擊 互鬥性感 胡定欣霸氣出場！
胡定欣霸氣出場！（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 側邊看上去都好有睇頭。
側邊看上去都好有睇頭。（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 胡定欣寶刀未老，中門大開，上圍咄咄逼人！
胡定欣寶刀未老，中門大開，上圍咄咄逼人！（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 望落去女人味十足。
望落去女人味十足。（圖片來源：TVB）

蔡思貝陳楨怡出招鬥性感 氣質依然不及胡定欣

除咗胡定欣外，《廉政狙擊》仲雲集強勁的靚女陣容！上週五晚（24日）播出的一集，32歲的蔡思貝與26歲的陳楨怡同樣性感登場，與胡定欣互撼…

蔡思貝在劇中的造型較年輕，加上束起頭髮，望落帶點稚氣，但蔡思貝都唔執輸，劇中整個露背上陣，惟前方包得較為密實，「留前鬥後」咁話；26歲的陳楨怡青春無敵，近年備受無綫力捧，於《廉政狙擊》擁較重戲份，幕中她以火辣紅裙上陣，惟裙子疑有打底，加上陳楨怡的外貌依然baby girl，相對胡定欣的「中門大開」無去得咁放，女人味自然削減…

廉政狙擊 互鬥性感 蔡思貝同樣唔執輸，露背上陣！
蔡思貝同樣唔執輸，露背上陣！（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 前邊包得較為密實。
前邊包得較為密實。（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感
（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 陳偵怡紅色低胸裙都幾搶眼。
陳偵怡紅色裙都幾搶眼，但原來背心嚟嘅！（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 惟低胸裙疑似有打底。
惟低胸裙有打底好失色。（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 女角色比較圖。
女角色比較圖。（圖片來源：TVB）

58歲前輩羅霖低胸出場 豐滿上圍依然澎湃

羅霖向來以身材火辣見稱，雖然年達58歲，依然寶刀未老！在幕中羅霖身穿低胸喱士裙現身，該裙子設計相對較胡定欣收斂，以淺色作主調，望落比較和諧，理應觀眾視線不會錯重點…但火辣的羅霖身材仲好厲害，豐滿的上圍撐起整條粉色裙子，澎湃的上圍破巢而出，裙後更露出美背，更勝胡定欣的中空透視裝！

廉政狙擊 互鬥性感 羅霖同樣寶刀未老。
羅霖同樣寶刀未老。（圖片來源：[email protected] offical）
廉政狙擊 互鬥性感 依然凍齡。
依然凍齡。（圖片來源：[email protected] offical）
廉政狙擊 互鬥性感 正面望依然咄咄逼人。
正面望依然咄咄逼人。（圖片來源：TVB）
廉政狙擊 互鬥性感 後鏡露背鏡頭火辣！
後鏡露背鏡頭火辣！（圖片來源：TVB）

常見問題

《廉政狙擊》第一集的塌樓劇情如何影響全劇角色發展？

《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品，劇中飾演要裝義肢的「屠敏」原來係為咗復仇⋯⋯詳情看此

《廉政狙擊》劇情有何必看重點？

《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品此劇集結無綫最強中生組合，豆瓣評分高達8.0⋯⋯詳情看此

撰文：東方新地圖片來源：YouTube、TVB資料或影片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 