廉政狙擊｜41歲胡定欣中門大開上圍若隱若現 撼贏蔡思貝陳楨怡
《廉政狙擊》女角陣容唔惹少，除咗集集鬥戲，上週五晚（24日）播出的一集，眾女角仲性感登場，其中主角胡定欣中門大開，撼贏蔡思貝及陳楨怡的露背和低胸裝…
41歲胡定欣寶刀未老 中門大開女人味十足
《廉政狙擊》上週五晚（24日）播出的一集，講述ICAC臥底兼各大集團重要人物聚首派對，一眾女角更性感登場，畫面吸睛！41歲的胡定欣貴為女主角，排頭自然唔輸蝕，劇中胡定欣以喱士中空透視裝赴會，而中間透空的部分，仲把胡定欣豐滿的上圍變得若隱若現，加上其白哲的肌膚，令外表帶有逆齡感覺，望落性感亮麗之餘亦相當有氣勢，完全唔覺胡定欣已達41歲！
蔡思貝陳楨怡出招鬥性感 氣質依然不及胡定欣
除咗胡定欣外，《廉政狙擊》仲雲集強勁的靚女陣容！上週五晚（24日）播出的一集，32歲的蔡思貝與26歲的陳楨怡同樣性感登場，與胡定欣互撼…
蔡思貝在劇中的造型較年輕，加上束起頭髮，望落帶點稚氣，但蔡思貝都唔執輸，劇中整個露背上陣，惟前方包得較為密實，「留前鬥後」咁話；26歲的陳楨怡青春無敵，近年備受無綫力捧，於《廉政狙擊》擁較重戲份，幕中她以火辣紅裙上陣，惟裙子疑有打底，加上陳楨怡的外貌依然baby girl，相對胡定欣的「中門大開」無去得咁放，女人味自然削減…
58歲前輩羅霖低胸出場 豐滿上圍依然澎湃
羅霖向來以身材火辣見稱，雖然年達58歲，依然寶刀未老！在幕中羅霖身穿低胸喱士裙現身，該裙子設計相對較胡定欣收斂，以淺色作主調，望落比較和諧，理應觀眾視線不會錯重點…但火辣的羅霖身材仲好厲害，豐滿的上圍撐起整條粉色裙子，澎湃的上圍破巢而出，裙後更露出美背，更勝胡定欣的中空透視裝！
常見問題
《廉政狙擊》第一集的塌樓劇情如何影響全劇角色發展？
《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品，劇中飾演要裝義肢的「屠敏」原來係為咗復仇⋯⋯詳情看此
《廉政狙擊》劇情有何必看重點？
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