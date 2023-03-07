廉政狙擊｜傅嘉莉碌落山下場淒慘！入行20年一舖翻身獲讚演技有層次

傅嘉莉（Kelly）入行20年終於有好角色！近日她在無綫播出的劇集《廉政狙擊》中飾演尹在詩，雖然出場時間只有四集，但仍成功突圍，在內地及香港引起很大迴響，其中她在卓廷光（黃智賢飾）逼迫下解扣的一幕，在無綫官方社交網重播後反應熱烈，兩日勁吸近40萬Views！