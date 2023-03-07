廉政狙擊｜傅嘉莉碌落山下場淒慘！入行20年一舖翻身獲讚演技有層次
《廉政狙擊》尹在詩大肚惹禍
來到《廉政狙擊》第12集（3月7日），以尹在詩為主角的藝術品洗黑錢個案迎來尾聲，尹在詩作為反派之一下場淒慘，她在被ICAC扣留期間，發現自己懷有卓日升（高鈞賢飾）骨肉，事件惹來卓廷光（黃智賢飾）不滿，尹在詩因而招來殺身之禍，最終失足碌落山慘死！
傅嘉莉難忘拍攝當日勁大霧
談到山坡戲拍攝花絮，Kelly憶述由於當日在大帽山拍攝時相當大霧，所以全程拍吓停吓，不但髮型難以連戲，情緒亦斷斷續續，幸好最後順利完成：「我哋好多次因為朦到拍唔到，鏡頭直頭見唔到我同阿Ben個樣，我哋要偷陽光拍。嗰場係我嘅煞科戲，我其實好緊張，無奈天氣令到我不斷講一句嘢就要cut機，搞到頭髮都Drop晒唔連戲，但又反而多咗份滄桑淒美感。」
披露替身真面目原來係咁樣
Kelly又感激替身師傅的瞓身演出。對於網民對其演技正評，Kelly坦言很開心，一直很喜歡演戲的她，謂希望之後再有突破。談到保養心得，Kelly指除了每天堅持做運動及多飲滋潤湯水外，並要謹記早睡早起：「自從讀咗珠寶鑑證課程，佢係一個英國國際認可嘅鑑證師課程，呢一、兩年我早睡早起咗，否則記性冇咁好。」
阿Ben罕演反派獲讚奸得有型
同場口的黃智賢（Ben）亦同樣贏盡讚賞，單以簡單數句對白及別具張力的眼神，已將氣氛推向緊張，網民讚愈來愈有戲之餘，又指難得奸險的Ben「奸得嚟有型有款」。談到角色入屋，Ben謙稱要多謝導演KK與阿水的信任：「造型時已經同佢哋溝通定，傾吓點塑造角色，可以邊度加啲減啲，都傾咗好多計。」
花大量時間傾計塑造角色
阿Ben又透露為了配合角色髮型刻意減肥：「初初試造型時，樂小姐同造型師想我有啲白頭髮，但就想我長頭髮。當時我就諗既然係咁不如剪短晒佢，但咁樣塊臉一肥就好覺，所以要減吓。造型出咗嚟大家都鍾意，感謝造型師每次開工都花兩小時幫我整頭同化妝。」
最望角色有血有肉
Ben續指沒有刻意為角色定忠奸，最重要是有血有肉：「所以我對羅霖一個態度，對兩個仔態度又唔同，咁會令到角色立體啲。反派人物要畀到壓力出嚟，場戲先至成立，所以呢方面我有去思考點做。」
與王浩信緊張對恃
除與Kelly緊張對峙，Ben被扣查後在盤問室與韋Sir（王浩信飾）的「互拋浪頭」亦相當精彩；為了掩飾罪行，Ben飾演的卓廷光全程否認指控，但其間幾個微表情卻能清楚看到其暗藏內心的動搖及不安，演技有層次；為貫徹驕傲人設，廷光強辯同時亦不忘表達對韋Sir的藐視及玩弄，令簡單一個盤問場口煞是緊湊。
羅霖展現「賢內助」功力
除了演技，Ben與羅霖相隔27年再度合作亦是焦點所在。今次二人升呢飾演默契十足上流社會夫妻，表面看似一軟一硬，但實質羅霖角色的內心深沉，在今個星期尾更會展現驚人「賢內助」功力，協助Ben「斬除禍根」。
即睇《廉政狙擊》傅嘉莉被逼解扣：
仲有第12集被狠下毒手：
《飛虎3壯志英雄》傅嘉莉低胸登場曾被打格
傅嘉莉去年在《飛虎3壯志英雄》中飾演反派角色，在劇集後半段十分搶眼，不過劇集在短片平台忽然見到疑似「限奶令」，當中傅嘉莉一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！但劇集在香港播出時，TVB就將傅嘉莉登場畫面還原，讓觀眾一飽眼福！
疑限奶令傅嘉莉被內地平台打格
當日劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，當中有TVB新一代「御用邪花」之稱的傅嘉莉，在劇中一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！原本畫面上不見得有任何問題，但當傅嘉莉一身穿紅色吊帶裙出場，大晒Big爆上圍的誘惑身段時，她的心口位置竟然變得模糊一片，被「捽」走性感畫面，未知是否與內地影視的尺度有關。
不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。
常見問題
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