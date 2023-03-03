廉政狙擊｜38歲傅嘉莉搏到盡主動求加連環摸pat戲 被逼解扣性感搶Fo
《廉政狙擊》傅嘉莉 一集狂騷五大性感造型
傅嘉莉飾演尹在詩近日在《廉政狙擊》中初登場，其角色除了協助卓廷光（黃智賢飾）及傅天耀（郭政鴻飾）透過買賣藝術品洗黑錢外，同時亦是卓廷光小兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人。尹在詩周旋於兩大巨鱷廷光及天耀之間除了要鋌而走險，更要出賣色相，更慘遭天耀廷光輪流摸pat非禮，但為了生計及與日升有見得光的一天，在詩都一一忍受。
貼身低胸露肩露膊各有各靚
由於尹在詩美麗堅強有愛又帶點被欺凌女性特有的悲劇感，故在內地播出時引起很大迴響，內地網民更指Kelly出彩程度媲美視后胡定欣。為了將在詩打造成美麗而又帶點邪氣的事業型女性，造型師、服裝師、化妝及髮型師為角色花盡心思，單是昨晚一集，Kelly 已換了五個造型，除了貼身設計，亦不乏低胸、露肩及露背款，其中出場的心口開胸戰衣，更將Kelly美好身段表露無遺。
為登場開胸戰衣黐足成個鐘膠紙
對於角色造型多變美麗，Kelly坦言感激幕後團隊：「我幾乎每場戲都有一套新衫，都算多造型嘅一個角色。每套衫我都好鍾意，亦都凸顯到尹在詩工作性質、個人品味同埋性格。」談到登場的開胸戰衣，Kelly坦言是最喜歡但也最「蝦人著」一套：「當日我哋黐咗好多膠紙，因為我演戲時唔係好希望畀其他嘢斷斷續續咁影響到，好容易會出戲，我記得當日著條裙服裝部同事都幫我著咗成個鐘！」
「鈕扣對峙」戲味濃
談到Kelly演出的戲肉場口，不得不提第10集播出的「鈕扣對峙」，在廷光「威逼」下，尹在詩被逼將身上恤衫的鈕扣除了又扣、扣了又除，配以廷光憤怒、藐視又霸氣的表情，以及尹在詩一臉委屈的狀態，形成強烈對比之餘亦充滿戲味。
傅嘉莉靠黃智賢「逼」出真眼淚
談到相關場口，Kelly坦言感激Ben幫忙才能如此入戲，並透露原來落淚也是臨場反應：「Ben好畀到嗰種壓力我，其實我冇諗過我會喊，每次演同排戲時我都冇喊。今次尹在詩受歡迎，除了自己做功課，更大嘅功勞係歸咎於整個團隊，包括好嘅對手，臨場同團隊嘅溝通，以及衣著打扮幫助我投入同理解個角色。」
臨場主動要求加摸pat戲
每次演戲都會為角色想像無限「背景」的 Kelly，指出兩場被傅天耀及卓廷光連環摸pat的戲份，均是自己與導演臨時決定加碼：「因為呢兩場戲都係女導演，所以我好安心，其實劇本係冇摸Pat Pat，但我同導演傾過覺得符合劇情，所以就加咗。」
為角色曬黑變肥都冇有怕
Kelly又謂為了做好角色，可以達到忘我狀態：「我本身鍾意演戲，亦都覺得每次演戲都係奉獻咗身體畀個角色，剪頭髮、曬黑、變 瘦我都做過！好似著性感衫，其實著嗰時我唔覺得嗰個係我，所以我唔會帶好多傅嘉莉 嘅準則去尹在詩個角色度，唔介意之餘有時甚至係我自己要求不如去盡啲。」
網民大讚好有女人味
尹在詩這角色在商業世界中強悍打拼，面對愛情時又變回小鳥伊人，可惜她與卓日升之間只是苦戀。網民都紛紛大讚傅嘉莉在這部劇集中演得十分出色：「第一次出場就驚艷全場」、「深層次的演繹」、「好有女人味」等等。
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《飛虎3壯志英雄》傅嘉莉低胸登場曾被打格
傅嘉莉去年在《飛虎3壯志英雄》中飾演反派角色，在劇集後半段十分搶眼，不過劇集在短片平台忽然見到疑似「限奶令」，當中傅嘉莉一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！但劇集在香港播出時，TVB就將傅嘉莉登場畫面還原，讓觀眾一飽眼福！
疑限奶令傅嘉莉被內地平台打格
當日劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，當中有TVB新一代「御用邪花」之稱的傅嘉莉，在劇中一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！原本畫面上不見得有任何問題，但當傅嘉莉一身穿紅色吊帶裙出場，大晒Big爆上圍的誘惑身段時，她的心口位置竟然變得模糊一片，被「捽」走性感畫面，未知是否與內地影視的尺度有關。
不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。
常見問題
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