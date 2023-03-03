廉政狙擊｜38歲傅嘉莉搏到盡主動求加連環摸pat戲 被逼解扣性感搶Fo

傅嘉莉（Kelly）近日在無綫播出的劇集《廉政狙擊》中，飾演美艷女子尹在詩，周旋於兩大商業巨鱷卓廷光（黃智賢飾）及傅天耀（郭政鴻飾）之間，又是卓廷光兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人，戲份勁多，在內地播出時已引起很大迴響，其中一幕被卓廷光逼迫「解扣」的戲份，演技更備受網民讚賞！