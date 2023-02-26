廉政狙擊 | 方力申胡定欣大曬20年前親密合照 親自回應有冇溝過胡定欣
方力申大曬與胡定欣20年前舊照
方力申近日於社交平台上傳了二人20年前的舊照。從相中可見，二人當時非常青春清澀，方力申仲同胡定欣搭曬博頭，可見二人當年已經老友鬼鬼。方力申同時在社交平台分享兩人的相識經過：「大家最近有冇睇廉政狙擊入面，我呢個衰仔邦少同我同年出世嘅繼母不停鬥嘴鬧交呢？其實我同定欣早在16/17歲就已經認識，而我第一次入電視城做觀眾就係支持定欣參加『全球華人新秀歌唱大賽』。」
《廉政狙擊》胡定欣做方力申後母
今次方力申在新劇《廉政狙擊》中飾演胡定欣的繼子，方力申表示不能接受對方在首次合作就飾演自己「阿媽」：「估唔到隔咗咁耐我哋先有機會合作做戲，佢仲要做我阿媽，真係有冇攪錯（佢講but我心裏暗喜）。記得我哋拍嘅第一場戲，我嘅第一句同佢講嘅對白係：『八婆！』老友呀老友，我永遠都會記得我哋第一次合作有幾咁愉快。大家都冇整過容，仲認到。」
胡定欣亦有留言回覆道：「真係有無搞錯，16/17嘅時候嘅我哋，點會估到20幾年後我哋會合作拍劇，我仲做你後母，今天嘅小方已經同以前好唔同，你真係有好大嘅改變！唔知下一次嘅合作又會係點呢？最緊要係友誼永固。」
胡定欣曾警告方力申：「你唔好接呢個角色」
其實，胡定欣已經早在劇集剛開拍的時候，於訪問中笑言接受不了方力申飾演其繼子，並且警告過對方不要接拍此角色：「今次啲男演員個個由同輩變咗做我後輩，Bosco做我細佬，方力申做繼子！我同方力申講，你唔好接呢個角色，有乜理由你係我繼子呀！」
方力申大爆隊友曾對胡定欣有興趣
此外，當舊照一曬出，林盛斌（阿Bob）走出黎留言調侃問方力申：「講，嗰陣有冇一齊過？有冇溝過佢？」方力申就馬上否認自己追求過對方，但就大爆自己隊友曾經對女方有興趣：「係我隊友對佢好有興趣。至於佢哋有冇野，你問佢。」搞到胡定欣都無奈出嚟回應，仲話方力申「講多咗」！
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