廉政狙擊 | 方力申胡定欣大曬20年前親密合照 親自回應有冇溝過胡定欣

無綫新劇《廉政狙擊》現正熱播，其中劇中胡定欣亦正亦邪的角色成功吸引到觀眾的眼球，獲網民大讚「超有氣場」。在劇中飾演胡定欣繼子的方力申近日在社交平台大曬二人20年前的合照，並且大爆自己隊友曾經對胡定欣有興趣！