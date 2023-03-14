廉政狙擊｜57歲羅霖重口味夾奶誘惑蔡康年被讚「能幹」曾嫁富商育三子後離婚

無綫熱播劇集《廉政追擊》雲集一眾老戲骨，早前內地率先播放，獲內地網民激讚推崇，勢頭認真唔錯！繼早前胡定欣性感出擊派福利後，屬中女行列之一嘅57歲羅霖同樣唔執輸，劇中被「老公」黃智賢（Ben）派出床上誘惑蔡康年，側身夾奶鏡頭完全突顯羅霖的身材優勢，果然寶刀未老…