廉政狙擊｜57歲羅霖重口味夾奶誘惑蔡康年被讚「能幹」曾嫁富商育三子後離婚
57歲羅霖激搏上陣誘惑蔡康年 側身夾奶極澎湃
黃智賢同羅霖早喺1995年《真情》合作過飾演一對夫妻，今次再續前緣第一擊，黃智賢即派其「老婆」出擊誘惑蔡康年。故事情節交代羅霖為咗令老公投地計劃順利，夜晚需要同蔡康年「陪瞓」，一上房已經着晒戰衣「讓半球」，途中仲跳舞挑逗蔡康年。但冇幾耐鏡頭已經交代兩人完事，57歲的羅霖打側瞓嘅姿勢，完全將豐滿嘅上圍夾出，視覺效果非常澎湃！睇嚟羅霖就算踏入熟女之齡，依然寶刀未老好鬼睇得！
對白設計極度撩人 網民大指內容嘔心重口味
57歲的羅霖早就封盤嫁人，成為三子之母，但依然被無綫安排出的誘惑蔡康年，又有夾奶鏡頭、撩人對白，有網民就表示頂唔順！早在劇情交代羅霖出擊誘惑前，黃智賢曾經有句對白：「最能幹的還是你媽咪（羅霖）！」網民直指「能幹」令人想入非非，似乎有其他隱喻意思，係想交代羅霖另一方面好「幹」得。不過就算美魔女出山，似乎網民都唔多收貨話「嘔心」、「重口味」、「毁三觀」！
「阿海」與「雙雙」28年後螢幕再聚羅琳當年為愛辭演翹起無綫
羅霖1995年加入無綫電視，即獲安排接拍經典處境劇《真情》，當時仲同黃智賢飾演情侶，觀眾對呢pair情侶好鬼受落，連帶兩人當時的人氣急升！惟1996年羅霖宣佈封盤嫁俾富商劉坤明後，就淡出娛樂圈做少奶奶！無綫當時非常難做，只好劇集中安排羅琳的嫁到外國升學，一對CP忽然消失，觀眾大嘆遺憾！之後羅霖喺2013年宣布同富商劉坤明離婚，曾經公開表示後悔當年最紅時，為咗愛情淡出娛樂圈。
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