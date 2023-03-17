廉政狙擊 | 41歲胡定欣再騷超班演技 忍淚又笑又喊睇到觀眾拍爛手掌
胡定欣再騷超班演技 忍淚食蛋糕一幕超經典
昨晚一集講述到飾演胡定欣母親群姐黎燕珊，為了與女兒屠敏（胡定欣飾演）重修舊好，特地親製蛋糕前往屠敏 Office 求和，卻因搞錯女兒最愛吃的口味，令原本大為心軟的屠敏不屑吐蛋糕之餘，仲將蛋糕撥到群姐身上，最後仲喊住指責群姐當年對自己見死不救的舊事。胡定欣於該場戲大曬超班演技，從一開始冷若冰霜的表情、到被母親的蛋糕感動到泛紅眼眶、再到之後因為「錯味」蛋糕而落下失望又委屈的眼淚，每一個細膩的情緒變化都俾胡定欣掌握的非常好。
精湛演技獲觀眾拍爛手掌 大讚胡定欣：最狠的角色遇上最狠的演員
對於昨晚胡定欣和黎燕珊重頭戲，觀眾們都表示大受感動，更大讚胡定欣演技超曬班：「最狠的角色遇上最狠的演員，真是天作之合」、「胡定欣忍了很久，那滴淚才流下來」、「真的做得太好（悲傷），演技大爆發，看到蛋糕心軟的屠老闆，心痛家人」、「這場戲胡定欣的演技太炸裂了，看著很揪心也很過癮」、「一動一靜，一怒一悲，胡定欣完全扮演了屠敏/子欣的角色」等。
胡定欣於《廉政狙擊》表現出色 屢獲觀眾稱讚
雖然《廉政狙擊》雲集多位好戲之人，但胡定欣於《廉政狙擊》表現特別出色，被觀眾稱她為「多變屠敏」，既搶鏡又搶戲。早前拜祭忠叔一幕就最令觀眾印象深刻，胡定欣在該幕盡顯視后功架，除了幾個微表情已清晰顯示出內心強烈的哀痛，在眼眶中打滾了足足10秒仍沒有掉下來的眼淚更是別具感染力。
胡定欣劇中大曬壯碩緊緻身形 肌肉紋清晰可見
此外近日一集做Gym場口，胡定欣更在鏡頭前大晒驚人背肌！問到胡定欣該個場口是否劇組專誠加插讓其Show Quali，她笑謂：「場戲我唔知係咪專登加畀我，好在平時都有操開，所以佢哋喺Gym度叫我做拉背時，都即時可以做到而又不失效果，話畀我知平時嘅準備係好緊要。」
常見問題
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