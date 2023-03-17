廉政狙擊 | 41歲胡定欣再騷超班演技 忍淚又笑又喊睇到觀眾拍爛手掌

《廉政狙擊》劇情日漸緊湊，視帝視后班底亦令看到一班觀眾非常過癮。其中昨晚所播出的重頭戲之一「屠敏怒掟蛋糕拒與親母相認」場口，獲觀眾大讚胡定欣和飾演其母群姐黎燕珊演技精湛，胡定欣忍淚又笑又喊的一幕更加睇到觀眾拍爛手掌。