廉政狙擊｜41歲胡定欣展超強蝴蝶肌搶Fo 百變形象睇到網民嘩嘩聲
《廉政狙擊》獲網民大讚節奏緊湊
不少網民留言大讚《廉政狙擊》「愈後面愈好睇」，亦有人讚劇情節奏明快緊湊：「睇落唔覺唔覺又一個鐘」。劇中兩大好戲之人：胡定欣飾演的屠敏與黃智賢飾演的奸角卓廷光，本周有不少對峙場面，除了掟酒杯講數戲，還有「隔空對峙」場口。
「多變屠敏」搶鏡又搶戲
事緣屠敏線人忠叔（蕭徽勇飾）身份敗露，遭卓廷光殘忍活埋，其間卓廷光發現忠叔身上掉出的偷聽戲，即向著偷聽器「大力示威」及試探。為免洩露身份，將戰友慘況聽在耳中的屠敏全程強忍憤怒及哀痛，胡定欣亦清晰演繹了相關場口的層次感。
胡定欣10秒Hold眼淚 奇招晒視后功架
之後拜祭忠叔一幕，傷心又不甘的屠敏接受戰友Vani（蔡潔飾）及Grace（陳庭欣飾）等的安慰一幕，亦是盡顯視后功架，除了幾個微表情已清晰顯示出內心強烈的哀痛，在眼眶中打滾了足足10秒仍沒有掉下來的眼淚更是別具感染力。
曲髮賢慧Look散發輕熟女味道
胡定欣的「多變Image」亦相當吸睛，由上星期的「青春少女」Look，到本周的「曲髮賢慧闊太Look」，明顯看得出劇組及胡定欣均花了不少心思，去塑造「輕熟女」味道，胡定欣亦清晰演繹出還未受到打擊前的屠敏，和現時背負著無數重擔的屠敏的分別。
胡定欣肌肉紋清晰可見
此外近日一集做Gym場口，胡定欣更在鏡頭前大晒驚人背肌！問到胡定欣該個場口是否劇組專誠加插讓其Show Quali，她笑謂：「場戲我唔知係咪專登加畀我，好在平時都有操開，所以佢哋喺Gym度叫我做拉背時，都即時可以做到而又不失效果，話畀我知平時嘅準備係好緊要。」
望再演「屠敏2.0」
談到有網民要求開拍《屠敏外傳》，胡定欣聞言即雀躍謂：「如果真係有，我相信呢個故事會再入肉啲，或者再有『屠敏2.0』呢類復仇者角色，我都好歡迎同想再挑戰，最緊要觀眾鍾意睇。」
開心Share與蔡潔10年前合照：大家都冇乜點變
對於在劇中與蔡潔形影不離，胡定欣即開心Share二人差不多10年前在墨爾本首度碰頭合照：「大家都冇乜點變吖，哈哈。認識咗咁多年，今次係第一次同佢合作，大家成個過程好開心同投契，都希望將來同佢有機會做更多對手戲。」
即睇胡定欣騷Quali！
常見問題
《廉政狙擊》第一集的塌樓劇情如何影響全劇角色發展？
《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品，劇中飾演要裝義肢的「屠敏」原來係為咗復仇⋯⋯按此看詳情
《廉政狙擊》傅嘉莉為何要求加戲？
傅嘉莉在無綫播出的劇集《廉政狙擊》中，飾演美艷女子尹在詩，周旋於兩大商業巨鱷之間，劇中有一幕被傅天耀及卓廷光連環摸pat的戲份，原來是⋯⋯按此看詳情
讀者留言