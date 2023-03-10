廉政狙擊｜41歲胡定欣展超強蝴蝶肌搶Fo 百變形象睇到網民嘩嘩聲

正於無綫翡翠台播映的《廉政狙擊》中，胡定欣除了大晒視后級演技外，其多變形象亦相當吸睛，繼上星期的「青春少女」Look及本周的「曲髮賢慧闊太 ook」後，近日一集做Gym場口，胡定欣更在鏡頭面前大晒勁過唔少男星的超強背肌，睇到網民嘩聲四起！