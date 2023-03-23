廉政狙擊大結局率先睇｜胡定欣終極大暴走！黃智賢一家齊遭殃

由邵氏兄弟及優酷出品、樂易玲擔任總製片人的《廉政狙擊》，本周踏入結局周，周六晚8點半至10點半，更會在翡翠台播出一連兩小時大結局，據知屆時除了再有大型冧樓場面，由頭帶到落尾的「廉政MVP」屠敏（胡定欣飾），更會展開終極大暴走，實行「以暴制暴」！