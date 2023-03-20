廉政狙擊｜蔡思貝姣擒醉酒黃宗澤遭網民圍插 男方親解主動加床戲原因
《廉政狙擊》蔡思貝姣擒醉酒黃宗澤
黃宗澤與蔡思貝之間的床戲，在內地播出時已引發網民熱議，這一幕亦將於3月20日（星期一）晚上第21集在香港播出。劇情講述已與子峰（黃宗澤飾）拍拖的曉山（蔡思貝飾），因有感子峰「感情遲鈍」遲遲沒有進 展而苦惱，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）亦心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰令二人米已成炊，子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己酒後亂性。
網民狂轟蔡思貝：整套劇都似發花癲一樣
該集在內地播出後，曾引來大量網民鬧爆這段劇情已屬於強姦級別，有網民更選擇直接向TVB官方投訴，不過亦有網民力撐劇情冇問題，有大量劣評全因女方是蔡思貝，直言：「換個女主角就不一樣的故事了」、「如果是周秀娜就無問題」、「看到這女人演戲都翻白眼」、「整套劇她都好似發花癲一樣」等等。
黃宗澤自揭係始作俑者
原來該場床戲，是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco早前與王浩信接受電台節目訪問時，便自揭臨時要求加床戲背後真相：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試 吓』，之後導演就返去寫咗出嚟。」
到現場繼續「加料」
Bosco續指去到拍攝現場都有繼續為該場口「加料」：「我加咗做節嗰part，我問：『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不 如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」說畢節目主持阮兆祥等隨即笑到碌地。Bosco 再說：「其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」
隱形 Big Boss Martin 唔止一個人
此外劇集進入結局周，除了屠敏（胡定欣飾）的真正身份—洛子欣將愈來愈公開外，「Martin」真身亦會曝光。除了韋繼明（王浩信飾），ICAC章Sir（譚俊彥飾）亦一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在O記及ICAC均有人助其在受查期間甩身。為將卓廷光繩之於法，章Sir召開特別行動組，與子峰及小黃（戴祖儀飾）秘密展開調查，三人事後得悉ICAC中一直-有化名「Martin」的人與廷光內應外合，並鎖定黎主任（胡渭康飾）為最大嫌疑人。但原來事情並非眾人想像般簡單，卓廷光等人口中的「Martin」原來並不止一個人，牽涉者真實身份更是超乎想像。
胡定欣王浩信聯手對付卓廷光
這邊廂ICAC為捉拿卓廷光全速前進，另邊廂一心要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏 亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作之 餘並順道表露子欣身份，最終繼明決定力撐屠敏，辭掉O記職務並利用好友以凡（吳卓羲飾）埋卓廷光身邊打探線索。繼明最終雖然得逞，但因深謀遠慮的卓廷光一直對其抱有懷疑，繼明數度身陷險境。
即睇《廉政狙擊》第21集預告：
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