廉政狙擊

廉政狙擊｜蔡思貝姣擒醉酒黃宗澤遭網民圍插 男方親解主動加床戲原因

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近日在無綫播出的《廉政狙擊》中，蔡思貝飾演黃宗澤的新丁下屬，更主動追求對方，成為一對歡喜冤家，不過有不少網民都狠批蔡思貝演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。其中蔡思貝趁黃宗澤醉酒「霸王硬上弓」一幕，更惹來網民紛紛留言指責她「惡心死了」、「真的毁三觀」、「教壞細路」等等。

廉政狙擊 蔡思貝剥剩小背心。
蔡思貝剥剩小背心。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
蔡思貝 廉政狙擊 姣摛黃宗澤。
姣摛黃宗澤。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）

《廉政狙擊》蔡思貝姣擒醉酒黃宗澤

黃宗澤與蔡思貝之間的床戲，在內地播出時已引發網民熱議，這一幕亦將於3月20日（星期一）晚上第21集在香港播出。劇情講述已與子峰（黃宗澤飾）拍拖的曉山（蔡思貝飾），因有感子峰「感情遲鈍」遲遲沒有進 展而苦惱，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）亦心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰令二人米已成炊，子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己酒後亂性。

廉政狙擊 畀蔡思貝鼻鼾聲嘈醒嘅黃宗澤，初初醒番時一頭霧水。
畀蔡思貝鼻鼾聲嘈醒嘅黃宗澤，初初醒番時一頭霧水。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 黃宗澤用手指篤醒蔡思貝呢吓被指好好笑。
黃宗澤用手指篤醒蔡思貝呢吓被指好好笑。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 黃宗澤成場嘅表情，其實都係為咗搞gag。
黃宗澤成場嘅表情，其實都係為咗搞gag。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 黃宗澤嘅表情獲讚充滿喜感。
黃宗澤嘅表情獲讚充滿喜感。（圖片來源：TVB提供）

網民狂轟蔡思貝：整套劇都似發花癲一樣

該集在內地播出後，曾引來大量網民鬧爆這段劇情已屬於強姦級別，有網民更選擇直接向TVB官方投訴，不過亦有網民力撐劇情冇問題，有大量劣評全因女方是蔡思貝，直言：「換個女主角就不一樣的故事了」、「如果是周秀娜就無問題」、「看到這女人演戲都翻白眼」、「整套劇她都好似發花癲一樣」等等。

蔡思貝 廉政狙擊 娜姐日前與黃宗澤一同出席劇集宣傳活動，被黃宗澤大爆她將會在劇中穿著 Deep V 開到落肚臍，非常性感。
周秀娜曾與黃宗澤合作主演過《戰毒》及《非凡三俠》，有網民話蔡思貝個角色如果搵周秀娜做，就一定冇問題！（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡思貝 廉政狙擊
（圖片來源：FB留言截圖）
蔡思貝 廉政狙擊
（圖片來源：FB留言截圖）

黃宗澤自揭係始作俑者

原來該場床戲，是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco早前與王浩信接受電台節目訪問時，便自揭臨時要求加床戲背後真相：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試 吓』，之後導演就返去寫咗出嚟。」

廉政狙擊 未來奶奶黎燕珊同未來新抱蔡思貝好齊心。
未來奶奶黎燕珊同未來新抱蔡思貝好齊心。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 蔡思貝同黎燕珊一齊灌到黃宗澤酩酊大醉。
蔡思貝同黎燕珊一齊灌到黃宗澤酩酊大醉。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 將黃宗澤送到上床的蔡思貝同黎燕珊，一臉奸計得逞。
將黃宗澤送到上床的蔡思貝同黎燕珊，一臉奸計得逞。（圖片來源：TVB提供）

到現場繼續「加料」

Bosco續指去到拍攝現場都有繼續為該場口「加料」：「我加咗做節嗰part，我問：『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不 如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」說畢節目主持阮兆祥等隨即笑到碌地。Bosco 再說：「其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」

廉政狙擊 劇中子峰對於自己阿媽無啦啦話要慶祝勞動節好愕然，但原來就連勞動節都係佢自己有份度出嚟，只係為咗想搏觀眾一笑。
劇中子峰對於自己阿媽無啦啦話要慶祝勞動節好愕然，但原來就連勞動節都係佢自己有份度出嚟，只係為咗想搏觀眾一笑。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 群姐灌人飲酒嘅功力好瘋狂，搞吓搞吓仲以酒代湯，連曉山都話佢離譜。
群姐灌人飲酒嘅功力好瘋狂，搞吓搞吓仲以酒代湯，連曉山都話佢離譜。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 網民指黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕一同接受訪問時，坐中間的黃宗澤成個身體都傾向蔡潔，遠離蔡思貝。
有網民仲偵探上身，搵出黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕一同接受訪問時的截圖進行分析，力指坐中間的黃宗澤成個身體都傾向蔡潔，遠離蔡思貝，是在用盡全身的身體語言去表達對蔡思貝的抗拒。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
廉政狙擊 對蔡潔的態度與對蔡思貝的態度截然不同。
黃宗澤對蔡潔的態度與對蔡思貝的態度截然不同，接受訪問時，他除了極力撇清同蔡思貝的關係，更表態不支持蔡思貝再爭視后，叫她讓獎給蔡潔：「你都攞過啦！畀啲機會人啦！」（圖片來源：[email protected] Saw 先）

隱形 Big Boss Martin 唔止一個人

此外劇集進入結局周，除了屠敏（胡定欣飾）的真正身份—洛子欣將愈來愈公開外，「Martin」真身亦會曝光。除了韋繼明（王浩信飾），ICAC章Sir（譚俊彥飾）亦一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在O記及ICAC均有人助其在受查期間甩身。為將卓廷光繩之於法，章Sir召開特別行動組，與子峰及小黃（戴祖儀飾）秘密展開調查，三人事後得悉ICAC中一直-有化名「Martin」的人與廷光內應外合，並鎖定黎主任（胡渭康飾）為最大嫌疑人。但原來事情並非眾人想像般簡單，卓廷光等人口中的「Martin」原來並不止一個人，牽涉者真實身份更是超乎想像。

廉政狙擊 章Sir召開特別行動組，與子峰及小黃秘密展開調查，誓要找出Martin真身。
章Sir召開特別行動組，與子峰及小黃秘密展開調查，誓要找出Martin真身。（圖片來源：TVB提供）
廉政狙擊 頭號嫌疑人物係胡渭康飾演嘅黎主任，佢亦係曉山嘅父親。
頭號嫌疑人物係胡渭康飾演嘅黎主任，佢亦係曉山嘅父親。（圖片來源：TVB提供）

胡定欣王浩信聯手對付卓廷光

這邊廂ICAC為捉拿卓廷光全速前進，另邊廂一心要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏 亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作之 餘並順道表露子欣身份，最終繼明決定力撐屠敏，辭掉O記職務並利用好友以凡（吳卓羲飾）埋卓廷光身邊打探線索。繼明最終雖然得逞，但因深謀遠慮的卓廷光一直對其抱有懷疑，繼明數度身陷險境。

廉政狙擊 屠敏結局周會向繼明展示真實身份係子欣。
屠敏結局周會向繼明展示真實身份係子欣。（圖片來源：TVB提）
廉政狙擊 繼明對子欣其實充滿內疚，但子欣原來從來冇怪過繼明。
繼明對子欣其實充滿內疚，但子欣原來從來冇怪過繼明。（圖片來源：TVB提供）

即睇《廉政狙擊》第21集預告：

王浩信擺到明做臥底真係work？

常見問題

《廉政狙擊》第一集的塌樓劇情如何影響全劇角色發展？

《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品，劇中飾演要裝義肢的「屠敏」原來係為咗復仇⋯⋯按此看詳情

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撰文：東方新地圖片來源：《廉政狙擊》截圖、TVB提供、新傳媒照片庫、FB留言截圖、[email protected] Saw 先

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