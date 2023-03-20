廉政狙擊｜蔡思貝姣擒醉酒黃宗澤遭網民圍插 男方親解主動加床戲原因

近日在無綫播出的《廉政狙擊》中，蔡思貝飾演黃宗澤的新丁下屬，更主動追求對方，成為一對歡喜冤家，不過有不少網民都狠批蔡思貝演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。其中蔡思貝趁黃宗澤醉酒「霸王硬上弓」一幕，更惹來網民紛紛留言指責她「惡心死了」、「真的毁三觀」、「教壞細路」等等。