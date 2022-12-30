廉政狙擊｜蔡思貝姣姦醉酒黃宗澤 惹網民瘋狂投訴TVB

邵氏與內地合拍的重頭劇《廉政狙擊》近日搶先在內地播出，大受觀眾讚賞，豆瓣評分高達8.0，劇中蔡思貝飾演明戀黃宗澤的新丁下屬，卻被網民劣評為劇集唯一敗筆，近日劇情講到她趁黃宗澤醉酒霸王硬上弓，更惹來網民瘋狂投訴！