廉政狙擊

廉政狙擊｜蔡思貝姣姦醉酒黃宗澤 惹網民瘋狂投訴TVB

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邵氏與內地合拍的重頭劇《廉政狙擊》近日搶先在內地播出，大受觀眾讚賞，豆瓣評分高達8.0，劇中蔡思貝飾演明戀黃宗澤的新丁下屬，卻被網民劣評為劇集唯一敗筆，近日劇情講到她趁黃宗澤醉酒霸王硬上弓，更惹來網民瘋狂投訴！

《廉政狙擊》蔡思貝演技差惹劣評

蔡思貝今次在《廉政狙擊》中飾演黎曉山一角，雖然造型和她之前在《法證先鋒5》中非常相近，不過開朗的性格就和《法證5》完全不同，劇中她是黃宗澤的新丁下屬，更主動追求對方，成為一對歡喜冤家，不過有不少網民狠批蔡思貝演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。

廉政狙擊 蔡思貝與黃宗澤扮演一對歡喜冤家。
蔡思貝劇中廉政公署調查主任，是黃宗澤下屬。（圖片來源：微博@優酷港劇場）
廉政狙擊 蔡思貝主動追求黃宗澤。
蔡思貝主動追求黃宗澤。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）

蔡思貝姣姦醉酒黃宗澤

在最新一集《廉政狙擊》中，蔡思貝趁黃宗澤醉酒霸王硬上弓，惹來網民狠批這段劇情已屬於強姦級別，紛紛留言：「惡心死了」、「真的毁三觀」、「變了色情片」、「教壞細路」等，更有網民選擇直接向TVB官方投訴，不過有網民就話應該投訴邵氏，而非TVB。

廉政狙擊 蔡思貝剥剩小背心。
蔡思貝剥剩小背心。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
蔡思貝 廉政狙擊 姣摛黃宗澤。
姣摛黃宗澤。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）
蔡思貝 廉政狙擊 飲醉酒的黃宗澤似乎無力反抗。
飲醉酒的黃宗澤似乎無力反抗。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）

網民：換個女主角就不一樣了

有網民就認為TVB劇一向有好多強姦劇情，有大量劣評全因女方是蔡思貝，直言：「換個女主角就不一樣的故事了」、「如果是周秀娜就無問題」、「看到這女人演戲都翻白眼」、「整套劇她都好似發花癲一樣」等等。

蔡思貝 廉政狙擊 娜姐日前與黃宗澤一同出席劇集宣傳活動，被黃宗澤大爆她將會在劇中穿著 Deep V 開到落肚臍，非常性感。
周秀娜曾與黃宗澤合作主演過《戰毒》及《非凡三俠》，有網民話蔡思貝個角色如果搵周秀娜做，就一定冇問題！（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡思貝 廉政狙擊
（圖片來源：FB留言截圖）
蔡思貝 廉政狙擊
（圖片來源：FB留言截圖）
蔡思貝 廉政狙擊
（圖片來源：FB留言截圖）

網民列證據分折黃宗澤力拒蔡思貝

有網民仲偵探上身，搵出黃宗澤和蔡思貝早前在宣傳《法證先鋒V》期間的互動截圖進行分析，力指黃宗澤用盡全身的身體語言去表達對蔡思貝的抗拒，接受訪問時，更會極力撇清同蔡思貝的關係，甚至表態不支持蔡思貝再爭視后，叫她讓獎給蔡潔：「你都攞過啦！畀啲機會人啦！」

廉政狙擊 網民指黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕一同接受訪問時，坐中間的黃宗澤成個身體都傾向蔡潔，遠離蔡思貝。
網民指黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕一同接受訪問時，坐中間的黃宗澤成個身體都傾向蔡潔，遠離蔡思貝。（圖片來源：[email protected] Saw 先）
廉政狙擊 對蔡潔的態度與對蔡思貝的態度截然不同。
對蔡潔的態度與對蔡思貝的態度截然不同。（圖片來源：[email protected] Saw 先）

黃宗澤被蔡思貝叫「叔叔」

蔡思貝曾在參加《開心無敵獎門人》時大叫黃宗澤做「叔叔」，而黃宗澤在訪問中被指同蔡思貝拍感情戲好有艷福時，他竟嫌棄地表示：「艷咩福呀！蔡思貝啫！港姐咋嘛！OK啦！」不過有網民就認為他們是因為夠Friend，才會經常互窒。

廉政狙擊 網民指黃宗澤在與蔡思貝同場現身時，都會刻意保持距離。
網民指黃宗澤在與蔡思貝同場現身時，都會刻意保持距離。（圖片來源：TVB官方圖片）

《廉政狙擊》集齊TVB中生＋花旦

《廉政狙擊》的香港版名稱為《廉政狙擊·黑幕》，主角陣容有黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇及黃智雯，其他配角更有譚俊彥、黃智賢、陳展鵬、蔡潔等，可說集齊TVB最有收視保證的一班中生和花旦，有不少內地網民更大讚這部劇集的質量，讓人有種重回TVB巔峰時期的感覺。

蔡思貝 廉政狙擊 《廉政狙擊》集齊了一班TVB好耐冇一齊合作過嘅中生和花旦。
《廉政狙擊》集齊了一班TVB好耐冇一齊合作過嘅中生和花旦。（圖片來源：微博@黃宗澤）

《廉政狙擊》劇情簡介：

《廉政狙擊》故事講述五位主角兒時因一次塌樓事故而分道揚鑣，25年後，五人在執行任務期間重遇，卻已物是人非，身份懸殊的各人在懷緬過去的同時，亦秉持公義執行職務，在友誼與公義之間掙扎。

蔡思貝 廉政狙擊 吳卓羲、黃宗澤都暗戀兒時好友黃智雯，不過劇中前半部份黃智雯出場機會不多。
吳卓羲、黃宗澤都暗戀兒時好友黃智雯，不過劇中前半部份黃智雯出場機會不多。（圖片來源：《廉政狙擊》劇照）
蔡思貝 廉政狙擊 胡定欣亦是五位兒時好友之一，不過成長過程中遭遇淒慘。
胡定欣亦是五位兒時好友之一，不過成長過程中遭遇淒慘。（圖片來源：《廉政狙擊》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：豆瓣截圖、《廉政狙擊》劇照、TVB官方圖片、微博@優酷港劇場、微博@黃宗澤、微博@高鈞賢、[email protected] Saw 先、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected] Saw 先

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