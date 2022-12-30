廉政狙擊｜蔡思貝姣姦醉酒黃宗澤 惹網民瘋狂投訴TVB
《廉政狙擊》蔡思貝演技差惹劣評
蔡思貝今次在《廉政狙擊》中飾演黎曉山一角，雖然造型和她之前在《法證先鋒5》中非常相近，不過開朗的性格就和《法證5》完全不同，劇中她是黃宗澤的新丁下屬，更主動追求對方，成為一對歡喜冤家，不過有不少網民狠批蔡思貝演技惡劣，是拖跨整部劇集的唯一敗筆。
蔡思貝姣姦醉酒黃宗澤
在最新一集《廉政狙擊》中，蔡思貝趁黃宗澤醉酒霸王硬上弓，惹來網民狠批這段劇情已屬於強姦級別，紛紛留言：「惡心死了」、「真的毁三觀」、「變了色情片」、「教壞細路」等，更有網民選擇直接向TVB官方投訴，不過有網民就話應該投訴邵氏，而非TVB。
網民：換個女主角就不一樣了
有網民就認為TVB劇一向有好多強姦劇情，有大量劣評全因女方是蔡思貝，直言：「換個女主角就不一樣的故事了」、「如果是周秀娜就無問題」、「看到這女人演戲都翻白眼」、「整套劇她都好似發花癲一樣」等等。
網民列證據分折黃宗澤力拒蔡思貝
有網民仲偵探上身，搵出黃宗澤和蔡思貝早前在宣傳《法證先鋒V》期間的互動截圖進行分析，力指黃宗澤用盡全身的身體語言去表達對蔡思貝的抗拒，接受訪問時，更會極力撇清同蔡思貝的關係，甚至表態不支持蔡思貝再爭視后，叫她讓獎給蔡潔：「你都攞過啦！畀啲機會人啦！」
黃宗澤被蔡思貝叫「叔叔」
蔡思貝曾在參加《開心無敵獎門人》時大叫黃宗澤做「叔叔」，而黃宗澤在訪問中被指同蔡思貝拍感情戲好有艷福時，他竟嫌棄地表示：「艷咩福呀！蔡思貝啫！港姐咋嘛！OK啦！」不過有網民就認為他們是因為夠Friend，才會經常互窒。
《廉政狙擊》集齊TVB中生＋花旦
《廉政狙擊》的香港版名稱為《廉政狙擊·黑幕》，主角陣容有黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇及黃智雯，其他配角更有譚俊彥、黃智賢、陳展鵬、蔡潔等，可說集齊TVB最有收視保證的一班中生和花旦，有不少內地網民更大讚這部劇集的質量，讓人有種重回TVB巔峰時期的感覺。
《廉政狙擊》劇情簡介：
《廉政狙擊》故事講述五位主角兒時因一次塌樓事故而分道揚鑣，25年後，五人在執行任務期間重遇，卻已物是人非，身份懸殊的各人在懷緬過去的同時，亦秉持公義執行職務，在友誼與公義之間掙扎。
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