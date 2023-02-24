廉政狙擊丨傅嘉莉客串照樣狂谷胸 陳展鵬視帝變大茄
傅嘉莉專責性感 摸籮解鈕乜都齊
於第9集開始的藝術品洗黑錢案單元中飾演藝廊老闆的傅嘉莉，可謂劇中最性感演出代表，有不少中空性感裝登場，既有遭契爺郭政鴻摸籮鏡頭，亦有被黃賢智要求解開恤衫鈕，更是高鈞賢的情婦，但在第12集卻遭黃智賢恐嚇失足跌落山崖而死。
陳展鵬視帝客串亦正亦邪
貴為視帝的陳展鵬，在今次重頭劇《廉政狙擊》之中，只是客串形式登場，展鵬飾演的O記總警司畢Sir，於第4集首度亮相，並與王浩信飾演的高級督察是好朋友。但到後期集數，卻與大奸角黃賢智飾演的卓廷光有勾結，亦正亦邪，最終於第24集更被黃智賢派人追殺致車輛爆炸而死。
港姐亞軍陳楨怡被姦又車撞
陳楨怡（Celina）是2020年香港小姐亞軍，現年26歲的她，在劇中飾演只有18歲的阿雪，是Celina首個重要角色，在劇集播出後查詢度高企。第2集登場的Celina，是王浩信逝世綫人的女兒，獲王浩信照顧而暗戀對方。在第5集開始誤墮賣淫集團陷阱，並於第6集遭高鈞賢強姦，在劇集尾段又遇上交通意外遭車撞死，令不少觀眾表示她的死有點「莫名其妙」，陳楨怡其後會於古裝劇《狀王之王》與王浩信再合作。
方力申再做二世祖搞淫亂派對
在《美麗戰場》演過二世祖的方力申，今次在《廉政狙擊》中再次重操故業做敗家仔，連登巴打都笑指方力申本身都是一個二世祖，他只是演回自己。他飾演的陳世邦是胡定欣的繼子，於第3集一登場已與胡定欣撐到行，他更因為其後因舉行淫亂派對及捲入詐騙而被追捕，但他未有收手，竟想到綁架胡定欣去呃公司錢，最後於第8集逃回菲律賓。
黎燕珊素顏演師奶入形入格
首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊近年在TVB劇集中專演人母，上次在《逆天奇案》飾演林夏薇的母親，今次在《廉政狙擊》則是黃宗澤與胡定欣之母，第2集已出場，造型上以素顏扮演苦口婆心的師奶形阿媽，因為年輕時與女兒不和而令她出走失蹤，一直未能放下女兒，黎燕珊在IG中亦貼出與胡定欣的合照，並留言：「我們一起拍攝母女戲份，雖然絕不溫情，但由拍攝至今我還未放得下這份情，好有戲味，大家要留意喔！阿囡胡定欣越來越弗， 明艷照人」
羅霖為頭家 床戰蔡康年
羅霖一向甚少拍劇，即使有演出也是客串為主，今次卻飾演佔戲頗多的大奸角黃賢智的妻子，這更是繼27年前在《真情》飾演雙雙，與飾演阿海的黃賢智有一段情之後，二人再演夫妻。第2集登場的羅霖為頭家甚麼也可以犧牲，於第17集為了助老公成功投標，不惜獻身色誘賄賂發展局總監蔡康年，羅霖笑言床戲「拍得我好靚」，最後更在第27集因病逝世。
高鈞賢升級闊少強姦犯
今次高鈞賢於《廉政狙擊》飾演大奸角黃賢智的兒子第2集出場，可謂由頭奸到落尾，經常要養子大哥吳卓羲執手尾，到第六集就侵犯了陳楨怡，本身已婚又與傅嘉莉有染，更令她懷有自己骨肉卻慘被害死。當年因為經常被TVB委派飾演色魔或強姦犯，最後高鈞賢於2014年選擇離開TVB，相隔六年回歸再獲重用，去年演出《白色強人II》及《法證先鋒5》獲台慶頒獎禮三奬提名肯定。
郭政鴻黑幫老大攬女登場
離巢八年的郭政鴻，今次因拍攝邵氏劇集再度現身TVB銀幕，他飾演的「傅爺」是黑幫聯興的老大，更與大奸角黃賢智是好兄弟，劇中多宗貪污、走私、洗黑錢及殺人案都與其集團有關，第1集已攬女登場，興趣是拉二胡，又不時非禮契女傅嘉莉，至第26集終被逮捕。
鄧智堅口多藝術家
除了一些較重要的配角角色之外，亦有不少只是一閃即逝的串星會登場，以下特別標明他們登場集數，等大家落足眼力留意，以免Miss咗！今年TVB台慶頒獎禮憑劇集《下流上車族》孝哥角色，獲最佳男配角的鄧智堅，今次在第9集登場演出藝術品洗黑錢案單元，飾演串嘴畫家角色，雖然出鏡不多，但因想飛起黃賢智等人另起爐灶，結果於第10集被斬斷手。
彭懷安永恒古惑仔
幾乎永遠只能做黑幫手下的彭懷安，今次又演古惑仔，第1集出現做郭政鴻的左右手，卻因穿櫃桶底而遭吳卓羲發現，更於第7集墮樓身亡。
謝芷倫國際淫媒出山
模特兒出身的謝芷倫，在劇中飾演國際高級淫媒Miranda S，於第4集雍華盛薈賣淫案單元中亮相，由方力申邀請來港主持賣淫活動，訓練Model並安排飯局等，招攬陳楨怡入局成為旗下賣淫女。
伍富橋娶富家女前最後一劇
億萬䮛馬伍富橋迎娶富家女梁兆楹（Shirley）前在TVB最後一部作品，正是這部《廉政狙擊》，今次伍富橋在劇中飾演廉政公署探員，雖然由第1集就見到他，但都只是行出行入的群戲為主。
何婉盈相隔25年再拍劇
何婉盈對上一套劇集已經是1996年出街的古裝劇《武當張三豐》，相隔25年以50歲之齡復出拍劇（《廉政狙擊》於2021年開拍），今次於第12集現身，飾演俾假口供為黃賢智做時間證人的家族好友，不時在劇中其他飯局見到吳卓羲，何婉盈就曾在IG貼相，大讚對方靚仔。何婉盈今次更與舊愛曾航生在同一劇集出現，不過二人未有對手戲。
曹永廉一閃而過警隊一哥
認真一閃即逝的還有曹永廉，今次在劇中飾演警務處處長，只在一些大會中有出現，其中在第12集開會質疑警隊竟可放生黃賢智而要求解釋原因，氣勢不減。
謝東閔連環五套做奸角
謝東閔2022年連續四套劇都演奸角，估不到2023年出街的《廉攻狙擊》中，又在第13集開始的電梯維修涉貪單元中，做懶散行賄的機電工程商太子爺，好賭但又經常輸錢，更連累有人因電梯意外喪命，最後於第14集被捕。
徐中信遺作 演胡定欣老公
武師出身的徐中信，今次在劇中飾演在菲律賓救了胡定欣的男子陳昭強，其後於第8集娶了胡定欣為妻，更是昭強集團創辦人及方力申的父親，劇中登場不多，而《廉政狙擊》更是徐中信的遺作，他於2022年11月2日因心臟衰竭死亡，終年70歲。
常見問題
《廉政狙擊》第一集的塌樓劇情如何影響全劇角色發展？
《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品，劇中飾演要裝義肢的「屠敏」原來係為咗復仇⋯⋯詳情看此
《廉政狙擊》劇情有何必看重點？
《廉政狙擊》是胡定欣離巢TVB並加入邵氏後的首部作品此劇集結無綫最強中生組合，豆瓣評分高達8.0⋯⋯詳情看此