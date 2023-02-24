廉政狙擊丨傅嘉莉客串照樣狂谷胸 陳展鵬視帝變大茄

無綫劇集《廉政狙擊》本周正式登場，陣容認真強勁，四位當家小生包括黃宗澤、吳卓羲、王浩信及譚俊彥主演，又有四位花旦胡定欣、蔡思貝、黃智雯及林夏薇上陣，可謂TVB的鑽石卡士。由於劇集涉及大量案件劇情，不同單元都有不同主線人物，因此劇中有很多重量級人馬擔演配角綠葉，有些更只是一閃而過的客串角色，以下盤點一下這些重量級角色，記住要留意那一集可以見到他們出現！