廉政行動2022｜袁偉豪擒棚架追捕彭懷安 親身上陣有料到
《廉政行動2022》由林超賢任總監製，劇集在昨晚（15/5）播出第3集，劇情講述唐偉聰（袁偉豪飾）領軍調查工程判頭金日輝（彭懷安飾）非法收受「介紹費」案，袁偉豪要親身上陣擒棚架，從高處跳落地面，相當刺激。
親身上陣擒棚架勁敏捷
《廉政行動2022》昨晚(15 日)播出第3集，劇情講述唐偉聰(袁偉豪飾)領軍調查工程判頭金日輝(彭懷安飾)非法收受「介紹費」案，由於大部分前線工人不願出庭作供，偉聰束手無策；及後偉聰說服一名工人秦鵬(黃栢文飾)提供協助，最終將金日輝繩之 於法。今集亮點，必定是袁偉豪在街頭追捕彭懷安的場口，親身上陣的袁偉豪不單要擒棚架、從高處跳落地面，又要跨過欄杆穿越車來車往的馬路，相當緊張刺激， 而袁偉豪的敏捷身手亦令相關場口更有睇頭。
陳敏之讚劇集有電影感
另外，《廉政行動2022》演員陳敏之、姚嘉妮早前接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》專訪，與主持王鎮泉分享拍攝點滴。談到與大導演林超賢合作，陳敏之大讚林導非常細心，如拍攝時只要改動少許細節，便能令整場戲變得更豐富，敏之說：「好似有一場調查戲，原本唔使我揸車，但佢(林超賢)話：『唔好，你揸啦，有型吖嘛!』仲叫我除埋外套、衫領可以開一粒鈕，拍完出嚟變得好有電影感！」姚嘉妮則表示看林導落場拍攝，就 如欣賞表演一樣，並透露期間獲對方親自教演戲、獲益良多。