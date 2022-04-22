廉政行動2022

廉政行動2022｜陳明憙星二代歌手處女拍劇 音樂才女原來最恨拍打戲

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星二代歌手陳明憙（Jocelyn）首次參演的電視劇作《廉政行動2022》周日（5月1日）播出，劇中她飾演袁偉豪下屬何嘉欣，她笑言首次拍劇，好想一嘗做打女的滋味，但卻被導演一口拒絕！

《廉政行動2022》陳明憙 著名音樂陳少琪女兒

現年29歲的陳明憙，是著名音樂人陳少琪與前港台DJ黃靄君的女兒，2016年10月她在台北出道做歌手，曾獲得《華語金曲獎》「年度最佳國語女新人」、《叱咤樂壇流行榜》「生力軍（銅獎）」和《十大中文金曲》「最有前途新人獎（優異獎）」等獎項。

廉政行動2022 陳明憙
陳明憙 （圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 陳明憙是著名音樂人陳少琪與前DJ黃靄君的女兒。
陳明憙是著名音樂人陳少琪與前DJ黃靄君的女兒。（圖片來源：[email protected]_x）

陳明憙曾為鄭中基獻唱電影插曲

因為父親的關係，陳明憙自細便認識不少天王天后，其中她和梁詠琪感情最好，當年遭父親陳少琪反對入行，全靠梁詠琪幫口游說，2016年她出道做歌手，梁詠琪亦曾現身支持。2019年她曾為鄭中基演唱會擔任嘉賓，鄭中基主演的電影《阿龍》，亦是搵陳明憙演唱插曲《放下》。

廉政行動2022 陳明憙2016年出道做歌手時，曾獲梁詠琪現身為她打氣。
陳明憙2016年出道做歌手時，曾獲梁詠琪現身為她打氣。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 2019年，陳明憙又曾為鄭中基演唱會擔任嘉賓。
2019年，陳明憙又曾為鄭中基演唱會擔任嘉賓。（圖片來源：[email protected]_x）

熱愛打泰拳 恨做打女

陳明憙曾到北京電影學院讀過半年演技課程，又演出過音樂劇和微電影，直到今次首度參演電視劇《廉政行動2022》，直言當時曾向導演自薦做打女，因為她自覺已練了數年泰拳，近月又開始學詠春，認為係時候「出手」拍打戲，但導演卻指其角色完全不用動手，令她的打女夢破碎。

廉政行動2022 無綫新劇《廉政行動2022》由著名導演林超賢擔任總監製，全劇只有5集，將由5月1日起逢星期日晚上10時播出。
無綫新劇《廉政行動2022》由著名導演林超賢擔任總監製，全劇只有5集，將由5月1日起逢星期日晚上10時播出。（圖片來源：《廉政行動2022》 幕後花絮截圖）
廉政行動2022 這部劇集由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝及陳敏之主演，陳明憙在劇中將飾演袁偉豪的下屬何嘉欣。
這部劇集由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝及陳敏之主演，陳明憙在劇中將飾演袁偉豪的下屬何嘉欣。（圖片來源：[email protected]
廉政行動2022 陳明憙在劇中全部都係文戲，但佢話好想做打女！
陳明憙在劇中全部都係文戲，但佢話好想做打女！（圖片來源：《廉政行動2022》 幕後花絮截圖）
廉政行動2022 陳明憙曾學過數年泰拳，身形甚Fit。
陳明憙曾學過數年泰拳，身形甚Fit。（圖片來源：[email protected]_x）

在港開設音頻治療工作室

陳明憙雖然在香港出生，但3歲就隨家人移民加拿大，中學才回流香港就讀國際學校，之後再到美國洛杉磯就讀南加州大學，主修歷史、副修音樂產業。2020年，陳明憙在滯留美國期間，又趁機考取了音頻治療師牌照，之後返港開設一間音頻治療工作室。

廉政行動2022 陳明憙早前曾為港台電視節目《大師對談》環節「心靈‧洗滌」擔任嘉賓主持，介紹音頻治療。
陳明憙早前曾為港台電視節目《大師對談》環節「心靈‧洗滌」擔任嘉賓主持，介紹音頻治療。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 去年陳明憙又曾與黃劍文Kimman，右）合作演出過慈善音樂劇，唱而優則演。
去年陳明憙又曾與黃劍文（Kimman，右）合作演出過慈善音樂劇，唱而優則演。（圖片來源：[email protected]_x）

獲《紐約時報》刊登投稿

早前陳明憙返回加拿大探親，卻因疫情急速變化，令她滯留當地，未能返港，期間她為解悶，而向當地報刊《紐約時報》投稿，內容寫了一篇關於她與嫲嫲食榴槤的詩，來向嫲嫲致敬，結果第一次投稿就被選中刊登，成為第一個獲刊登該專欄的華人歌手，她笑言會向公司建議讓她將音頻治療結合文字來出書，希望可以更有效地幫助大家舒緩疫情期間的各種情緒問題。

廉政行動2022 小時候的陳明憙。
小時候的陳明憙。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 初次投稿就獲《紐約時報》刊登，陳明憙話未來會考慮將音頻治療結合文字來出書。
初次投稿就獲《紐約時報》刊登，陳明憙話未來會考慮將音頻治療結合文字來出書。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 陳明憙透露在中學時好鍾意日本動漫和歌曲，因此學過7年日文。
陳明憙透露在中學時好鍾意日本動漫和歌曲，因此學過7年日文。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 陳明憙曾透露男友是一名大自然攝影師，二人更曾合作拍MV。
陳明憙曾透露男友是一名大自然攝影師，二人更曾合作拍MV。（圖片來源：[email protected]_x）
廉政行動2022 除了拍劇外，陳明憙近日又推出了加入音頻治療旋律的第三章單曲《多謝恐懼》。
除了拍劇外，陳明憙近日又推出了加入音頻治療旋律的第三章單曲《多謝恐懼》。（圖片來源：[email protected]_x）

即睇《廉政行動2022》宣傳短片：

常見問題

《廉政行動2022》陳明憙曾向導演自薦？

陳明憙練了數年泰拳，近月又開始學詠春，今次首度拍劇向導演自薦做打女，不過夢要被破碎⋯⋯詳情請看

陳明憙歌手出道已獲獎無數？

陳明憙2016年在台北出道做歌手，曾獲得《華語金曲獎》，甚至叱咤生力軍等獎項，亦認識不少天王天后⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_x影片來源：ICACChannel

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