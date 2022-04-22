廉政行動2022｜陳明憙星二代歌手處女拍劇 音樂才女原來最恨拍打戲
《廉政行動2022》陳明憙 著名音樂陳少琪女兒
現年29歲的陳明憙，是著名音樂人陳少琪與前港台DJ黃靄君的女兒，2016年10月她在台北出道做歌手，曾獲得《華語金曲獎》「年度最佳國語女新人」、《叱咤樂壇流行榜》「生力軍（銅獎）」和《十大中文金曲》「最有前途新人獎（優異獎）」等獎項。
陳明憙曾為鄭中基獻唱電影插曲
因為父親的關係，陳明憙自細便認識不少天王天后，其中她和梁詠琪感情最好，當年遭父親陳少琪反對入行，全靠梁詠琪幫口游說，2016年她出道做歌手，梁詠琪亦曾現身支持。2019年她曾為鄭中基演唱會擔任嘉賓，鄭中基主演的電影《阿龍》，亦是搵陳明憙演唱插曲《放下》。
熱愛打泰拳 恨做打女
陳明憙曾到北京電影學院讀過半年演技課程，又演出過音樂劇和微電影，直到今次首度參演電視劇《廉政行動2022》，直言當時曾向導演自薦做打女，因為她自覺已練了數年泰拳，近月又開始學詠春，認為係時候「出手」拍打戲，但導演卻指其角色完全不用動手，令她的打女夢破碎。
在港開設音頻治療工作室
陳明憙雖然在香港出生，但3歲就隨家人移民加拿大，中學才回流香港就讀國際學校，之後再到美國洛杉磯就讀南加州大學，主修歷史、副修音樂產業。2020年，陳明憙在滯留美國期間，又趁機考取了音頻治療師牌照，之後返港開設一間音頻治療工作室。
獲《紐約時報》刊登投稿
早前陳明憙返回加拿大探親，卻因疫情急速變化，令她滯留當地，未能返港，期間她為解悶，而向當地報刊《紐約時報》投稿，內容寫了一篇關於她與嫲嫲食榴槤的詩，來向嫲嫲致敬，結果第一次投稿就被選中刊登，成為第一個獲刊登該專欄的華人歌手，她笑言會向公司建議讓她將音頻治療結合文字來出書，希望可以更有效地幫助大家舒緩疫情期間的各種情緒問題。
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常見問題
《廉政行動2022》陳明憙曾向導演自薦？
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陳明憙歌手出道已獲獎無數？
陳明憙2016年在台北出道做歌手，曾獲得《華語金曲獎》，甚至叱咤生力軍等獎項，亦認識不少天王天后⋯⋯詳情請看