67歲廖偉雄破產欠債40萬靠1招翻身 移居大馬搞過億「七星級餐廳」獲李司棋撐場

現年67歲的經典「阿燦」廖偉雄，淡出幕前多年，今日（21日）驚爆最新動向！曾歷破產低谷的他，近年移居馬來西亞，豪擲巨資開設一間4層高、佔地1萬5千平方呎的飲食娛樂基地。他更在個人頻道影片中豪言要打造成「七星級餐廳」，場面震撼，究竟他從何翻身，這個飲食王國背後有何乾坤？