67歲廖偉雄破產欠債40萬靠1招翻身 移居大馬搞過億「七星級餐廳」獲李司棋撐場
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現年67歲的經典「阿燦」廖偉雄，淡出幕前多年，今日（21日）驚爆最新動向！曾歷破產低谷的他，近年移居馬來西亞，豪擲巨資開設一間4層高、佔地1萬5千平方呎的飲食娛樂基地。他更在個人頻道影片中豪言要打造成「七星級餐廳」，場面震撼，究竟他從何翻身，這個飲食王國背後有何乾坤？
廖偉雄豪言打造全馬第一間七星級餐廳
「阿燦」廖偉雄近年移居馬來西亞，早前已預告將在吉隆坡開設一間4層高、面積達1萬5千平方呎的一站式飲食娛樂基地，近日餐廳終於開始試業！阿燦在個人YouTube頻道上載最新影片，興奮地介紹其心血結晶，更語出驚人表示：「將會係全馬來西亞第一間七星級嘅餐廳。」雖然他隨後笑著補充：「同大家講七星級餐廳係講笑啫，但係事在人為，我哋一定會努力將佢做到最好。」但其雄心壯志已表露無遺。廖偉雄又透露，稍後會請師傅為餐廳外的神樹開光，相信將會成為全新打卡熱點，吸引大量人潮。
廖偉雄浮沉錄 曾欠債40萬破產到身家過億
回顧廖偉雄的演藝生涯，他在80至90年代憑TVB劇集《網中人》的「阿燦」一角成功入屋，其後在綜藝節目《笑星救地球》反串扮演「乜太」更是經典，事業如日中天。然而，他在1996年毅然離開TVB轉行從商，卻不幸因直銷業務失敗，欠下超過40萬港元巨債，最終被迫申請破產，人生直墮谷底。不過阿燦並未放棄，經過多年努力，終於在2006年還清所有債務。他之後轉戰內地經營有機農業，生意愈做愈大，有聲有色，更有指他早已身家過億，成功由谷底翻身，今次再戰飲食界，其傳奇經歷令外界嘖嘖稱奇。
李司棋遠赴大馬力撐 驚揭35年前神劇超狂陣容
阿燦的新餐廳試業，吸引不少圈中好友遠赴大馬捧場，當中包括資深演員李司棋。司棋姐事後在IG分享與阿燦的合照，大讚其餐廳「相當出色」，更貼出35年前、即1990年TVB處境劇《茶煲世家》的片段掀起集體回憶！她寫道：「想想對上一次見面已是三十年前，當時拍sitcom《茶煲世家》，今日再睇都幾特別。」最令網民震驚的是她提及的演員陣容，司棋姐憶述：「主角有阿燦、毛毛（毛舜筠）同我；配角仲有黎耀祥、歐陽振華、陶大宇、林文龍，當年嘅小朋友，後來個個都獨當一面！」超豪華陣容勾起網民無限回憶，同時亦見證了阿燦在圈中的好人緣。
圖片來源：廖偉雄 / 燦神龍場 / 阿燦 Ah Charn@youtube、leeszekee資料或影片來源：原文刊於新假期