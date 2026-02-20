無綫娛樂新聞台｜阿燦廖偉雄驚喜現身！贈後輩演藝圈金句 暗示復出有條件？
資深藝人「阿燦」廖偉雄近年移居馬來西亞，日前驚喜現身款待一眾TVB後輩，更大方分享入行50年心得！燦哥一番金石良言令在場藝人獲益良多，他更對復出一事作出幽默回應，究竟他開出了甚麼條件？
阿燦廖偉雄宴請後輩 分享50年演藝圈心得
在馬來西亞期間，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉特意安排陳煒、姚子羚、朱敏瀚及劉穎鏇等藝人，拜訪移居當地多年的殿堂級藝人廖偉雄（燦哥）。燦哥熱情款待一眾後輩，不但大派利是，更設宴款待。席間，燦哥分享自己縱橫娛樂圈50年的寶貴經驗，他語重心長地向在場的年輕藝人傳授心得，一字一句都充滿人生智慧，讓朱敏瀚、劉穎鏇等後輩聽得相當入神，直言獲益匪淺，場面溫馨又充滿傳承意味。
廖偉雄爆金句「肯付出技能比人強」
談到演藝圈的生存之道，燦哥向後輩送上金石良言，他認為心態決定一切，最重要的就是付出。燦哥表示：「每做一樣嘢都要用心，最重要係願意付出。可能未必賺好多錢，但當你肯付出，就會學得更多，技能亦會比人強。當你夠強，就冇人可以擋住你。」他提醒年輕人不要只看眼前風光，因為演藝路途必然艱辛，只有堅持付出、不斷磨練自身技能，才能在行業中站穩陣腳，最終走上更大的舞台。這番話無疑為在場的年輕藝人打了一支強心針。
燦哥暗示復出有玄機？幽默回應「睇年輕人值唔值得扶持」
近年淡出幕前的燦哥，生活悠然自得，不少觀眾都期待他能再次「出山」拍劇。當被問到是否有復出計劃時，燦哥貫徹其幽默本色，笑著回應：「我就快上山啦……未知，睇吓你哋年輕人值唔值得扶持。」這句充滿玄機的回應引來全場笑聲，一方面是玩笑話，另一方面似乎也暗示著他的復出並非絕無可能。這番話與他前面強調「付出」的理念一脈相承，或許只有當他看到值得扶持、肯努力付出的新一代演員時，才會考慮重返幕前，為演藝圈的傳承再出一分力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期