廖啟智與大仔南極溫馨之旅片段曝光 二仔社交網發文悼念
文：東方新地｜圖：新傳媒圖庫、廖文信IG圖片及無綫影片截圖
廖啟智大仔文哲：未來在你的記憶中
廖啟智（智叔）離世後一直由太太陳敏兒為他打點後事，兩個囝囝繼續保持低調，不過26歲大仔廖文哲在智叔離世當日（3月28日），曾於社交網中晒出自己創作音樂時的相，並留言悼念說：「Future is inside your memory.（未來在你的記憶中）」
二仔文信：多謝大家嘅愛
而22歲二仔廖文信（John）今日（3月31日）凌晨在社交網出post悼念父親，表示：「收到好多窩心嘅Message（真係好多，陸續回覆）感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴，放心！我冇事！我會好好休息，慢慢疏理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！好眼瞓！要瞓覺了！Goodnight！」
而無綫節目《東張西望》日前（3月30日）亦播出了智叔與大仔文哲7年前南極溫馨之旅片段，片中可以見到智叔兩父子的合照，以及一齊合唱〈海闊天空〉的溫馨場面。此外節目又播出了智叔1995年擔任節目《城市追擊》主持時，親赴韓國百貨公司倒塌現場報道災情的片段。
回顧智叔大仔出生 與陳敏兒浪漫反璞歸真
智叔和陳敏兒於1987年結婚，婚後兩人繼續各自忙碌工作，直至大仔廖文哲出世，陳敏兒退出娛樂圈做全職的廖太太，智叔則為一家大小的生活而奔波。在14年裡，二人共添了三名兒子，一家五口樂也融融。陳敏兒直言生BB前其實很甜蜜，兩人會一同散步，在太陽之下有無限的美麗想像，就如以前對婚姻的憧憬一樣，但後來卻發現現實不如童話般浪漫，孩子跟生活瑣事，如洗奶樽、換片、洗澡等，都要自己處理，即使遇上問題，路還得走下去。
噩夢連連的2003年
直至2003年，噩夢突然降臨，3歲的細仔廖文諾不幸確診患上了白血病，化療、放療，各種治療實施將近一年，把諾諾折騰得苦不堪言，年紀小小的孩子，胸口插滿管子，發燒嘔吐，日漸消瘦。
夫婦兩人感到非常無助，這種撕心裂肺的感覺，相信每個做父母的都能體會，在夫婦二人得與死神正面交鋒那刻，互相扶持共渡難關，也重新學習相處、正視婚姻的關係，找回二人在家庭角色上的平衡。
廖啟智停工照顧兒子
在諾諾病發期間，那個時候智叔幾乎放棄了所有的工作，每天早上六點起床，送大兒子、二子到學校後趕到醫院，用盡自己全部的愛和時間去照顧諾諾，給他按摩擦拭以減輕痛苦，直到晚飯後才匆忙趕去電視台主持親子節目，回到家後已是午夜時分。為了讓孩子忘記痛楚，智叔和太太陳敏兒會不停講故事、玩遊戲，引開文諾的注意力。直至06年4月，諾諾牽著爸爸媽媽的手，聽著爸爸媽媽唱的歌，安詳地離開了這個世界。
陳敏兒曾患抑鬱症
陳敏兒一直表現堅強，雖然在兒子安息禮上，她沒有流下一滴眼淚，但原來在陪伴兒子接受治療時，已患上抑鬱症，曾經有段時間想過尋死。而廖啟智接受訪問時直言，文諾從患病、康復、再病發，這段時期就猶如坐過山車一樣，不過夫婦二人因為有信仰支持，讓他找到出路，生活重回正軌，情緒也得以平復。
長子自稱廢青同志 智叔再頭痛
2013年，考驗再度光臨，智叔當年19歲的大仔文哲，在社交網絡上載多張留長頭髮和化妝的易服照，而且留言自稱是廢青（頹廢青年）和想做女人。陳敏兒將責任攬上身，她曾在訪問中透露，年來因照料患病的幼，因而忽略了大仔文哲和二仔文信，兩個囝囝曾向母親投訴偏心，所以在文諾離世後，她更專注教仔，她謂：「細仔病嗰段時間，我全副精神都擺咗落佢身上，諗番轉頭，大仔二仔都係成長階段，都需要我去照顧，佢哋有怨我偏心，忽略佢哋，其實我同我媽咪一樣， 都係一個操控狂，往往將自己認為最好嘅嘢俾小朋友，成日處於緊張狀態，試過幫大仔走後門入名校，又試過干預學校校政，但有一日我發現佢(大仔文哲)笑容愈嚟愈少，知道自己唔變唔得。」所以智叔和敏兒成立了「家長匯集」慈善機構，教導「怪獸家長」不要迫得兒子太緊，放手讓小朋友自己學習成長。
事過境遷，智叔跟陳敏兒分別澄清兒子的性向絕不成疑，他喜歡的是女性且恨拍拖，一家又回復平淡幸福的生活。談到到面對排山倒海的工作量，智叔認為最佳釋放的工作壓力的方法是回家休息：「仲有邊個地方會比屋企更安全更溫暖？」智叔的工作再忙，有時間也樂意為家人親自下廚，簡單又得，豐富亦得，皆因為家人下廚是表達愛的其中一種方式。