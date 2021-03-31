廖啟智與大仔南極溫馨之旅片段曝光 二仔社交網發文悼念

廖啟智（智叔）於3月28日因胃癌離世，終年66歲，大家都好關心智叔和陳敏兒兩個囝囝廖文哲和廖文信的近況，大仔文哲日前曾晒出自己創作音樂時的相，二仔廖文信亦於今日（3月31日）凌晨在社交網出post悼念父親，而無綫《東張西望》亦曝光了智叔與大仔文哲7年前去南極旅行的片段和相片，讓粉絲們一同回顧智叔兩父仔的溫馨時光⋯⋯

文：東方新地｜圖：新傳媒圖庫、廖文信IG圖片及無綫影片截圖