廖啟智安息禮 群星現身送別 陳敏兒：感謝大家送畀佢嘅人生金像獎

「智叔」廖啟智上月28日因胃癌逝世，終年66歲，其家人於本月20日為智叔舉行安息禮，一眾圈中人包括杜琪峯、郭富城、錢嘉樂、艾威、黃日華、羅蘭、林嘉欣、李佳芯等都有出席，智叔太太陳敏兒直言沒想過會有這麼多人前來送別丈夫，她感性表示：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅一座人生金像獎，我依家代智叔領獎。再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」

文：東方新地 ｜圖：TVB娛樂新聞台圖片