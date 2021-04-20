廖啟智安息禮 群星現身送別 陳敏兒：感謝大家送畀佢嘅人生金像獎
「智叔」廖啟智上月28日因胃癌逝世，終年66歲，其家人於本月20日為智叔舉行安息禮，一眾圈中人包括杜琪峯、郭富城、錢嘉樂、艾威、黃日華、羅蘭、林嘉欣、李佳芯等都有出席，智叔太太陳敏兒直言沒想過會有這麼多人前來送別丈夫，她感性表示：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅一座人生金像獎，我依家代智叔領獎。再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」
文：東方新地 ｜圖：TVB娛樂新聞台圖片
陳敏兒讚丈夫廖啟智係A+病人
陳敏兒於本月20日下午為亡夫廖啟智（智叔）在尖沙咀聖安德烈堂舉行安息禮，智叔好友田啟文一早到場幫忙打點，他指今次儀式由智叔兩名兒子廖文哲和廖文信負責安排，一眾教會詩歌班成員包括王祖藍、蔣志光、鄺文珣、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等，現場獻唱詩歌送別智叔。
安息禮上陳敏兒播出短片總結了丈夫智叔的一生，她在片中表示：「作為一個演員，佢盡力滿足要求，作為一個爸爸，供書教學，陪伴孩子成長，佢曾經講過：『我好擔心你，我好唔放心你。』因為覺得自己未能完成丈夫責任，作為病人，佢係醫生口中A+病人。我作為妻子，『廖啟智，我以你為榮。』」
陳敏兒又在會上分享與智叔臨別時的情況，她憶述：「佢喺病房，係咁流眼淚，面對生離死別，佢好唔捨得，正正係佢放唔低啲仔，放唔低個老婆，佢同我講，係打算殿後，佢講：『敏兒，我冇諗過要丟低你，依家要留低你，辛苦你喇！』佢就係一個咁有責任感嘅人，佢唔係害怕死亡，佢只係唔捨得我哋，但我哋三個好想畀佢知道，我哋好掂，好會保護自己！」
陳敏兒又指自己沒想過會有這麼多人前來送別丈夫，她感性表示：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅一座人生金像獎，我依家代智叔領獎，再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」
大仔廖文哲分享自己青少年時期性格率性隨心，父親則紀律性強，因此兩父子當時關係並不好，他說：「我以為爸爸唔鍾意我，但係每次我喺澳洲讀書返嚟，喺機場睇到佢嘅笑容，我知道佢係從心底裡想見到我。」
而二仔廖文信就指自己從事製作後，不時詢問父親意見，在醫院時他又每一日都讀故事給父親聽，父親就教他讀音上的抑揚頓挫，因此他成為了父親「最後一個學生」。
一眾圈中人包括杜琪峯、郭富城、錢嘉樂、艾威、黃日華、羅蘭、林嘉欣、李佳芯等都有現身送別智叔。