《夜王》廖子妤紋身意外搶鏡 簡單圖案背後別具深意 原來仲有一個在私密部位！

35歲廖子妤在賀歲片《夜王》中飾演夜總會媽媽生「Mimi」，旗袍造型獲網民激讚艷壓張曼玉，但更令觀眾注意的是她手腕上的狐狸紋身意外曝光。這個看似簡單的圖案背後原來別具深意，更成為她送給自己的特別生日禮物。