《夜王》廖子妤紋身意外搶鏡 簡單圖案背後別具深意 原來仲有一個在私密部位！

35歲廖子妤在賀歲片《夜王》中飾演夜總會媽媽生「Mimi」，旗袍造型獲網民激讚艷壓張曼玉，但更令觀眾注意的是她手腕上的狐狸紋身意外曝光。這個看似簡單的圖案背後原來別具深意，更成為她送給自己的特別生日禮物。

《夜王》廖子妤紋身意外搶鏡

在《夜王》拍攝期間，廖子妤手腕內側的狐狸紋身不時在鏡頭前出現，引起觀眾關注。電影結局更出現謝君豪在化妝間拿走她一張戴著狐狸頭套生活照的情節，原來這張照片正是出自廖子妤的社交帳戶。這個巧合安排讓不少觀眾對她的狐狸情結產生好奇，紛紛翻查她的社交媒體尋找更多線索。

廖子妤親解紋身寓意「Present is me」

廖子妤曾主動展示手腕上的狐狸紋身，透露這是她送給自己34歲生日的特別禮物。紋身上除了狐狸圖案外，還寫有「Present is me」字樣，她解釋道：「我、上天、父母給的禮物。我覺得幾乎合提醒我現在嘅心景。」這個設計不僅代表她對當下生活的珍惜，更象徵著對自身存在價值的肯定。她更笑言選擇手腕內側位置是因為容易遮蓋，不希望因此影響拍戲工作。

狐狸情結由來已久多年收藏公仔

廖子妤對狐狸的喜愛並非一時興起，她向來鍾情狐狸公仔收藏。從她過往的社交媒體分享可見，2023年的水著照片中尚未見到手臂紋身，直到2024年4月生日期間才首次公開展示這個新紋身。

第一個紋身在左側胸上

2018年Fish曾在社交平台透露：「左側胸上的是我第一個紋身。Si la nuit tu pleures le soleil, tes larmes t’empechent de voir les etoi是我自己也唸不出來的法文格言。」意思是「如果在夜晚因為見不到白天的太陽而哭泣，淚水就會阻擋著你的眼睛，看不見美麗的星星。因為還沒發生的事情，或不應在當下躊躇的事而錯過了此時此刻眼前最美好的。已經不是未雨綢繆，是杞人憂天。」並表示自己對於未來的不安很多時候都會困擾著。所以就提醒自己「活在當下」，放開緊鎖的眉頭，把目光聚集在這一刻最值得珍惜最美好的人事物上，他們總會變成歷史的。

網民熱議紋身設計讚有個性

廖子妤的狐狸紋身曝光後，網民紛紛留言討論這個設計的意義。有人讚賞她敢於在身上留下永久印記的勇氣，認為「Present is me」的概念很有深度。也有粉絲表示欣賞她的真性情，認為這個紋身完美體現了她獨立自主的個性。不少人更好奇她是否還有其他隱藏的紋身設計，期待她在未來作品中有更多展現機會。

廖子妤 夜王 廖子妤紋身意外搶鏡（圖片來源：《夜王》劇照）
廖子妤 夜王 直到2024年4月生日期間才首次公開展示這個新紋身。（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 （圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 （圖片來源：《夜王》預告片）
廖子妤 夜王 廖子妤對狐狸的喜愛並非一時興起，她向來鍾情狐狸公仔收藏（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 （圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 2023年的水著照片中尚未見到手臂紋身，但可以見到左胸紋身（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 （圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 （圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 夜王 子妤自言一向性格獨立： 「人始終要一個人生活，一個人出街食晚飯嘅時候，如果覺得孤獨，我會安慰自己：『將每一個獨自食飯嘅人加起嚟，就等如一大班人一齊陪我，其實我一啲都唔孤單。』（圖片來源：新傳媒資料庫）
廖子妤 夜王 廖子妤Fish（圖片來源：IG@fish331）
