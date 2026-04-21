盤點影后廖子妤8部電視劇 女扮男裝形象深入民心《光明大押》與Edan火花四濺
1.2017年 《三一如三》初試啼聲 早期作品展現靈氣
廖子妤在2017年參演《三一如三》第52集，飾演角色Angelina，與妹妹 Jolie（由 袁澧林 飾演）共同經營「開心農場」。由於兩人外型與打扮極為相似，劇中巧妙利用這一點進行角色替換，展現了她對角色性格微細差別的掌控力。雖然僅為單元角色，但她在處理角色溫柔、務實且愛護妹妹的情緒時表現自然。當時的評論也常提到她與袁澧林「撞樣」的趣味點，廖子妤曾表示這種高可塑性對演員生涯很有幫助。
2.2019年《理想國：機器人三原則》科幻題材突破演技
2019年廖子妤在《理想國：機器人三原則》第8集中飾演機械人莉莉，這個角色成為她演技路上的重要里程碑。她精準演繹出機械人特有的節奏感，語氣平穩且神情內斂，卻在細微處讓觀眾感受到機械人是否正在「覺醒」的懸念。隨著劇情推進，她與主人的互動中滲透出一種令人不安的冷冽美，將人工智能與人類情感的邊界演繹得極具哲學意涵。有趣的是，這部劇集後來被TVB參考，變成2021年的《智能愛人》，但網民普遍認為原版的深度更勝一籌。
3.2020年《地產仔》女扮男裝 魚哥形象深入民心
2020年的《地產仔》讓廖子妤徹底翻身，她飾演的余韻（魚哥）成為全劇最受歡迎的角色之一。為了演好這個女扮男裝的地產經紀，她剪短髮並全程束胸，更特意模仿企鵝和鴿子的節奏來調整走路姿態，展現出強烈的英氣。雖然表面Chok爆，但廖子妤細膩地處理了角色內心的脆弱與孤獨，這種「鱷魚頭少女心」的矛盾感讓魚哥一角成功入屋，甚至收穫大量女性粉絲稱呼她為「老公」，被譽為「地產界姜濤」。
4.2023年《和解在後》與李麗珍對戲展現影后級演技
2023年廖子妤在《和解在後》第11、12集中飾演患有腦癌的出獄少女郭浩琳，角色背景沉重且充滿挑戰性。她以極度憔悴且內斂的方式，演繹角色面對受害者父母時的驚恐、愧疚與釋懷。特別是與影后李麗珍的對手戲被網民盛讚為「狂派洋蔥」，兩人的演繹不慍不火，立體地呈現了生命遺憾中的掙扎與放手，成為全劇最感人的單元之一，也預示了她日後奪得影后的實力。
5.2023年《冰上火花》演繹婚姻破裂的現實感
同樣在2023年，廖子妤在《冰上火花》中飾演朱鑑然的前妻陳詠芝，兩人處於分居及離婚邊緣。與之前的角色不同，這次她飾演的是一個面對婚姻失敗的普通女性，表現出冷淡且堅決的態度，將兩人關係推至「冰點」的疏離感演得非常真實。她與朱鑑然的互動充滿火藥味卻又帶有家庭生活的殘餘溫情，展現了她處理現實主義題材時的沉穩與生活化演技。
6.2024 年《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》單眼流淚技驚四座
2024年廖子妤在《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》中飾演瑪嘉烈，這個角色讓她的演技再次受到廣泛讚譽。在首集重頭戲「打邊爐分手戲」中，她精準還原小說中「單眼流淚」的細節，導演曾憲寧大讚她對流淚時間的掌控極其精確。在強裝鎮定的外表下，那一滴淚承載了複雜的糾結與遺憾。她演繹的瑪嘉烈比以往版本更具時代女性的冷冽感，游走在舊愛大衛與新歡烈火之間，展現了一種「藕斷絲連」的真實人性。
7.2024 年《十七年命運週期》食蛋糕戲成教科書級演出
同年在《十七年命運週期》中，廖子妤飾演陶嘉兒（蕃茄），其中一場「食蛋糕」戲被譽為教科書級數的演出。這幕戲描述蕃茄在經歷十七年的創傷與壓抑後，獨自面對象徵往事的蛋糕。廖子妤在此處展現了極致的層次感，從最初的機械式咀嚼，到眼眶漸紅，最後情感徹底崩塌，將「連想哭都覺得奢侈」的無力感表現得淋漓盡致。導演羅嘉駿曾評價她的臉「自帶故事感」，能精準投射出成年人的無奈與破碎。
8.2025年《光明大押》與Edan擦出火花 展現女強人氣場
最新作品《光明大押》中，廖子妤飾演高級投資顧問Jennifer Ho，造型大膽、性感且具威嚴感。劇中她被富二代羞辱強迫豪飲，獲Edan飾演的關俊出手相救，兩人因此結緣。她演活了在商界金字塔頂端背後的辛酸與孤傲，與Edan之間的對手戲被網民形容為「充滿張力的交流」，展現出美艷女強人的獨特氣場，為她的電視劇作品再添精彩一筆。