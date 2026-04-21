盤點影后廖子妤8部電視劇 女扮男裝形象深入民心《光明大押》與Edan火花四濺

馬來西亞女星廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》勇奪第44屆香港電影金像獎影后寶座，成為演藝圈焦點人物。這位2012年隻身赴港發展的實力派演員，除了在大銀幕上發光發熱，其實在電視劇領域同樣表現出色，從2017年開始便在多部作品中展現驚人演技。回顧廖子妤近年來的電視劇作品，每個角色都展現出她深厚的演技功力和多變的可塑性。