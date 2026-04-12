廖子妤21歲TVB舊圖曝光！2字自嘲笑爆網民 撞樣2男星掀熱議

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金像獎影后大熱門廖子妤近日被網民翻出陳年舊照，青澀模樣瞬間成為全城熱話！面對「黑歷史」出土，廖子妤只用2個字回應，坦率反應笑爆一眾網民。更令人驚訝的是，有眼利網民發現她的少女時代竟然離奇撞樣2男星，女大十八變的驚人對比讓人嘖嘖稱奇。

廖子妤陳年舊照出土 2字回應引爆網民討論

網上近日瘋傳兩張標註「B.Fish」的舊照，一張是長髮披肩、劉海梳向後露出飽滿額頭的素顏少女，另一張則是短髮中性打扮的Cool Girl造型。照片一出立即引起網民熱烈討論，紛紛詢問「呢個係Fish?」當事人廖子妤看到後毫不避諱地回應：「哇好醜！」直接認證是她本人，坦率得來又帶點自嘲的反應，反而讓網民覺得她更加可愛真實。

網民驚嘆撞樣男星 胡子彤少爺占中槍

更有趣的是，不少網民仔細端詳舊照後，竟然發現廖子妤的少女時代與胡子彤和少爺占有幾分相似！特別是那張中性短髮造型的照片，確實有種男仔頭的感覺。網民紛紛留言「真係似胡子彤？」、「似埋少爺占！」雖然是講笑性質，但也反映出廖子妤當年的造型確實與現在判若兩人。不過大部分網民都讚賞她現在的蛻變，「依家靚咪得囉！」、「女大十八變真係無得頂！」

廖子妤蛻變成星味女神 演技獲業界認可

對比起舊照中的青澀模樣，現在的廖子妤確實散發出獨特的星味。雖然她並非典型大美女，但愈來愈有自己的風格和魅力。更重要的是，她的演技獲得業界一致認可，今年更憑出色表現獲提名香港金像獎最佳女主角，被視為影后大熱門。從當年那個青澀少女，到今天備受矚目的實力派女星，廖子妤的蛻變之路確實令人刮目相看。

盧鎮業深情告白 讚女友咬緊牙關演好每部戲

在廖子妤成功路上，男友盧鎮業一直是她最大的支持者。現年39歲的盧鎮業早前接受電台節目訪問時，對女友的演藝成就表達由衷佩服：「佢話自己幸運，但我睇到佢係咬緊牙關演好每部戲。老實講，佢2012年隻身由馬來西亞嚟香港發展真係好唔簡單，比着我都無呢份勇氣。」他更坦言每次金像獎入到五強已經好開心，特別提到《年少日記》那年同屆競爭者是梁朝偉、林保怡，「係與有榮焉」。

盧鎮業曾陷人生低谷 銀行戶口得返3位數

盧鎮業近日憑賀歲片《夜王》的大反派「太子峰」而彈起，但他坦言專注做演員後曾墮入近兩年的人生低谷。他憶述最拮据的時期是2015年：「有一個月交完租銀行得返三舊水，當時好迷惘。」對於女友演藝路步伐比他快，他不但沒有妒忌，反而更加欣賞廖子妤的堅持和努力。這種相濡以沫的感情，確實讓人感動。

拍拖7年無結婚大計 盧鎮業最渴望女友封后

雖然兩人拍拖近7年，但暫時沒有結婚大計。盧鎮業解釋大家曾討論過，但他目前更在意自己是否有足夠的經濟能力。相比起婚姻大事，他現在最渴望的是女友能首度封后：「目前最渴望是女友能首度封后。」這種無私的支持和祝福，正正體現了兩人深厚的感情基礎。

廖子妤 金像獎 廖子妤陳年舊照出土，青澀模樣與現在判若兩人（圖片來源：TVB）
廖子妤陳年舊照出土，青澀模樣與現在判若兩人（圖片來源：TVB）
廖子妤 金像獎 廖子妤自嘲「好醜」（圖片來源：Threads截圖）
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廖子妤 金像獎 廖子妤曾於2014年獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，其後再努力爭取演出機會，在十年後憑《梅艷芳》獲得金像獎最佳女配角。（圖片來源：香港電影金像獎）
廖子妤曾於2014年獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，其後再努力爭取演出機會，在十年後憑《梅艷芳》獲得金像獎最佳女配角。（圖片來源：香港電影金像獎）
廖子妤 金像獎 36歲廖子妤日前出席活動被催婚時，一度反問結婚好處，在身旁的陳蕾1句神助攻全場爆笑！（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
36歲廖子妤日前出席活動被催婚時，一度反問結婚好處，在身旁的陳蕾1句神助攻全場爆笑！（圖片來源：YouTube@Viu1 HK）
廖子妤 金像獎 盧鎮業廖子妤在演藝路上共同進步。（圖片來源：IG@fish331）
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廖子妤 金像獎 廖子妤與男友盧鎮業拍拖接近6年，感情一直穩定。（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤與男友盧鎮業拍拖接近6年，感情一直穩定。（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 金像獎 廖子妤每年都靚靚現身金像獎頒獎典禮，在2024年的禮服貴氣十足，墨藍色露肩低胸禮服將廖子妤完美肩頸比例展現，再加上服裝上鑲滿嘅珠片，令廖子妤成功閃爆全場！（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤每年都靚靚現身金像獎頒獎典禮，在2024年的禮服貴氣十足，墨藍色露肩低胸禮服將廖子妤完美肩頸比例展現，再加上服裝上鑲滿嘅珠片，令廖子妤成功閃爆全場！（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤 金像獎 網民笑指Fish同胡子彤撞樣。（圖片來源：IG@tsztungtonywu）
網民笑指Fish同胡子彤撞樣。（圖片來源：IG@tsztungtonywu）

圖片來源：TVB、Threads截圖、香港電影金像獎、YouTube@Viu1 HK、IG@fish331、IG@tsztungtonywu資料或影片來源：原文刊於新假期

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