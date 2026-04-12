廖子妤21歲TVB舊圖曝光！2字自嘲笑爆網民 撞樣2男星掀熱議

金像獎影后大熱門廖子妤近日被網民翻出陳年舊照，青澀模樣瞬間成為全城熱話！面對「黑歷史」出土，廖子妤只用2個字回應，坦率反應笑爆一眾網民。更令人驚訝的是，有眼利網民發現她的少女時代竟然離奇撞樣2男星，女大十八變的驚人對比讓人嘖嘖稱奇。