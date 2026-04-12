廖子妤21歲TVB舊圖曝光！2字自嘲笑爆網民 撞樣2男星掀熱議
廖子妤陳年舊照出土 2字回應引爆網民討論
網上近日瘋傳兩張標註「B.Fish」的舊照，一張是長髮披肩、劉海梳向後露出飽滿額頭的素顏少女，另一張則是短髮中性打扮的Cool Girl造型。照片一出立即引起網民熱烈討論，紛紛詢問「呢個係Fish?」當事人廖子妤看到後毫不避諱地回應：「哇好醜！」直接認證是她本人，坦率得來又帶點自嘲的反應，反而讓網民覺得她更加可愛真實。
網民驚嘆撞樣男星 胡子彤少爺占中槍
更有趣的是，不少網民仔細端詳舊照後，竟然發現廖子妤的少女時代與胡子彤和少爺占有幾分相似！特別是那張中性短髮造型的照片，確實有種男仔頭的感覺。網民紛紛留言「真係似胡子彤？」、「似埋少爺占！」雖然是講笑性質，但也反映出廖子妤當年的造型確實與現在判若兩人。不過大部分網民都讚賞她現在的蛻變，「依家靚咪得囉！」、「女大十八變真係無得頂！」
廖子妤蛻變成星味女神 演技獲業界認可
對比起舊照中的青澀模樣，現在的廖子妤確實散發出獨特的星味。雖然她並非典型大美女，但愈來愈有自己的風格和魅力。更重要的是，她的演技獲得業界一致認可，今年更憑出色表現獲提名香港金像獎最佳女主角，被視為影后大熱門。從當年那個青澀少女，到今天備受矚目的實力派女星，廖子妤的蛻變之路確實令人刮目相看。
盧鎮業深情告白 讚女友咬緊牙關演好每部戲
在廖子妤成功路上，男友盧鎮業一直是她最大的支持者。現年39歲的盧鎮業早前接受電台節目訪問時，對女友的演藝成就表達由衷佩服：「佢話自己幸運，但我睇到佢係咬緊牙關演好每部戲。老實講，佢2012年隻身由馬來西亞嚟香港發展真係好唔簡單，比着我都無呢份勇氣。」他更坦言每次金像獎入到五強已經好開心，特別提到《年少日記》那年同屆競爭者是梁朝偉、林保怡，「係與有榮焉」。
盧鎮業曾陷人生低谷 銀行戶口得返3位數
盧鎮業近日憑賀歲片《夜王》的大反派「太子峰」而彈起，但他坦言專注做演員後曾墮入近兩年的人生低谷。他憶述最拮据的時期是2015年：「有一個月交完租銀行得返三舊水，當時好迷惘。」對於女友演藝路步伐比他快，他不但沒有妒忌，反而更加欣賞廖子妤的堅持和努力。這種相濡以沫的感情，確實讓人感動。
拍拖7年無結婚大計 盧鎮業最渴望女友封后
雖然兩人拍拖近7年，但暫時沒有結婚大計。盧鎮業解釋大家曾討論過，但他目前更在意自己是否有足夠的經濟能力。相比起婚姻大事，他現在最渴望的是女友能首度封后：「目前最渴望是女友能首度封后。」這種無私的支持和祝福，正正體現了兩人深厚的感情基礎。