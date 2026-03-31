36歲廖子妤被催婚反問結婚好處 陳蕾1句神助攻全場爆笑

廖子妤（Fish）今日正日生日，將與男友盧鎮業（小野）展開五日旅行慶祝，但當記者問及會否趁機秘密結婚時，她竟反問：「你先講個結婚嘅好處畀我聽先。」這個突如其來的反問令現場氣氛一度尷尬，而好友陳蕾1句神助攻全場爆笑！