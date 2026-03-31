36歲廖子妤被催婚反問結婚好處 陳蕾1句神助攻全場爆笑
Fish生日旅行被催婚 反問結婚好處令記者啞口無言
昨日出席化妝品牌活動的廖子妤心情大好，開心宣布：「我放假喇，你搵我唔到！哈哈！」原來她將會跟拍拖多年的男友小野去五日旅行慶祝生日，地點則賣關子表示回來再分享。當記者順勢問及會否趁機秘密結婚時，Fish的反應卻出人意料，她直接反問記者：「你先講個結婚嘅好處畀我聽先。」當記者提到會有人照顧、有人執屋等等好處時，Fish淡定回應：「而家都有啦！而家我都托賴有客戶啦，我都搵到啲錢錢，呢啲遲啲先諗，畀我做多幾年嘢先。」這番話顯示她對現狀相當滿意，暫時沒有結婚的迫切需要。
陳蕾被問感情狀況 自嘲單身自在感寫晒喺塊面
當話題轉到陳蕾身上時，她即搞笑說：「你終於關心我呢樣喇咩？你唔問我有冇結婚嘅？睇落都唔似，係咪？咁確實我係冇呢個打算，我見你哋問都唔問喎。我好少同其他女artist做訪問，先發覺其他女artist有呢啲問題，冇人關心我，係咪我單身個自在感寫晒喺塊面，冇人打攪我。」陳蕾的幽默回應引來現場笑聲，但也透露出她對單身生活的滿足感。當記者提議她考慮公司其他男歌手時，她更是耍手擰頭：「我公司啲同事就交返畀更好嘅人家去照顧啦。」
陳蕾真心話：結婚好處講唔出 勸Fish三思玩吓好喇
當記者再問陳蕾能否講出結婚的好處時，她直言：「我講唔出呀真係！」更望一望Fish說：「所以你……三思，玩吓好喇！」不過陳蕾隨後認真地表達了自己的看法：「如果有好朋友結婚，就一定係……我一定會覺得，誒，呢個年頭都仲會想去結婚，甚至係想有小朋友，一定係一個好好嘅緣分，先至會咁樣做。一定要撇開晒所有嘅現實考慮，都要進入呢一步，我會非常之恭喜，一定係深思熟慮先至做！」她的話反映出現代女性對婚姻的理性態度，認為結婚需要遇到真正合適的人才值得考慮。
金像獎戰衣成話題 Fish自嘲冇乜好露再露係三級
作為金像獎最佳女主角入圍者，廖子妤與同樣入圍最佳原創歌曲獎的陳蕾昨日盛裝打扮出席活動，似乎已是金像獎前哨戰。談到金像獎戰衣，Fish幽默地表示：「我有啲咩可以露？腳趾？腳趾露咗喇。我年年呢，大家都會問我『今年會唔會露啲咩呀？』，我年年都話『露骨』嘅。可能肚皮啩？我有一年有露過肚皮，我冇乜可以露㗎喇，再露係三級㗎喇，會俾人用遊蕩罪帶走囉到時。」
Fish感壓力直言欣賞許恩怡 若攞獎詛咒成真轉行唱歌
面對外界看好她奪獎的聲音，Fish坦言其實會有壓力：「我成日都話『唔好呀，唔好太過注意我。』因為其實提名都有五位，除咗我之外，其他四位都係非常之優秀嘅女演員，尤其是Nat Nat（許恩怡）係我非常之好嘅朋友啦。」她更表示不是以攞獎為目標去演戲，而是真心喜歡演戲。有趣的是，Fish提到若真的存在「攞獎就冇戲拍」詛咒，她就轉行去唱歌，甚至透露曾經有套劇要她唱主題曲，她有唱畀陳蕾聽並私下問意見。
陳蕾拒評Fish歌藝 笑言唔好威脅我河水不犯井水
當問到陳蕾如何評價Fish的歌藝時，她連忙說：「唔好講喇，唔好講，唔夠膽講。我係覺得如果識演戲嘅人去到唱歌呢，嗰個處理字呀，或者其實個感情係會識得運用囉。係呀，絕對有呢個天分，但最好唔好喇，唔好唱，唔好唱，唔好威脅我！」當Fish講笑說「明年叱咤見」時，陳蕾更是連聲說：「唔好唱，唔好唱。即係……唔好太才多藝呀我覺得你，咁樣OK㗎喇。咁我做戲喇，你唔好過嚟做戲。係呀，唔好過嚟呀，我哋河水不犯井水呀嗱。」