廖子妤金像提名背後！全裸掙扎到三度合作黃子華 自爆曾暗戀老闆古天樂
全裸上陣《末日派對》工作人員送溫暖
2012年赴港追夢的廖子妤，早期為了演出機會可謂來者不拒，2013年首部電影《末日派對》更要求全裸演出，令她內心非常掙扎。她在葉念琛主理的YouTube頻道《Meaningful》中透露：「這部電影有個非常難的條件，就是要全裸，其實那一刻我非常掙扎，但我下意識時我已經做了這件事。」最難忘的一場戲是被童黨脫光衣服，「要躺在冰冷的地上，盡全力去推開他們，在尖叫、在呼喊，很冷，非常冷。」然而最溫暖的時刻卻是導演喊cut後，「很多人拿毛巾來圍上我，那一刻我有一種『嘩，我在拍戲』」的感動。
《骨妹》提名後記者終於識叫名
拍畢《末日派對》後，廖子妤經歷了數年浮浮沉沉的日子，直至《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，才真正感受到轉變。她回憶以前參加活動時的尷尬經歷：「以前我去event公司會帶一堆模特兒，那時Super Girl比較紅，我們就是跟在一起拍照，一些比較兇惡的記者會說『喂，啊邊個，你企過嗰邊』。」《骨妹》之後情況完全改變，記者開始會說「啊Fish，你企嗰邊」，令她心花怒放：「他們知道我的名字！開始覺得自己是一個香港演員。」
《夜王》媽媽生穿高踭鞋被指操兵
如今已與黃子華合作三次的廖子妤，在最新賀歲片《夜王》中飾演「媽媽生」，需要展現「柔情似水」、「有女人味」、「風情萬種」的一面。然而天生底子溫柔的她，在演繹這個角色時仍需要大量揣摩。她笑指自己原以為穿高跟鞋穿得不錯，「誰知我第一場戲導演說我在操兵，原來我走得稱不上婀娜多姿。」為了塑造角色形象，她每次化妝都需要接近三小時：「我的妝頭應該是全組最長時間，大概每次要用兩個多接近三小時去做妝頭，因為我的五官不是很柔和，直頭我的五官要畫出來。」
黃子華三個不同人格令人著迷
與子華神合作多次，廖子妤對這位魅力演員有著深刻觀察。她表示：「他一on set，大家就會不期然望住他。」更有趣的是，她發現了黃子華的「三重人格」：「作為一位同事的觀察，我見過三個不同的他，《飯戲》的大哥、《毒舌》的林涼水，以及《夜王》歡哥。」她解釋黃子華會在拍攝期間完全投入角色：「他每次都會在拍攝的階段成為那一個人，例如《夜王》歡哥，他是個浪子，說話油腔滑調，比較輕佻的人，他那段時間就會一直維持著。」
細個每日對古天樂海報傾計成秘密
身為古天樂旗下藝人的廖子妤，原來與老闆有著一段不為人知的「單戀」歷史。她透露小時候非常喜歡古天樂：「古天樂當年代言一個叫Zero X的眼鏡牌子，他有個海報，我每次放學經過就會看見該海報。」更令人意外的是，她每日都會與海報「聊天」：「每日都跟海報聊天，在心裡告訴他今天上學遇到什麼事，數年間每天放學都看到。」來港後在一個女歌手慶功派對終於見到偶像真人，但當時太緊張「忘記跟他拍照」。如今雖然已簽約成為天下一旗下藝人，但她仍不敢向古生透露這段「沉船」往事，似乎只有等古生看到這條訪問，才會知道原來旗下藝人一早對自己海報「沉船」。
2025年主演5部電影感恩幸運
廖子妤上月在社交平台發文感慨：「以後或許不會再有這種光景，2025年一共上映5部當主角的電影，想想都覺得夢幻。」她坦言在這個世代做電影屬於幸運一員，對於職涯規劃沒有太多想法：「畢竟是老天爺賞的飯，給吃，不給吃，還得聽天由命。」她希望能繼續「見步行步」，用純粹的心在演藝路上走下去。這5部電影包括《曾經擁有》、《搖籃凡世》、《惡人當道》、《像我這樣的愛情》及《女孩不平凡》，足見她在香港電影界的重要地位。
廖子妤憑《梅艷芳》獲金像獎「最佳女配角」
廖子妤專訪重溫：Casting要全裸 為衝破心理關口撼頭埋牆
廖子妤（Fish）2015年在彭浩翔監製、陸以心執導電影《同班同學》中，與其餘兩位新演員齊齊全裸演出，自小很有表演慾的她，說這次全裸比之前在《末日派對》難度高十倍：「《末》的全裸鏡頭是快速閃過，加上有拍檔幫忙遮遮掩掩，今次剝光還要表現到好自然，壓力好大。」
她說casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去：「其實身邊人同塔羅牌都唔贊成我決定，不過，既然自己心裏面已經有答案，就冇諗太多。Casting前為咗衝破全裸嗰關，我喺廁所不停將個頭撼埋牆，問自己點解要剝！完成後彭浩翔同我講：『你知唔知你casting嗰日好緊張？不停搣手指，喺廁所度撼到嘭嘭聲，我哋聽到都嚇親。』」
廖子妤初來港發展 廿蚊捱3日
常言道機會是留俾有準備的人，Fish也深明此理：「媽咪聽嘅閒言閒語唔少，所以接拍呢部戲前我都有同佢傾過，強調劇組好有誠意，起初佢都話︰『喺做每件事前可唔可以先諗屋企人。』但後來都改變初衷支持我，呢樣對我嚟講係最大嘅support。」
早年隻身來港發展的Fish，要重新適應人和事：「冇辦法，因為馬來西亞做模特兒一定要拍廣告先賺到錢，但我個樣唔適合當地廣告商，所以亦只好向外闖。」初到貴境，Fish憑着積蓄和公司的pocket money過日子：「起初諗住留3個月，點知一留就3年，香港物價咁高，啲錢好快就用完，記得啱啱嚟試過廿蚊捱3日，因為撞啱假期公司冇開門攞唔到錢，又唔想問人借，所以3日裏面我三餐靠食公仔麵嚟醫肚，我唔會同媽咪講，佢一定會叫我返去馬來西亞，唔好作賤自己。」
廖子妤拍過ViuTV劇《地產仔》因情傷扮麻甩
今年踏入30歲的廖子妤，自2012年由馬來西亞來港發展，曾修讀電視電影傳播學系的她直言來港發展後並非一帆風順：「 因為我當時唔係帶咗好多錢嚟港發展，嚟到之後發現香港生活指數好高，一分一毫都要計住使！」
子妤與余香凝繼電影 《骨妹》和 《非同凡響》後再度拍檔演出，在ViuTV劇《地產仔》中廖子妤飾演地產公司的分店經理「魚哥」，她透露這個角色因為曾經受過傷害，所以才會女扮男裝。
《骨妹》演少女梁詠琪
由第一部《末日派對》起計，廖子妤平均一年一部，中間一直有拍港台劇集，累積經驗。2017年被選中演《骨妹》，繼而受到關注，不過她凡事愛分析，她認為名氣這回事，不是平地一聲雷，而是積少成多的。
「《骨妹》令我得到最佳女配角提名，但假如我無拍過《末日派對》、《同班同學》、港台劇集，就不會得到《骨妹》這個機會，就算有機會，如果以前未拍過戲，不懂甚麼是演戲，沒有累積經驗，便無能力拿捏角色，所以我一定要多謝所有曾經賜我機會、相信我的人。當然，要多謝金像獎提名我，提醒大家有『廖子妤』這個人，我一直都存在，一直在演戲。」
