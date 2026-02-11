廖子妤金像提名背後！全裸掙扎到三度合作黃子華 自爆曾暗戀老闆古天樂

從馬來西亞來港追夢的廖子妤，由早期見戲就接的拼搏歲月，到如今三度與黃子華合作並榮獲金像獎最佳女主角提名，背後竟有著不為人知的辛酸與溫暖故事！最令人意外的是，身為古天樂旗下藝人的她，原來細個時每日放學都會對著古仔海報「傾計」，而老闆古生至今仍不知道這個「沉船」秘密。