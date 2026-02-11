廖子妤金像提名背後！全裸掙扎到三度合作黃子華 自爆曾暗戀老闆古天樂

從馬來西亞來港追夢的廖子妤，由早期見戲就接的拼搏歲月，到如今三度與黃子華合作並榮獲金像獎最佳女主角提名，背後竟有著不為人知的辛酸與溫暖故事！最令人意外的是，身為古天樂旗下藝人的她，原來細個時每日放學都會對著古仔海報「傾計」，而老闆古生至今仍不知道這個「沉船」秘密。

全裸上陣《末日派對》工作人員送溫暖

2012年赴港追夢的廖子妤，早期為了演出機會可謂來者不拒，2013年首部電影《末日派對》更要求全裸演出，令她內心非常掙扎。她在葉念琛主理的YouTube頻道《Meaningful》中透露：「這部電影有個非常難的條件，就是要全裸，其實那一刻我非常掙扎，但我下意識時我已經做了這件事。」最難忘的一場戲是被童黨脫光衣服，「要躺在冰冷的地上，盡全力去推開他們，在尖叫、在呼喊，很冷，非常冷。」然而最溫暖的時刻卻是導演喊cut後，「很多人拿毛巾來圍上我，那一刻我有一種『嘩，我在拍戲』」的感動。

《骨妹》提名後記者終於識叫名

拍畢《末日派對》後，廖子妤經歷了數年浮浮沉沉的日子，直至《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，才真正感受到轉變。她回憶以前參加活動時的尷尬經歷：「以前我去event公司會帶一堆模特兒，那時Super Girl比較紅，我們就是跟在一起拍照，一些比較兇惡的記者會說『喂，啊邊個，你企過嗰邊』。」《骨妹》之後情況完全改變，記者開始會說「啊Fish，你企嗰邊」，令她心花怒放：「他們知道我的名字！開始覺得自己是一個香港演員。」

《夜王》媽媽生穿高踭鞋被指操兵

如今已與黃子華合作三次的廖子妤，在最新賀歲片《夜王》中飾演「媽媽生」，需要展現「柔情似水」、「有女人味」、「風情萬種」的一面。然而天生底子溫柔的她，在演繹這個角色時仍需要大量揣摩。她笑指自己原以為穿高跟鞋穿得不錯，「誰知我第一場戲導演說我在操兵，原來我走得稱不上婀娜多姿。」為了塑造角色形象，她每次化妝都需要接近三小時：「我的妝頭應該是全組最長時間，大概每次要用兩個多接近三小時去做妝頭，因為我的五官不是很柔和，直頭我的五官要畫出來。」

黃子華三個不同人格令人著迷

與子華神合作多次，廖子妤對這位魅力演員有著深刻觀察。她表示：「他一on set，大家就會不期然望住他。」更有趣的是，她發現了黃子華的「三重人格」：「作為一位同事的觀察，我見過三個不同的他，《飯戲》的大哥、《毒舌》的林涼水，以及《夜王》歡哥。」她解釋黃子華會在拍攝期間完全投入角色：「他每次都會在拍攝的階段成為那一個人，例如《夜王》歡哥，他是個浪子，說話油腔滑調，比較輕佻的人，他那段時間就會一直維持著。」

細個每日對古天樂海報傾計成秘密

身為古天樂旗下藝人的廖子妤，原來與老闆有著一段不為人知的「單戀」歷史。她透露小時候非常喜歡古天樂：「古天樂當年代言一個叫Zero X的眼鏡牌子，他有個海報，我每次放學經過就會看見該海報。」更令人意外的是，她每日都會與海報「聊天」：「每日都跟海報聊天，在心裡告訴他今天上學遇到什麼事，數年間每天放學都看到。」來港後在一個女歌手慶功派對終於見到偶像真人，但當時太緊張「忘記跟他拍照」。如今雖然已簽約成為天下一旗下藝人，但她仍不敢向古生透露這段「沉船」往事，似乎只有等古生看到這條訪問，才會知道原來旗下藝人一早對自己海報「沉船」。

2025年主演5部電影感恩幸運

廖子妤上月在社交平台發文感慨：「以後或許不會再有這種光景，2025年一共上映5部當主角的電影，想想都覺得夢幻。」她坦言在這個世代做電影屬於幸運一員，對於職涯規劃沒有太多想法：「畢竟是老天爺賞的飯，給吃，不給吃，還得聽天由命。」她希望能繼續「見步行步」，用純粹的心在演藝路上走下去。這5部電影包括《曾經擁有》、《搖籃凡世》、《惡人當道》、《像我這樣的愛情》及《女孩不平凡》，足見她在香港電影界的重要地位。

廖子妤接受葉念琛網台訪問
廖子妤接受葉念琛網台訪問（圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
《曾經擁有》 細薑
《曾經擁有》 細薑（圖片來源：IG@fish331）
《像我這樣的愛情》
《像我這樣的愛情》（圖片來源：IG@fish331）
《惡人當道》- 阿花
《惡人當道》- 阿花（圖片來源：IG@fish331）
《搖籃凡世》- 麗心
《搖籃凡世》- 麗心（圖片來源：IG@fish331）
女孩不平凡-阿Lok
女孩不平凡-阿Lok（圖片來源：IG@fish331）
（圖片來源：《飯氣攻心》劇照）
（圖片來源：《飯氣攻心》劇照）
（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
（圖片來源：《毒舌大狀》劇照）
（圖片來源：《夜王》海報》）
（圖片來源：《夜王》海報》）

廖子妤十年前由馬來西亞來港發展，2022年分別以《梅艷芳》及《智齒》同時獲提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角，並以《梅艷芳》中的梅愛芳一角拿下香港電影金像獎最佳女配角，廖子妤2013年處女出道，在電影 《末日派對》、《 同班同學 》都曾有全祼演出，十分大膽⋯⋯

廖子妤在《梅艷芳》中的梅愛芳一角拿下香港電影金像獎最佳女配角。
廖子妤在《梅艷芳》中的梅愛芳一角拿下香港電影金像獎最佳女配角。（圖片來源：《梅豔芳》劇照）

廖子妤憑《梅艷芳》獲金像獎「最佳女配角」

廖子妤以電影《梅艷芳》榮獲第四十屆香港電影金像獎最佳女配角獎！作為古天樂公司旗下藝人，她在今屆以兩部電影同時入圍，連頒獎嘉賓鄭中基同谷德昭都話要講明邊一套！

廖子妤激動地以國語向身在馬來西亞的父母和家人表示感謝，答謝他們這十年間放手讓她去追夢。
廖子妤激動地以國語向身在馬來西亞的父母和家人表示感謝，答謝他們這十年間放手讓她去追夢。（圖片來源：ViuTV）
廖子妤曾於2014年獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，其後再努力爭取演出機會，轉眼十年。
廖子妤曾於2014年獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，其後再努力爭取演出機會，轉眼十年。（圖片來源：香港電影金像獎）

廖子妤專訪重溫：Casting要全裸 為衝破心理關口撼頭埋牆

廖子妤（Fish）2015年在彭浩翔監製、陸以心執導電影《同班同學》中，與其餘兩位新演員齊齊全裸演出，自小很有表演慾的她，說這次全裸比之前在《末日派對》難度高十倍：「《末》的全裸鏡頭是快速閃過，加上有拍檔幫忙遮遮掩掩，今次剝光還要表現到好自然，壓力好大。」

（圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）

她說casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去：「其實身邊人同塔羅牌都唔贊成我決定，不過，既然自己心裏面已經有答案，就冇諗太多。Casting前為咗衝破全裸嗰關，我喺廁所不停將個頭撼埋牆，問自己點解要剝！完成後彭浩翔同我講：『你知唔知你casting嗰日好緊張？不停搣手指，喺廁所度撼到嘭嘭聲，我哋聽到都嚇親。』」

她說《 同班同學 》casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去。
她說《 同班同學 》casting前，不僅內心掙扎，更周圍問人又玩塔羅占卜，最終才下定決心豁出去。（圖片來源：《同班同學》劇照）

廖子妤初來港發展 廿蚊捱3日

常言道機會是留俾有準備的人，Fish也深明此理：「媽咪聽嘅閒言閒語唔少，所以接拍呢部戲前我都有同佢傾過，強調劇組好有誠意，起初佢都話︰『喺做每件事前可唔可以先諗屋企人。』但後來都改變初衷支持我，呢樣對我嚟講係最大嘅support。」

早年隻身來港發展的Fish，要重新適應人和事：「冇辦法，因為馬來西亞做模特兒一定要拍廣告先賺到錢，但我個樣唔適合當地廣告商，所以亦只好向外闖。」初到貴境，Fish憑着積蓄和公司的pocket money過日子：「起初諗住留3個月，點知一留就3年，香港物價咁高，啲錢好快就用完，記得啱啱嚟試過廿蚊捱3日，因為撞啱假期公司冇開門攞唔到錢，又唔想問人借，所以3日裏面我三餐靠食公仔麵嚟醫肚，我唔會同媽咪講，佢一定會叫我返去馬來西亞，唔好作賤自己。」

廖子妤拍過ViuTV劇《地產仔》因情傷扮麻甩

今年踏入30歲的廖子妤，自2012年由馬來西亞來港發展，曾修讀電視電影傳播學系的她直言來港發展後並非一帆風順：「 因為我當時唔係帶咗好多錢嚟港發展，嚟到之後發現香港生活指數好高，一分一毫都要計住使！」

她又直言，做男仔感覺非常好：「因為可以不顧儀態，對腳有咁開打咁開，真係變到好麻甩！」
她又直言，做男仔感覺非常好：「因為可以不顧儀態，對腳有咁開打咁開，真係變到好麻甩！」（圖片來源：ViuTV）

子妤與余香凝繼電影 《骨妹》和 《非同凡響》後再度拍檔演出，在ViuTV劇《地產仔》中廖子妤飾演地產公司的分店經理「魚哥」，她透露這個角色因為曾經受過傷害，所以才會女扮男裝。

廖子妤與余香凝繼電影 《骨妹》和 《非同凡響》後再度拍檔演出。
廖子妤與余香凝繼電影 《骨妹》和 《非同凡響》後再度拍檔演出。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《骨妹》演少女梁詠琪

由第一部《末日派對》起計，廖子妤平均一年一部，中間一直有拍港台劇集，累積經驗。2017年被選中演《骨妹》，繼而受到關注，不過她凡事愛分析，她認為名氣這回事，不是平地一聲雷，而是積少成多的。

「《骨妹》令我得到最佳女配角提名，但假如我無拍過《末日派對》、《同班同學》、港台劇集，就不會得到《骨妹》這個機會，就算有機會，如果以前未拍過戲，不懂甚麼是演戲，沒有累積經驗，便無能力拿捏角色，所以我一定要多謝所有曾經賜我機會、相信我的人。當然，要多謝金像獎提名我，提醒大家有『廖子妤』這個人，我一直都存在，一直在演戲。」

廖子妤2017年在電影《 骨妹 》中飾演後生版梁詠琪，獲提名金像獎最佳女配角，並於大阪電影節中獲得傑出才能獎。
廖子妤2017年在電影《 骨妹 》中飾演後生版梁詠琪，獲提名金像獎最佳女配角，並於大阪電影節中獲得傑出才能獎。（圖片來源：《 骨妹 》劇照）
廖子妤 黃子華 廖子妤2017年在電影《 骨妹 》中飾演後生版梁詠琪，獲提名金像獎最佳女配角，並於大阪電影節中獲得傑出才能獎。（圖片來源：《 骨妹 》劇照）
廖子妤2017年在電影《 骨妹 》中飾演後生版梁詠琪，獲提名金像獎最佳女配角，並於大阪電影節中獲得傑出才能獎。（圖片來源：《 骨妹 》劇照）
《骨妹》（英語：Sisterhood）是由澳門導演徐欣羨執導的劇情電影，廖子妤憑此電影得到金像獎最佳女配角提名。
《骨妹》（英語：Sisterhood）是由澳門導演徐欣羨執導的劇情電影，廖子妤憑此電影得到金像獎最佳女配角提名。（圖片來源：《 骨妹 》劇照）
廖子妤憑《骨妹》在第12屆大阪亞洲電影節獲得「傑出才能獎」。
廖子妤憑《骨妹》在第12屆大阪亞洲電影節獲得「傑出才能獎」。（圖片來源：《 骨妹 》劇照）

戲路大膽《末日派對》、《 同班同學 》曾全祼演出

廖子妤2013年處女拍戲，在電影 《末日派對》中大膽拍攝側面全裸鏡頭，獲得金像獎最佳新演員提名。2015年，廖子妤演出彭浩翔監製的電影《 同班同學 》，有多場全裸和SheShe 床戲。

廖子妤 黃子華 （圖片來源：《末日派對》劇照）
（圖片來源：《末日派對》劇照）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：《同班同學》劇照）
（圖片來源：《同班同學》劇照）
廖子妤身高1米68，三圍32B、22、33，自18歲便開始參與多個不同 Cover Girl、校花校草選舉，被發掘成為模特兒。
廖子妤身高1米68，三圍32B、22、33，自18歲便開始參與多個不同 Cover Girl、校花校草選舉，被發掘成為模特兒。（圖片來源：新傳媒資料庫）
廖子妤 黃子華 （圖片來源：新傳媒資料庫）
（圖片來源：新傳媒資料庫）
子妤自言一向性格獨立： 「人始終要一個人生活，一個人出街食晚飯嘅時候，如果覺得孤獨，我會安慰自己：『將每一個獨自食飯嘅人加起嚟，就等如一大班人一齊陪我，其實我一啲都唔孤單。』
子妤自言一向性格獨立： 「人始終要一個人生活，一個人出街食晚飯嘅時候，如果覺得孤獨，我會安慰自己：『將每一個獨自食飯嘅人加起嚟，就等如一大班人一齊陪我，其實我一啲都唔孤單。』（圖片來源：新傳媒資料庫）

