廖慧儀伍韻婷孖住去大馬偷食！激罕酒店睡衣Look試食當地宵夜

J2皇牌旅行節目浪接浪，《趁而家去 東京偷食…譜!》即將於明晚（05/31）播出最後一集，之後緊接著播放由廖慧儀及伍韻婷主持一共 12 集的《趁而家去大馬偷食…譜!》，兩位辣妹均以清爽造型出場，廖慧儀低胸露腰曬長腿， 伍韻婷則以吊帶低胸短裙出動，畫面非常吸睛！