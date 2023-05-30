廖慧儀伍韻婷孖住去大馬偷食！激罕酒店睡衣Look試食當地宵夜
廖慧儀伍韻婷夏日勁清爽造型 曬長腿又露腰
自命「地獄級」廚藝的廖慧儀，及自誇是「用鑊至強港姐」之一的伍韻婷，在大馬首個 任務是偷椰漿飯食譜。由於天氣炎熱，二人均以清爽造型出場，廖慧儀低胸露腰曬長腿， 伍韻婷則以吊帶低胸短裙出動。
她們先後光顧了擁有 40 多年歷史的啤律椰漿飯店，及主打炒椰漿飯配炸雞、炸蝦的「兩餸飯店」，其間更深入廚房重地偷師。當中最搞笑是， 自命「鑊后」的伍韻婷，因為手力不足失敗收場，就算廖慧儀出手協助亦未能挽回劣勢， 令旁觀的大廚亦忍不住偷笑。
另一特別位，是廖慧儀及伍韻婷入鄉隨俗用手直接食飯，廖慧儀事後笑言是其人生第一次，並大讚大馬食物多樣化又美味：「最難忘係食過比香 港仲出色嘅叉燒同雲吞麵。」第二集二人會偷師學整肉骨茶，因而得知大馬肉骨茶原來分為乾濕兩種，更會親身試食箇中分別。
伍韻婷試食娘惹糕出事搞到廖慧儀?
除了深入廚房重地，兩位女主持更激罕以酒店睡衣 look 登場，為觀眾試食當地各式各樣宵夜，包括多款娘惹糕。搞笑的是，試食期間伍韻婷吃到異物鬧出小風波，災禍更波及身旁的廖慧儀，到底發生何事?
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