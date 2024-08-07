廖慧儀北上有工開勁風騷 著三點式玩變身獲讚超火辣
廖慧儀 著比堅尼大騷Big爆上圍
忙於開工的廖慧儀仍不忘在社交網派福利，拍片大玩變身，由穿著一件寶藍色的貼身小背心，變成黃色的比堅尼，大騷Big爆上圍，並全程笑住咪嘴唱歌，表現得勁風騷。網民都紛紛大讚她超火辣：「Extra hot」、「好靚」、「索到」、「好靚女好身材」等，更附上大量的心心眼和火熱的emoji。
廖慧儀 預告新節目10月開播
今年已過去大半年，繼有份參演TVB新劇《黑色月光》，飾演楊茜堯的年輕版，以及拍攝節目《港女野人2》後，廖慧儀近日終於再有工開，北上珠海拍攝新節目《吃貨橫掃港深珠》，她笑言：「呢排成日周圍去，唔係放緊假，係拍緊新節目啊！！嚟緊十月就播喇！一齊期待下啦。」
廖慧儀 被寸「擺明畀人玩」高EQ回應
廖慧儀日前亦有分享拍攝節目時的花絮片段，只見她身處珠海的白藤頭海鮮市場，手持電風扇不停吹住自己，但仍熱到滿面通紅，她直言「熱得很」、「熱到嗨嗨」，卻引來網民狂寸她：「被TVB高層針對了吧？三伏天去市場裡拍攝」、「唔紅就是咁的待遇」、「擺明畀人玩，這麼熱的天氣去沒有空調的地方」等。
不過廖慧儀都有逐一回覆網民，又識做地向公司賣口乖說：「全靠公司貼心安排，吃貨表示在珠海食好住好，只是連天氣也太好了。」、「食宿交通等安排都被照顧周到，還奢求什麼哈哈！」
早前著粉紅比堅尼曬美背 網民大讚「美股」
近年廖慧儀主力發展瑜珈事業，也經常在社交媒體上分享性感照，吸引了大量粉絲的關注。早前她分享了一輯沙灘照，相中她身穿一件粉紅色的比堅尼，側身躺在沙灘上，擺出一個S型的姿勢，展示了她那小麥色的肌膚和迷人的美背，並寫道：「可以躺平的時候就應該好好躺平。」
好友胡美貽極速留言稱讚：「流鼻血！」網民也留言大讚她：「仲Hot過今日天氣」、「健康嘅性感」、「好狂野」、「咁要多D躺平喇」、「好身材靚女」、「美『股』」等。
谷到盡玩誘惑換裝
廖慧儀早前在社交平台分享咗一段新片，片中佢先以一身普通睡衣示人，不過之後就大方展示自己嘅sports bra兼大玩換裝，換成低胸top加貼身瑜伽褲，大騷fit到漏嘅索爆身材！廖慧儀仲連環以烏身同高炒嘅角度出鏡，令超澎湃嘅上圍一覽無遺，簡直係福利滿瀉！
廖慧儀獲網民激讚好X索
廖慧儀的福利除咗吸睛程度爆燈之外，仲獲唔少網民留言激讚：「真係好X索！」、「平時去開邊間gym room？」、「烏低身嗰吓我有戀愛嘅感覺」、「心口個心型好吸引」、「好識揀角度拍片！」更有網民留言應徵做廖慧儀嘅男朋友：「示愛！Can I be your boyfriend？」