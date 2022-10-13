26歲廖慧儀懶理負評 成功復出上位勁多嘢撈！
廖慧儀懶理外間太多反對聲音 成功復出繼續上位！
人稱「狂野空姐」的2020年落選港姐廖慧儀，前年跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳緋聞，及後舊愛Sam疑因情困輕生，受千夫所指的她形象一夜插水，搞到一度被無綫雪藏。相隔11個月，去到今年6月，積極洗底的廖慧儀陸續獲解凍，早前更成為無綫娛樂新聞台主播！
人氣急升 擔正新節目
解凍後廖慧儀人氣急急升，更獲公司賞識加入娛樂新聞台成為主播。而近日佢更加係轉攻J2，成為年輕活力的主持一部份。她有份擔正的真人show《港女野人》於10月3日起播出，同一眾靚女大玩近年流行的戶外運動，節目中當然不少位都要大騷好身形啦！
網民鬧爆：隔一排乜事都無咁復出咗
不過對於廖慧儀的復出，網民睇嚟就唔太滿意。有網民近日就於連登開Post指：「呢條XX比綠帽人戴，搞到人輕生，隔一排乜事都無咁復出咗」。網民都紛紛認同，認為廖慧儀並沒有因為先前的醜聞作出道歉以及澄清，只是想事件淡化就算。
教長者瑜伽洗底
有網民指出，認為「瑜伽」是一個絕佳的洗底方法，廖慧儀就是在被雪藏的期間，努力轉型「瑜伽KOL」，不時於社交網貼高難度瑜伽動作照外，去年7月更於上環開設教室，一星期7日由朝早7點到晚上9點都有堂，每堂150元至280元不等，可謂密食當三番。除此以外，早前廖慧儀又以瑜伽導師身份隨TVB義工，跟汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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