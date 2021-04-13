廖慧儀被爆再偷食空少舊同事？「新歡」Ronald驚上身竟謂……

落選港姐廖慧儀（Jessica）入行以來一直是非多多，早前被爆背男友搭上「後生仔」孔德賢（Danny），去年底她的前男友Sam疑情困墮樓亡，廖慧儀一沉百踩。姣婆始終守唔到寡，廖慧儀最近又被爆再次偷食，新歡Ronald是她的舊同事，不過男方就表現得好驚青，在社交網發聲明同廖慧儀劃清界線。

編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片：廖慧儀＠IG、孔德賢＠IG、Ronald＠IG