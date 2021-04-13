廖慧儀被爆再偷食空少舊同事？「新歡」Ronald驚上身竟謂……
落選港姐廖慧儀（Jessica）入行以來一直是非多多，早前被爆背男友搭上「後生仔」孔德賢（Danny），去年底她的前男友Sam疑情困墮樓亡，廖慧儀一沉百踩。姣婆始終守唔到寡，廖慧儀最近又被爆再次偷食，新歡Ronald是她的舊同事，不過男方就表現得好驚青，在社交網發聲明同廖慧儀劃清界線。
編輯：東方新地｜原文：新Monday｜圖片：廖慧儀＠IG、孔德賢＠IG、Ronald＠IG
廖慧儀被指再次偷食
廖慧儀是非勁多，先背住男友Sam與男藝員孔德賢搭上，二人雖然被踢爆齊齊玩煮飯仔、露營拍拖，但仍然不承認戀情。受到是非影響，廖慧儀演藝事業大受影響，她只好教瑜伽維生。近日有媒體指她再次偷食，與舊同事Ronald戀上。
疑似新歡是空少
被指是廖慧儀新歡的Ronald是她昔日在航空公司工作時的舊同事，男方平時愛得高調，會在社交網主動tag對方，又帶女方吃她最愛的漢堡，Ronald又曾在限時動態直言是拍拖。另外，有指Ronald在廖慧儀參選時已十分仰慕她，又主動落力投票，相當殷勤，Ronald現在不用開工時就會陪廖慧儀做瑜伽，又充當攝影師為她拍片，二人的相處十分Sweet。
廖慧儀出文澄清
傳言流出後，廖慧儀立即在社交網出文澄清，她公開了記者問回應時的短訊對話，又指該記者在Proofread時忽略關鐽字，把「冇啲咁嘅事」寫成「有啲咁嘅事」，她更直指：「真係好唔小心，出咗咩事？」另外，廖慧儀又提到男方當時是與其真正女友食飯，不是與自已。
Ronald：二人不是戀人關係
另一方面，Ronald也出聲明澄清與廖慧儀只是普通朋友和舊同事，又講到自己當時是與女友食飯，Tag廖慧儀只是分享，二人不是戀人關係。另外，Ronald也提到會保留一切法律追究權利。
網友：只係記得佢搞死咗前度
雖然Ronald和廖慧儀已分別出文澄清，但網友也留言狠批，提到：「只係記得佢搞死左前度。」、「人在做，天在看。若然未報時辰未到。萬物皆有因果循環」、「孔生甩難」、「孔生大排前途，無必要為咗她盡毀。」可見廖慧儀已形象盡毀。